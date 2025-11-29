Genç yeteneklerden güçlü seçki

×
BASE platformu yeni mezun sanatçıların üretimlerine alan açmaya devam ediyor. 151 gencin eserleri bugün ve yarın The Ritz-Carlton Residences, Istanbul B Blok’ta görülebilir.

Yeni sanatçıları destekleyen sanat platformu BASE, 26 Kasım’da 9’uncu kez kapılarını açtı. Bugün ve yarın da devam edecek etkinlikte ziyaretçiler resimden fotoğrafa, seramikten cama, heykelden yeni medyaya uzanan geniş bir seçkiyi görebiliyor. The Ritz-Carlton Residences, Istanbul B Blok’ta gerçekleşen ücretsiz etkinlik, 36 şehir ve 43 üniversiteden 151 genç sanatçının yaklaşık 200 eserini kapsıyor. BASE genç sanatçıların hem üretim motivasyonunu hem de sanat profesyonelleriyle kurduğu diyaloğu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Fulya’daki Ritz-Carlton Residences’ın dört katına yayılan BASE turuna en üst kattan başlıyoruz. 2001 doğumlu Aleyna Kartal’ın ‘Artık Yok’ (2025) adlı çalışması, dijital ortamda sayıya indirgenerek bir rakama dönüşen kadın cinayetlerini odağına alıyor. Beyaz bir kadın ayakkabısından dökülen kan kırmızısı rakamlarla Kartal, şiddetin sürekliliğine ve toplumun bu gerçeğe nasıl alıştığına çarpıcı bir şekilde işaret ediyor.

Muzaffer Tuna’nın ‘Bacchanalia’ (2025) adlı yağlıboya üçlemesiyse bireysel ve toplumsal ölçekte kontrolün yitirilmesini ele alıyor. Serhat Ergün’ün buluntu bir ağaç dalı üzerine kurduğu etkileşimli heykeli ‘Yeniden’deyse (2022) organik ve mekanik öğeler aynı formda buluşuyor. İzleyici esere yaklaştığında daldaki çiçeğin içindeki LED tohumlar sensörler aracılığıyla yanıp sönerek tepki veriyor. BASE bu yıl aynı zamanda altı yan sergiye de ev sahipliği yapıyor.

Aslı Boduroğlu-BASE’in kurucu ortağı

◊ Seçici kurulun yaptığı seçkinin ardından küratörümüz Derya Yücel bu yıl ana başlığı ‘Sınırlar ve Olasılıklar’ olarak belirledi.

◊ Sanatçıları keşfetmek ve onları piyasayla ve koleksiyonerlerle buluşturmak büyük bir heyecan. Bilinirlik arttıkça daha çok ziyaretçi alıyoruz. Büyüyen bir ailemiz var.

