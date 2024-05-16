GenÃ§ler â€˜bayram yapÄ±yorâ€™

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*KONSER

-CRR Konser Salonu 18 MayÄ±s Cumartesi 20.00â€™de â€˜Bir Ulus UyanÄ±yorâ€™ adlÄ± eseri seyirciyle buluÅŸturuyor. Ersin Antepâ€™in anlatÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸecek temsilde Aylin AteÅŸ (mezzosoprano), Ufuk Toker (tenor) ve Caner AkgÃ¼n (bariton) sahneye Ã§Ä±kacak. Bilet fiyatÄ± 49, 99 lira.

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-YÄ±ldÄ±z Tilbe 18 MayÄ±s 21.00â€™de Jolly Joker Kartal Ä°stMarinaâ€™da. Bilet fiyatÄ± 1.368, 25.500 (4 kiÅŸilik loca) lira.-Kargo 18 MayÄ±s 21.00â€™de Ankara CerModernâ€™de konser verecek. Bilet fiyatÄ± 660, 880 lira.-Can Ozan 19 MayÄ±s Pazar 19.00â€™da BostancÄ± GÃ¶steri Merkeziâ€™nde. Bilet fiyatÄ± 300-700 lira.-Candan ErÃ§etin 19 MayÄ±s Pazar 21.00â€™de SÃ¼tlÃ¼ceâ€™deki MiniatÃ¼rk AÃ§Ä±k Otoparkâ€™ta bayrama Ã¶zel konser verecek. Ãœcretsiz.-Melek Mosso 22 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba 21.00â€™de Jolly Joker Kartal Ä°stMarinaâ€™da. Bilet fiyatÄ± 1.368-17.000 (4 kiÅŸilik loca) lira.-YalÄ±n 22 MayÄ±s 21.00â€™de Ä°zmir Arenaâ€™da konser verecek. Bilet fiyatÄ± 1.000-1.500 lira.-Burayâ€™Ä± 22 MayÄ±s 22.00â€™de Mask Beachâ€™te izleyebilirsiniz. Bilet fiyatÄ± 500-5.000- (VIP 4 kiÅŸilik) lira.-GÃ¶khan Ã–zen 23 MayÄ±s PerÅŸembe 21.00â€™de Harbiye AÃ§Ä±khava Tiyatrosuâ€™nda hayranlarÄ±yla hasret giderecek. Bilet fiyatÄ± 448-3.920 lira.-Metin Arolat 24 MayÄ±s Cuma 21.00â€™de Zorlu PSM touchÃ© sahnesinde olacak. Bilet fiyatÄ± 900, 700 lira.-Ä°ngiliz rock grubu Wishbone Ash 24 MayÄ±s 20.00â€™de AKM TÃ¼rk Telekom Opera Salonuâ€™nda Ä°stanbullu mÃ¼zikseverlerle buluÅŸacak. Bilet fiyatÄ± 500-950 lira.-Kenan DoÄŸulu 24 MayÄ±s 21.00â€™de Ä°zmir KÃ¼ltÃ¼rpark AÃ§Ä±khava Tiyatrosuâ€™nda. Bilet fiyatÄ± 342-3.420 lira.Â

*FESTÄ°VAL

-AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± 18-19 MayÄ±s tarihlerinde Maltepeâ€™de coÅŸkuyla kutlanacak. Sahneye ilk gÃ¼n Pera, Skapova, Can KoÃ§, Alâ€™York ve Arem Ã–zgÃ¼Ã§&Arman Ayhan Ã§Ä±kacak. Ä°kinci gÃ¼nse Edis, Hey! Douglas ve konuklarÄ±, Gaye Su Akyol, Evrencan GÃ¼ndÃ¼z, GÃ¼neÅŸ, Nova Norda, Evdeki Saat ve AybÃ¼ke Albere sahnede olacak. Konserlerin yanÄ± sÄ±ra Dans Fabrikaâ€™yla atÃ¶lyeler ve spor etkinlikleri de dÃ¼zenlenecek.Â

