GenÃ§ler â€˜bayram yapÄ±yorâ€™

GÃ¼ncelleme Tarihi:
*KONSER
-CRR Konser Salonu 18 MayÄ±s Cumartesi 20.00â€™de â€˜Bir Ulus UyanÄ±yorâ€™ adlÄ± eseri seyirciyle buluÅŸturuyor. Ersin Antepâ€™in anlatÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸecek temsilde Aylin AteÅŸ (mezzosoprano), Ufuk Toker (tenor) ve Caner AkgÃ¼n (bariton) sahneye Ã§Ä±kacak. Bilet fiyatÄ± 49, 99 lira.
*FESTÄ°VAL
-AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± 18-19 MayÄ±s tarihlerinde Maltepeâ€™de coÅŸkuyla kutlanacak. Sahneye ilk gÃ¼n Pera, Skapova, Can KoÃ§, Alâ€™York ve Arem Ã–zgÃ¼Ã§&Arman Ayhan Ã§Ä±kacak. Ä°kinci gÃ¼nse Edis, Hey! Douglas ve konuklarÄ±, Gaye Su Akyol, Evrencan GÃ¼ndÃ¼z, GÃ¼neÅŸ, Nova Norda, Evdeki Saat ve AybÃ¼ke Albere sahnede olacak. Konserlerin yanÄ± sÄ±ra Dans Fabrikaâ€™yla atÃ¶lyeler ve spor etkinlikleri de dÃ¼zenlenecek.Â
*GECE
-Sibel TÃ¼zÃ¼n 18 MayÄ±s Cumartesi 21.30â€™da Raffles Ä°stanbul Long Bar Live sahnesinde. (0212) 924 02 00
-Berk Sunal 18 MayÄ±s 23.00â€™te Boopâ€™ta setin baÅŸÄ±nda olacak. Rezervasyon iÃ§in: @boopkurucesme
-Melsum 19 MayÄ±s 00.00â€™da Rise nâ€™ Fall Suadiyeâ€™de. (Rezervasyon iÃ§in: risenfallsuadiye)
-Kaan Yorulmaz 23 MayÄ±s PerÅŸembe 23.30â€™da Aztekâ€™te setin baÅŸÄ±nda olacak. (0212) 247 59 01Â
*SERGÄ°
-ArnavutkÃ¶yâ€™deki Galeri Selvin, Ali Ä°smail TÃ¼remenâ€™in â€˜UtangaÃ§ Åženlikâ€™ isimli sergisine ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. SanatÃ§Ä± sergideki eserlerinde mavinin sÄ±nÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayÄ±p insan anatomisini mavinin Ã§eÅŸitli tonlarÄ±yla hacimlendiriyor. Sergi 30 Haziranâ€™a kadar gÃ¶rÃ¼lebilir.
-YapÄ± Kredi KÃ¼ltÃ¼r Sanat YayÄ±ncÄ±lÄ±k 28 sanatÃ§Ä±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± iÃ§eren â€˜BugÃ¼nÃ¼ Resmetmekâ€™ baÅŸlÄ±klÄ± sergiyi sanatseverlerle buluÅŸturuyor. GÃ¼ncel resim konusundaki yaklaÅŸÄ±mlara veÂ resmetme biÃ§imlerine deÄŸinen sergi gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n toplumsal atmosferine ve sosyopolitik resmine vurgu yapÄ±yor. AyrÄ±ca 18 MayÄ±s Cumartesi 12.00-18.00 saatleri arasÄ±nda sergi sanatÃ§Ä±larÄ±nÄ±n konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lacaÄŸÄ± bir panel dÃ¼zenlenecek. Sergi 11 AÄŸustosâ€™a kadar Ä°stiklal Caddesiâ€™ndeki YapÄ± Kredi KÃ¼ltÃ¼r Sanat Galeriâ€™de.
*DJÂ
-FransÄ±z elektronik mÃ¼zik ikilisi The Blaze 18 MayÄ±s Cumartesi KÃ¼Ã§Ã¼kÃ‡iftlik Parkâ€™ta Ä°stanbullu hayranlarÄ± iÃ§in sahneye Ã§Ä±kacak. KapÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± 18.00â€™de. Bilet fiyatÄ± 1.750-4.000 (VIP) lira.
*TÄ°YATROÂ
UÄŸur Kanbayâ€™Ä±n yazÄ±p oynadÄ±ÄŸÄ± â€˜EylÃ¼lâ€™ tek odalÄ± evinde baÅŸÄ±ndan geÃ§enleri anlatmaya baÅŸlayan 28 yaÅŸÄ±ndaki trans bir kadÄ±nÄ±n hem gÃ¼ldÃ¼ren hem de hÃ¼zÃ¼nlendiren hayat hikÃ¢yesini konu alÄ±yor. 19 MayÄ±s Pazar Alan KadÄ±kÃ¶yâ€™de, 15.00 ve 20.30 saatlerinde izlenebilir. Bilet fiyatÄ± 30 (ayakta)-375 lira.
VasÄ±f Ã–ngÃ¶renâ€™in yazÄ±p Åžener Åžen ve DoÄŸu Akalâ€™Ä±n yÃ¶nettiÄŸi â€˜Zengin MutfaÄŸÄ±â€™ Cumhuriyet tarihinde gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ en bÃ¼yÃ¼k iÅŸÃ§i hareketlerinden birine bir kÃ¶ÅŸkÃ¼n mutfaÄŸÄ±ndan bakÄ±yor. 19 MayÄ±s Pazar 21.00â€™de Antalya KonyaaltÄ± AÃ§Ä±khava Tiyatrosuâ€™nda. Bilet fiyatÄ± 945-1.650 lira.
Shakespeareâ€™in Ã¼nlÃ¼ eseri â€˜Romeo&Julietâ€™ Mert FÄ±rat ve Nagihan GÃ¼rkan rejisÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde DasDasâ€™ta sahnelenmeye devam ediyor. Deniz Can AktaÅŸ ve Naz Ã‡aÄŸla Irmakâ€™Ä±n baÅŸrollerini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± oyun, tiyatro tarihinin en meÅŸhur Ã§iftinin hikÃ¢yesini Ã§aÄŸdaÅŸ bir sahne ve kostÃ¼m tasarÄ±mÄ±yla anlatÄ±yor. 23 MayÄ±s PerÅŸembe 20.30â€™da DasDasâ€™ta izlenebilir. Bilet fiyatÄ± 385 lira.Â
*ATÃ–LYE
-KoÅŸuyoluâ€™ndaki EKS Mutfak Akademisi 21 MayÄ±s SalÄ± 19.00â€™da hamburger tutkunlarÄ± iÃ§in atÃ¶lye dÃ¼zenliyor. AtÃ¶lye kapsamÄ±nda Ã§edarlÄ± burger, chicken fajita burger, elma dilim patates ve sarÄ±msaklÄ± mayonez yapÄ±mÄ±nÄ±n incelikleri anlatÄ±lacak. Bilet fiyatÄ± 1.200 lira.