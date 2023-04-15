Gençler yurtdışında okumanın hayalini kuruyor

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Dünyanın farklı bölgelerinde kendini geliştirmek isteyenler için yabancı dil programlarından lise eğitimine, yükseköğretimden staja kadar birçok alternatif var. Seçenekler çoğaldıkça rotayı yurtdışına çeviren genç sayısı da artıyor. ABD ve İngiltere hâlâ en gözde ülkeler arasındayken Çek Cumhuriyeti, Macaristan gibi yıldızı yeni parlayanlar da var. Doğru kararı verme konusunda da danışmanlık firmaları yol gösterici oluyor. Günümüzde yabancı dil, iyi bir lisans ya da yüksek lisans eğitimi, staj ve sosyal alanlarda kendini geliştirmenin bir bütün olarak iş yaşamını etkilediğini belirten Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği (UED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Severoğlu “Her bir adımın bir diğerini destekleyeceği kısa, orta ve uzun vadeli hayaller kurmak gerek. Değişen konjonktürde ayakta sağlam durabilmek için tüm kasların güçlenmesine özen göstermeliyiz” diyor. Severoğlu ayrıca şunları söylüyor...

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‘İlgi daha fazla’

“Gaziantep, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş’taki öğrencilerle çalıştığım için depremlerden sonra önceliklerin değiştiğini söyleyebilirim. Mayısta gerçekleşecek seçimlerin etkisi, bu yıkımın yanına eklenince insanlar karar alırken daha çok düşünüyor. Türkiye genelinde de yurtdışında eğitime olan ilgi her zamankinden fazla.”

‘Önce mesleği seçin’

“Avrupa’da ücretsiz ya da düşük harç bedelleriyle eğitim alınabilecek ülkeler var. Almanya ve Çek Cumhuriyeti bunlardan ikisi. Elbette her ülkenin kabul koşulları ve zamanları arasında farklılıklar var. Öğrencinin profiline göre, önce meslek ve sonrasında ülke seçimiyle hareket etmek gerek.”

Alternatif programlar

“Kanada, İngiltere ve ABD lise programları için şu anda en çok tercih edilen ülkeler arasında. Ayrıca değişim programlarıyla da öğrenciler kısa süreli deneyim elde edebiliyorlar. Bir de pandemi boyunca birçok öğrenci yabancı dil eğitimlerini internet üzerinden alıp gereken puanlara ulaşarak akademik çalışmalarına devam etti. Bu alışkanlık halen sürüyor.”

6 derse ek diploma

“Son dönemde özellikle lise çift diploma programları ilgi görüyor. Öğrenciler Türkiye’de okurken ABD’den de ders alarak diplomaya hak kazanıyorlar. Bizim Türkiye temsilcisi olduğumuz programda, öğrencilerin Amerikalı öğretmenlerden bire bir ders alma imkânı var. Aynı platform içinde, istedikleri AP programı derslerini ve SAT/ACT sınavlarına hazırlık gibi dersleri alabiliyorlar. Böylece öğrenciler bunlar için farklı kurslar aramaktansa evlerinden ABD’li öğretmenlerle kaliteli eğitime ulaşabiliyorlar. Aynı platformda ek ücret ödemeden sınırsız özel ders alabilme imkânı var. Sadece 6 ders daha alarak ek diplomaya hak kazanabilirler.”

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Yıldızı parlayanlar...

“Pandemi yurtdışı eğitim için tercih edilen ülkelerin rotasını da etkiledi. Listede Kanada yerini korurken Hollanda, İtalya, Almanya, Fransa, Polonya ve Macaristan’ın başvuruları arttı. Diğer yandan İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri popülerliğini koruyor.”

‘1.000’den fazla aracı kurum’

Eski Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği Başkanı, Yönetim Kurulu üyesi ve ASBA Yurtdışı Eğitim Danışmanlık kurucusu Aslıhan Özenç de doğru danışman seçimiyle ilgili özellikle şu noktalara dikkat çekiyor:



◊ Uluslararası eğitim danışmanlığı alanında fuarlar düzenleyen Almanya kökenli ICEF’in verilerine göre Türkiye genelinde 1.000’den fazla yurtdışı eğitim danışmanlığı aracı kurumu var. Velilerin seçici olması gerekiyor. Doğru danışmanlık almak için aracı kurumun deneyimi ve okul ilişkilerine çok dikkat edilmeli. Kurumların, öğrenci gönderdikleri konsoloslukların eğitim ataşelikleri tarafından bilinirliği çok önemli. Mesela British Council eğitimlerine katılmış bir acente olması ya da ABD konsolosluğunun ‘Destination USA’ işareti gibi onaylardan en azından bazılarını almış olması iyi bir kriter.



◊ Öğrencilere yurtdışı eğitim koçluğu veren kurumlar da var. Bu koçluk eğer akademik anlamdaysa öğrenciyi 9 ya da 10’uncu sınıftan başlayarak sadece dersler konusunda değil, sosyal ve kültürel açıdan da destekleyebilir. Harvard gibi iddialı üniversitelere öğrenciyi hazırlayıp ona 3 yıl boyunca yol gösterebilir. Son sınıfta okul notlarıyla bir okula yerleşmeye çalışan öğrenciye verilen destek acenteciliktir. Özet olarak öğrenciyi hedefindeki okullara hazırlamak çok daha derin bir akademik bilgi ve danışmanlık deneyimi gerektirir. Kariyer ve psikolojik danışmanlık üzerinden koçluk yapanlar da var. Bu danışmanlar da kariyer uzmanları ve psikologlar olmalı.

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