Melis YILMAZ
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Genç kalmanın acısız yolu: Yüz yogası
Yüzümüzdeki kaslar zamanla gevşer, sıkılığını kaybeder. Bunu tersine çevirmek için akla ilk önce botoks, dolgu, estetik operasyonlar gelse de genç kalmanın acısız, yan etkisiz ve bütçe dostu bir yöntemi daha var: Yüz yogası.
Kan dolaşımını hızlandırıyor
Zeynep Şensoy, yoga eğitmeni, @yogadayoga
- Saçımızın başladığı noktadan göğüs dekoltesine kadar 57 kasımız var. Yüz yogası bunları karın ve bacak kaslarımızı çalıştırır gibi çalıştırıyor.
- Sarkma ve kırışıklıkları sadece bir kremle yok etmemiz mümkün değil! Bunları önlemek için yüzümüzdeki kasları çalıştırmak şart. Yüz yogası egzersizleriyle; cildin oksijenini arttırmayı, kan dolaşımını hızlandırmayı ve kolajenini tetiklemeyi sağlıyoruz.
- Yüz yogasına 18-20 yaşından önce başlamak doğru değil. Çünkü ergenlik sivilcelerinden kurtulan, hormon gelişimini tamamlamış bir cilt üzerinde başlamak daha doğru.
- Tıpkı spor gibi! Kaç yaşında olursak olalım bedenimizin müsaade ettiği kadar hareket edebiliyoruz. 20 yaşında yapılan sporla 80 yaşında yapılanın temposu, tekrarı ve hızı aynı değil. Bu durum yüz yogasında da geçerli. Sadece yaş aralığına değil, vücudun verdiği işaretlere de dikkat etmek gerekir. Her yaş grubu için önemli olan bir nokta var: Boyunda herhangi bir fıtık ya da düzleşme varsa çok daha dikkatli olunmalı.
- Kadınlar da erkekler de aynı hareketleri yapabilir.
- Haftada en az üç kez uygulanmalı. Egzersizler 15-20 dakika kadar sürüyor. Tabii tekrarları arttırarak kendi programınıza göre süreyi ayarlayabilirsiniz.
Dört temel egzersizle kaslarınızı güçlendirmeye başlayın
Lourdes Çabuk, siddha yoga ve yüz yogası eğitmeni
Yüz kasları için
- Ağzınızı hafifçe açın ve dudaklarınızı içeriye doğru bükün.
- Harekete başlarken derin bir nefes alın. Küçük ‘u’ şeklindeki ağzınızı büyük ‘o’ şekline geçirin. Dudaklarınızın içeriye doğru dönük olmasına dikkat edin. İçten gelen bir gülümsemeyle yanaklarınızı yukarı ve yana olabildiğince gerin. Yüzünüzde çizgi oluşmamasına dikkat edin.
- Nefesinizi ve yüzünüzü bu şekilde 10 saniye tutun ve nefes verin.
- Tekrar derin bir nefes alın. Beş saniye kadar tutun, yavaşça verin ve beş saniye dinlenin.
- Üç kez tekrarlayın.
Alın kaslarıyla gözkapaklarına...
- Nefes vererek ciğerlerinizdeki havayı tamamen boşaltın. Sonra burundan derin bir nefes alın. Beş saniye tutun ve yavaş
yavaş verin.
- Her iki elinizin avuç içleriyle kaşlarınızın altındaki bölgeye bastırın ve kaşlarınızı ‘V’ şekline getirip yukarıya kaldırın.
- Hareket boyunca derin nefes alıp verin. Aşağıya doğru bakarak göz kapaklarınızın iyice gerilmesini sağlayın ve kaşlarınızı çatın.
- Nefesinizi ve yüzünüzü bu şekilde 10 saniye tutun ve nefes verirken ellerinizi bırakın.
- Üç kez tekrarlayın.
Gırtlak adalesi güçlensin...
- Çenenizi ve alt dudağınızı öne doğru çıkarın. Başınızı yavaşça arkaya yaslayın, dilinizi üst damağınıza yapıştırın ve çenenizi yukarı kaldırarak sıkın. Bu pozisyonda 10 saniye kalın. Aynı anda gırtlağınıza çok hafif dokunuşlarla masaj yapın.
- Çenenizi ve alt dudağınızı öne doğru çıkarın. Başınızı sola çevirin. Dilinizi üst damağınıza yapıştırın ve başınızı arkaya yaslayın. Çenenizi yukarı kaldırarak sıkın. 10 saniye bekleyin. Nefesinizi vererek başlangıç pozisyonuna getirin. Sonra aynı hareketi sağa doğru uygulayın.
- Üçer kez tekrarlayın.
Yanak, dudak ve boyun kaslarına...
- Harekete başlamadan önce nefesinizi vererek ciğerlerinizdeki havayı boşaltın. Sonra burundan derin bir nefes alın, beş saniye tutun yavaş yavaş verin.
- Dudaklarınızı içeriye doğru kıvırın. Üst dudağınızla kaşığın üst ucunu, alt dudağınızlaysa kaşığı daha ileri bir noktadan destekleyerek tutun.
- Kaşığı alt çenenizle kaydırın. Aynı anda içten gelen bir gülümsemeyle yanaklarınızı yukarı doğru gerin.
- İki saniye bu şekilde bekleyin ve yanak kaslarınızı serbest bırakın.
- Bu hareketi 10 kez tekrarlayın.
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