Gelmiş geçmiş en teknolojik kutlama olacak

Şarkılardan bir demet

Hürriyet müzik yazarı Tolga Akyıldız



- Annenizin en sevdiği şarkıları bir liste haline getirerek kendisine gönderebilirsiniz. Bunun birçok yolu var. Eski yöntem olarak şarkıları bir CD’ye yazdırıp ya da flash belleğe kaydedip kargoyla ulaştırabilirsiniz.

- Şarkıları bilgisayarda bir klasör haline getirip annenize Wetransfer aracılığıyla iletmek de mümkün. Kendisine gelen linke tıklayarak şarkılara ulaşabilir.

- Bir başka yollama biçimi de Google e-posta ile G-Drive’a yüklemek. Anneniz e-postayı aldığında ‘ek’ gözüken yere tıklar ve şarkılara ulaşır. Böylece indirmek zorunda kalmadan da dinleyebilir.

- Seçtiğiniz şarkıları hem anneniz hem de başkaları görsün isterseniz Spotify’da bir liste hazırlayın ve onu Instagram hikâyesi olarak paylaşıp annenizi etiketleyin. Hikâyeye tıkladığı anda listeye ulaşabilir. Ve tabii başkaları da...

Klip çekmeye ne dersiniz?

Hürriyet teknoloji yazarı Umut Fırat Eroğlu

Telefonunuz ya da bilgisayarınızdaki fotoğraf ve videoları bazı uygulamalar ya da masaüstü programlarıyla klip haline getirmeniz mümkün. Klibe sevdiği bir şarkıyı da eklemeyi unutmayın.

- Quik: GoPro’nun geliştirdiği Quik, hem Android hem de iOS ile uyumlu. Kullanımı çok kolay ve ücretsiz. Sinematik efektleriyle dikkat çekiyor.

- Splice: iOS kullanıcılarının tercih edebileceği ücretsiz video editörü Splice, kolay kullanım özellikleriyle farklı video kliplerini birleştirmek ve düzenlemek için ideal.

- KineMaster: Profesyonel etki yaratmak isteyenler için göz alıcı seçenekler sunuyor. Android ve iOS sürümü bulunan uygulamanın ücretsiz versiyonu videolara logo bırakıyor. Pro versiyonuysa aylık 35 lira.

- Windows Movie Maker & Apple iMovie: Windows ve Apple kullanıcılarının bilgisayarlarında ücretsiz olarak yüklü bulunan Movie Maker ve iMovie, video kurgulamaya yeni başlayanlar için masaüstünde en pratik çözümü sunuyor.

Ev işlerini üstüne alan da var, internet kahvaltısı organize eden de

- Melda Görür, 32, reklamcı: Uzun yıllardır ailemden uzakta yaşıyorum, Anneler Günü’nde annemin yanında olduğum gün sayılı diyebilirim. Fakat şu karantina sürecinde istesem de gidemeyeceğimi bilmek hasretimi katlıyor.



- Vedat Sökmen, 24, garson: İki ablam var, onlar evli. Ben ailemle birlikte yaşıyorum. Gelemedikleri için hep beraber internet üzerinden kahvaltı sofrasında buluşmaya karar verdik. Bu defa kahvaltıyı ben hazırlayacağım.



- İpek Balta, 28, menajer: Evde olduğumuz için sabah kalkıp “Anneler Günün kutlu olsun” diye kocaman sarılıp öpmeyi planlıyorum. O gün ev işlerinin hepsini üstüme alacağım. Tahini çok sevdiği için bir de tahinli çörek yapacağım.



Duygularınızı yazıya dökün

- Eğer ayrı evlerde yaşıyorsanız el yazınızla bir mektup yazıp adresine postalayabilirsiniz. Bunun yanı sıra anneniz için mektuplardan oluşan bir hazine sandığı yaratabilirsiniz. Sekiz farklı duruma uygun sekiz mektup yazın. Zarfların üzerine “Seni ne kadar sevdiğimi bilmen gerektiğinde oku” veya “Beni özlediğinde oku” gibi zaman belirten notlar yazın. Hepsini bir kutuya koyup annenize gönderin.

