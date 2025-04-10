Genç yetenekler piyano başında

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KONSER



-Ceren Gürkan (keman), Göknil Özkök Sezener (viyola) ve Yelda Özgen Öztürk’ten (viyolonsel) oluşan Trio Khalkedon 12 Nisan Cumartesi 19.30’da Pera Müzesi’nde ‘Bahar’ temalı bir konser verecek. Bilet fiyatı 499 lira.

-Fazıl Say 12 Nisan 20.00’de, Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde. Bilet fiyatı 2.600 lira.

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-Hande Yener 12 Nisan 21.00’de Jolly Joker Atakent Tema’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 2.280 ila 20.500 lira.

-Hooverphonic 12 Nisan 21.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. Bilet fiyatı 1.056 ila 1.320 lira.

-Rafet El Roman’ın konseri 12 Nisan 22.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta. Bilet fiyatı 500 lira.

-Yeni Türkü 12 Nisan 22.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. Bilet fiyatı 880 ila 4.400 lira (protokol).

-Genç piyanist Can Saraç 13 Nisan Pazar 15.00’te Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde ücretsiz konser verecek.

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-Rus piyanist Alexander Malofeev 14 Nisan Pazartesi 20.00’de CRR Konser Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 44 ila 165 lira.

-İş Sanat’ın ‘Parlayan Yıldızlar’ serisi Özüm Bade Sayan (çello) ve Deniz Ulu (trombon) konseriyle devam ediyor. 14 Nisan 20.30’da İş Sanat İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz izlenebilir.

-Genç piyanist İlyun Bürkev 15 Nisan Salı 20.00’de Ankara, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Merkezi’nde sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 555 ve 660 lira.

-Brek 15 Nisan 21.00’de Blind’da. Bilet fiyatı 350 lira.

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-Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 16 Nisan Çarşamba 20.00’de Tolga Atalay Ün şefliği ve keman sanatçısı Elvin Hoxa solistliğinde konser verecek. Bilet fiyatı 325 ve 400 lira.

-Mela Bedel 16 Nisan 21.00’de DasDas’ta sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 299 lira.

-M Lisa 16 Nisan 21.30’da Holly Stone Beyoğlu-Fitaş Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 400 lira.

-Candan Erçetin 17 Nisan Perşembe 21.00’de Congresium Ankara’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 1.000 ila 6.000 (VIP) lira.

-Sibel Köse (vokal), Ece Göksu (vokal), İmer Demirer (trompet), Neşet Ruacan (gitar) ve daha pek çok caz sanatçısı 18 Nisan Cuma 20.00’de Ayten Alpman’ın klasikleşmiş şarkılarını seslendirmek için CRR Konser Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 49 ila 110 lira.

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-Katie Tupper 18 Nisan 21.00’de Zorlu PSM %100 Studio’da konser verecek. Bilet fiyatı 500 lira.

-Emre Fel 18 Nisan 21.00’de Jolly Joker Atakent Tema’da. Bilet fiyatı 912 ve 1.368 lira.

-Kalben 18 Nisan 21.30’da Dorock XL Holly Stone’da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 399 lira.

GECE



-Mahsun Kırmızıgül 12 Nisan Cumartesi 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

-İrem Derici 12 Nisan 22.30’da Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69

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-Baran Bayraktar 12 Nisan 00.00’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

-Yağmur Hızal 12 Nisan 00.30’da The Room Live’da. (0535) 018 60 93

-Fettah Can 13 Nisan Pazar 23.00’te Nuit Blanche sahnesinde. (0538) 413 49 40

-Begüm Obiz 13 Nisan 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

-Murat Boz 16 Nisan Çarşamba 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

-Seda Mete 16 Nisan 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

-Alya 17 Nisan Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

-Kaan Yorulmaz 18 Nisan Cuma 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

SEMİNER



-Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez 13 Nisan Pazar 14.00’te İş Sanat Resim Heykel Müzesi, BlackBox salonunda 1970’li yılların sanat anlayışına odaklanacağı bir seminer verecek. Bilet fiyatı 60 ve 110 lira.