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*GECE

-Sibel TÃ¼zÃ¼n 18 MayÄ±s Cumartesi 21.30â€™da Raffles Ä°stanbul Long Bar Live sahnesinde. (0212) 924 02 00

-SÄ±la 18 MayÄ±s 22.00â€™de Ä°stanbul GÃ¼nayâ€™da. (0532) 443 33 33-GÃ¶khan Tepe 18 MayÄ±s 22.30â€™da 888 Private Ä°stanbul sahnesinde. (0516) 169 08 88

-Berk Sunal 18 MayÄ±s 23.00â€™te Boopâ€™ta setin baÅŸÄ±nda olacak. Rezervasyon iÃ§in: @boopkurucesme

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-BengÃ¼ Beker 18 MayÄ±s 00.00â€™da Lineup Suadiyeâ€™de. (0531) 498 80 93-BegÃ¼m Obiz 18 MayÄ±s 00.30â€™da Korto AlaÃ§atÄ± sahnesinde. (Rezervasyon iÃ§in: @kortoalacati)-Seda Mete 19 MayÄ±s Pazar 23.00â€™te KuruÃ§eÅŸme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

-Melsum 19 MayÄ±s 00.00â€™da Rise nâ€™ Fall Suadiyeâ€™de. (Rezervasyon iÃ§in: risenfallsuadiye)

-GÃ¼lÅŸen 22 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba 23.00â€™te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

-Kaan Yorulmaz 23 MayÄ±s PerÅŸembe 23.30â€™da Aztekâ€™te setin baÅŸÄ±nda olacak. (0212) 247 59 01Â

*SERGÄ°

-ArnavutkÃ¶yâ€™deki Galeri Selvin, Ali Ä°smail TÃ¼remenâ€™in â€˜UtangaÃ§ Åženlikâ€™ isimli sergisine ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. SanatÃ§Ä± sergideki eserlerinde mavinin sÄ±nÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayÄ±p insan anatomisini mavinin Ã§eÅŸitli tonlarÄ±yla hacimlendiriyor. Sergi 30 Haziranâ€™a kadar gÃ¶rÃ¼lebilir.

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-Balatâ€™taki KÃ¼Ã§Ã¼k Mustafa PaÅŸa HamamÄ± 18 MayÄ±s Cumartesi â€˜My Best Ofâ€™ baÅŸlÄ±klÄ± grup sergisi iÃ§in kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§Ä±yor. 29 sanatÃ§Ä±nÄ±n 80â€™e yakÄ±n eserinin olduÄŸu serginin kÃ¼ratÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Trexit Salvador Ã¼stlenmiÅŸ. Sergide Ã–zge Akdeniz, ErdaÄŸ Aksel, Bruno Catalano, Pelin Ã‡aÄŸlar, Enes Debran, Ahsen EroÄŸlu gibi sanatÃ§Ä±larÄ±n eserleri var. 5 Haziran tarihine kadar aÃ§Ä±k.

-YapÄ± Kredi KÃ¼ltÃ¼r Sanat YayÄ±ncÄ±lÄ±k 28 sanatÃ§Ä±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± iÃ§eren â€˜BugÃ¼nÃ¼ Resmetmekâ€™ baÅŸlÄ±klÄ± sergiyi sanatseverlerle buluÅŸturuyor. GÃ¼ncel resim konusundaki yaklaÅŸÄ±mlara veÂ resmetme biÃ§imlerine deÄŸinen sergi gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n toplumsal atmosferine ve sosyopolitik resmine vurgu yapÄ±yor. AyrÄ±ca 18 MayÄ±s Cumartesi 12.00-18.00 saatleri arasÄ±nda sergi sanatÃ§Ä±larÄ±nÄ±n konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lacaÄŸÄ± bir panel dÃ¼zenlenecek. Sergi 11 AÄŸustosâ€™a kadar Ä°stiklal Caddesiâ€™ndeki YapÄ± Kredi KÃ¼ltÃ¼r Sanat Galeriâ€™de.