- Bilgisayar ortamında annenize bir mektup yazıp e-posta olarak da gönderebilirsiniz. Teknolojinin nimetlerinden yararlanmayı unutmayın; mektubunuzu fotoğraflar, GIF’ler ve hatta sevdiği müziklerle süsleyin.

Video mesaj gönderin, görüntülü arayın

- Uzaktaki annenizi sadece telefonla aramakla yetinmeyin, imkânınız varsa görüntülü aramayı ihmal etmeyin. Bunun için WhatsApp görüntülü arama özelliği, iPhone FaceTime özelliği en basit kullanılabilecek programlar. Kardeşlerinizle birlikte annenizi aramak ve daha kalabalık bir görüşme yapmak için popüler uygulamalar Zoom ve Houseparty’yi kullanabilirsiniz.





- Sabah anneniz uyandığında sürpriz bir video mesaj alsın isterseniz, yine WhatsApp üzerinden video mesaj kaydedip yollayabilirsiniz.

Belki de mutfağa girmelisiniz...

ÇİLEKLİ BROWNIE

Anneniz yanınızdaysa ya da ulaştırma imkânınız varsa onun için bir şey pişirmek de iyi fikir. Aklınızda bir tarif yoksa Sanayi 313’ün şefi Müge Ergül’ün kolay hazırlanabilen çilekli brownie tarifine

göz atabilirsiniz.

Ne lazım?

120 gr parça çikolata (Eritilecek)

20 gr parça çikolata

50 gr tereyağı

3 adet yumurta

120 gr şeker

100 gr un

30 gr kakao

Nasıl yapılır?

- Ufak bir sos tenceresinin içine su koyuyoruz.

- Kaynayan suyun üzerine bir kap yerleştiriyoruz.

- Kabın içine tereyağı ve 120 gr çikolatalarımızı koyup eritiyoruz.

- Ayrı bir kap içine şeker ve yumurtalarımızı alıyoruz. Karıştırıcımızın çırpma aparatıyla iyice birbirlerine karışmalarını ve kabarmalarını sağlıyoruz. Bu işlem yaklaşık 5-7 dakika sürecek.

- Sonra karıştırıcının hızını en düşük seviyeye getirip erittiğimiz çikolatadan azar azar ekliyoruz.

Tamamını ekledikten sonra karışımın içine kakaomuzu ve unumuzu katıyoruz.

- Bu işlemi yaparken mutlaka spatula kullanmalısınız. Yavaşça alttan üste gelecek şekilde karışımı birbirine yediriyoruz, son olarak içine 20 gr parça çikolatamızı ekliyoruz.

- Karışımı pişirme kağıdı koyduğumuz fırın kabının içine döküyoruz.

- Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 18-20 dakika kadar pişiriyoruz.

- Soğuk veya sıcak isteğe bağlı olarak servis ediyoruz. Ama öncesinde tam mevsim meyvesi olan çileklerle süslüyoruz.

Ve diğer seçenekler



Film gecesi: Anneniz için hazırlayacağınız akşam yemeğinin devamında film ya da müzik gecesi organize edebilirsiniz. Evde bir pikabınız varsa annenize sevdiği bir sanatçının ya da müzik grubunun plağını internetten sipariş ederek nostalji yaşatabilirsiniz. Film gecesi içinse sevdiği eski bir filmin DVD’sini bulabilir ya da film izleme platformlarından hoşuna gidecek birkaç film alternatifi sunabilirsiniz. Mısır patlatmayı unutmayın!

Eski fotoğraflardan kolaj: Evde bolca vaktimiz varken eski albümleri ortaya çıkarmanın tam zamanı. Annenizle birlikte çekilmiş fotoğrafları seçip, bir deftere veya büyük bir kartona kolaj yapabilirsiniz. Kolajı fotoğrafları, altlarına o günlere ait yazacağınız minik hatıra notlarıyla süsleyebilirsiniz.

İleri tarihe bir bilet: Şu sıra dışarda sosyalleşmek mümkün olmasa da onun için ileri tarihli bir bilet alabilirsiniz; sevdiği komedyenin oyununa ya da o çok gitmek istediği müzikale…