KOŞU



-Dardanel Saucony Troya Yarı Maratonu 20 Nisan Pazar 10.15’te Çanakkale Kordon Truva Atı’ndan başlayacak. 21K, 10K, 6K ve çocuk parkuru olan maratona katılmak için 14 Nisan Pazartesi gününe kadar kayıt yapabilirsiniz. (troyayarimaratonu.com)

DJ





-Ukraynalı DJ 8 Kays 12 Nisan Cumartesi 21.00’de İzmir’deki İstinyeart %100 Performans Arena’da kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 900 ila 1.700 lira.

SERGİ



-Beyoğlu’ndaki offgrid art Project’te ‘Halının Altındakiler’ başlıklı sergi görülebilir. Nilay Yerebasmaz küratörlüğündeki sergi, dokuma işleriyle öne çıkan Defne Parman ve seramik sanatçısı Esra Gezer’i bir araya getiriyor. ‘Halının Altındakiler’ izleyiciyi travmalar, yas ve unutma süreçleri gibi göz ardı ettiğimiz duygular üzerine düşünmeye davet ediyor. 10 Mayıs’a kadar görülebilir.

-Beyoğlu Çukurcuma’daki Oytun Berktan Atelier&Galeri, Ayşe Türemiş’in ‘Bilge Yapılar-İstanbul’un Tarihi Okulları’ sergisini izleyiciyle buluşturuyor. Suluboya tekniğiyle tarihi ve kültürel yapıları resmeden sanatçı bu kez İstanbul’un ikonik okullarından oluşan bir seçkiyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Sergi 18 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilir.

-İstanbul Modern’deki Ömer Uluç’un ‘Ufuk Çizgisinden Öteye’ başlıklı sergisi devam ediyor. Sergide sanatçının 1960’lardan 2010’daki vefatına kadarki dönemini kapsayan 300’ün üzerinde eseri var. 12 Aralık’a kadar açık.

TİYATRO



-Babaanne ve torun

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp Serdar Biliş’in yönettiği ‘Aydınlıkevler’ tiyatroseverleri 70’li yıllar Ankara’sında lise öğrencisi Ayhan (Salih Bademci) ve babaannesi Zühre’nin (Demet Akbağ) evine konuk ediyor. BKM yapımı oyun seyirciyi hem güldürüp hem düşündürüyor. 13 Nisan Pazar 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda izlenebilir.

Emir Taha Sarı’nın yazıp İrem Kalaycıoğlu’nun yönettiği ‘Kısık Ateşte Düdüklü Tencere’ Zorlu PSM prodüksiyonu. Absürt ve fantastik öğeler üzerine kurulu oyun, 30 metrelik dev bir yumurtanın Üsküdar’dan çıkıp mutfak şefi Bekir’i kovalamasıyla başlıyor. Yaşadığı travmalar sonucunda kontrolden çıkmanın eşiğine gelen Bekir hem bugün hem de geçmişte yaşadıkları arasında doğru yolu bulmaya çalışıyor. 13 Nisan 20.00’de Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde. Bilet fiyatı 400 ve 600 lira.

Dünyaca ünlü Broadway müzikali ‘Chicago’ İstanbullularla buluşuyor. Fred Ebb ve Bob Fosse’un yazıp yönettiği müzikal 1920’lerin ışıltılı günlerinde kendisini terk etmekle tehdit eden sevgilisini öldüren gece kulübü dansçısı Roxie Hart’ın hikâyesini anlatıyor. 15 Nisan Salı 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 1.998 ila 4.995 lira.

ATÖLYE



-Kadıköy’deki Ankaworkshop 12 Nisan Cumartesi 17.30’da ‘Vintage Bottles’ atölyesi düzenliyor. Katılımcılar atölye kapsamında akrilik boya ve vintage resim görselleriyle şişeleri boyayıp sanat eserine çevirecek. Bilet fiyatı 750 lira.

-Koşuyolu’ndaki EKS Mutfak Akademisi 12 Nisan 19.00’da ‘Sushi’ atölyesi düzenliyor. Katılımcılar etkinlik boyunca suşi pirinci hazırlamayı ve suşi yapmanın inceliklerini öğrenecek. Bilet fiyatı 2.500 lira.