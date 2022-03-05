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Gelenekselle çağdaş aynı çatıda

#2’Nci Yeditepe Bienali#Çerçeve İçi Çerçeve Dışı#Süleymaniye Camisi İmareti
Gelenekselle çağdaş aynı çatıda

7 Ocak’ta kapılarını açan 2’nci Yeditepe Bienali çağdaş sanatla geleneksel sanatları bir arada sunuyor. Yurtiçinden ve yurtdışından 226 sanatçının 282 sanat eserine ev sahipliği yapan 2’nci Yeditepe Bienali 13 Mart’a kadar ziyaretçileri ağırlayacak.

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lki 2018’de gerçekleşen Yeditepe Bienali’nin ikincisi 7 Ocak’ta sanatseverlerle buluştu. ‘Çerçeve İçi Çerçeve Dışı’ temasıyla yola çıkan bienalde resim, heykel, minyatür, cam sanatı, video art olarak farklı formlarda eserler sergileniyor. Süleymaniye Camisi İmareti, Nuruosmaniye Camisi Mahzen, Fatih Cam Küp Galeri ve Yedikule Hisarı olmak üzere dört farklı mekânda yurtiçinden ve yurtdışından 226 sanatçının 282 sanat eserine ev sahipliği yapan bienal 13 Mart’a kadar devam edecek ve her gün 10.00-18.00 arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Gelenekselle çağdaş aynı çatıda

'Gevher-i Kân’, No Name, 2021

Biz de Mollafenari Mahallesi’nin yolunu tutup Nuruosmaniye Camisi’nin altındaki mahzene indik; 18 sanatçının toplam 16 eserinin sergilendiği mekânı küratör yardımcısı Zehra Kaygusuz’la birlikte gezdik.

Sanatseverler tarafından yoğun ilgi gören mahzende merdivenlerden inip içeri girdiğiniz zaman karşınıza odalar ve kuyular çıkıyor. Ancak buradaki
en etkileyici nokta, bir anda İstanbul’un gürültüsünden arınmanız. Duyduğunuz tek şey tavandan aşağı inen su damlalarının sesi...

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Nuruosmaniye Camisi’nin altındaki mahzende 18 sanatçının toplam 16 eseri sergileniyor.

Mahzende sergilenen çalışmalar, geleneksel sanat eğitimi almış sanatçıların ‘Çerçeve İçi, Çerçeve Dışı’ temasına uygun ürettikleri işlerden oluşuyor. Bunlar çoğunlukla mahzenin suyla ilişkisine vurgu yapıyor.

Gelenekselle çağdaş aynı çatıda

‘No Title’, Gülay Dönmez, 2021

Sanatçı Murat Gür’ün ‘Acaip Yaratıklar Acaib’ul Mahlukat’ isimli video-art çalışması, Ümmügülsüm Çalışkan ve Zeynep Kevser Çakır’ın üç ayrı metal türünü farklı seviyelerde konumlandırmasıyla ışığın oluşturduğu geometrik şekilleri ortaya çıkaran ‘Müsbit’ isimli çalışmaları, Sümeyra Dursun’un suya yansıtma tekniğiyle hazırladığı video enstalasyonu ‘Zikir’, serginin dikkat çeken çalışmaları arasında sayılabilir...

 

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#2’Nci Yeditepe Bienali#Çerçeve İçi Çerçeve Dışı#Süleymaniye Camisi İmareti

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