*DJÂ

-FransÄ±z elektronik mÃ¼zik ikilisi The Blaze 18 MayÄ±s Cumartesi KÃ¼Ã§Ã¼kÃ‡iftlik Parkâ€™ta Ä°stanbullu hayranlarÄ± iÃ§in sahneye Ã§Ä±kacak. KapÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± 18.00â€™de. Bilet fiyatÄ± 1.750-4.000 (VIP) lira.

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-Ä°ngiliz prodÃ¼ktÃ¶r Route 94, 18 MayÄ±s Cumartesi 21.00â€™de Zorlu PSM %100 Studioâ€™da setin baÅŸÄ±na geÃ§ecek. Bilet fiyatÄ± 277-499 lira.-Oceanvs Orientalis 22 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba 21.00â€™de Zorlu PSM %100 Studioâ€™da. Bilet fiyatÄ± 555 lira.Â

*TÄ°YATROÂ

UÄŸur Kanbayâ€™Ä±n yazÄ±p oynadÄ±ÄŸÄ± â€˜EylÃ¼lâ€™ tek odalÄ± evinde baÅŸÄ±ndan geÃ§enleri anlatmaya baÅŸlayan 28 yaÅŸÄ±ndaki trans bir kadÄ±nÄ±n hem gÃ¼ldÃ¼ren hem de hÃ¼zÃ¼nlendiren hayat hikÃ¢yesini konu alÄ±yor. 19 MayÄ±s Pazar Alan KadÄ±kÃ¶yâ€™de, 15.00 ve 20.30 saatlerinde izlenebilir. Bilet fiyatÄ± 30 (ayakta)-375 lira.

VasÄ±f Ã–ngÃ¶renâ€™in yazÄ±p Åžener Åžen ve DoÄŸu Akalâ€™Ä±n yÃ¶nettiÄŸi â€˜Zengin MutfaÄŸÄ±â€™ Cumhuriyet tarihinde gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ en bÃ¼yÃ¼k iÅŸÃ§i hareketlerinden birine bir kÃ¶ÅŸkÃ¼n mutfaÄŸÄ±ndan bakÄ±yor. 19 MayÄ±s Pazar 21.00â€™de Antalya KonyaaltÄ± AÃ§Ä±khava Tiyatrosuâ€™nda. Bilet fiyatÄ± 945-1.650 lira.

Shakespeareâ€™in Ã¼nlÃ¼ eseri â€˜Romeo&Julietâ€™ Mert FÄ±rat ve Nagihan GÃ¼rkan rejisÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde DasDasâ€™ta sahnelenmeye devam ediyor. Deniz Can AktaÅŸ ve Naz Ã‡aÄŸla Irmakâ€™Ä±n baÅŸrollerini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± oyun, tiyatro tarihinin en meÅŸhur Ã§iftinin hikÃ¢yesini Ã§aÄŸdaÅŸ bir sahne ve kostÃ¼m tasarÄ±mÄ±yla anlatÄ±yor. 23 MayÄ±s PerÅŸembe 20.30â€™da DasDasâ€™ta izlenebilir. Bilet fiyatÄ± 385 lira.Â

*ATÃ–LYE

-KoÅŸuyoluâ€™ndaki EKS Mutfak Akademisi 21 MayÄ±s SalÄ± 19.00â€™da hamburger tutkunlarÄ± iÃ§in atÃ¶lye dÃ¼zenliyor. AtÃ¶lye kapsamÄ±nda Ã§edarlÄ± burger, chicken fajita burger, elma dilim patates ve sarÄ±msaklÄ± mayonez yapÄ±mÄ±nÄ±n incelikleri anlatÄ±lacak. Bilet fiyatÄ± 1.200 lira.

-Zorlu Centerâ€™daki Eataly Mutfak AtÃ¶lyesi 22 MayÄ±s 19.00â€™da Ä°talyan kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak isteyenler iÃ§in â€˜Sicilya Yemekleriâ€™ atÃ¶lyesi dÃ¼zenliyor. Bilet fiyatÄ± 2.600 lira.Â