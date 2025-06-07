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Geçmişle bugün arasında bir yerde

Güncelleme Tarihi:

#Albert Camus#Stephanie Bishop#Mizuki Tsucimura
Geçmişle bugün arasında bir yerde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 07:00

Bu hafta rüyalar, aşklar, kayıplarla şekillenen; insalık krizine dikkat çeken ve umudunu yitirenlere güç veren hikâyeler okuyacağız.

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Duyguların kırılma anlarını anlatıyor

‘Bir Evliliğin Portresi’ Stephanie Bishop (Düşbaz Kitaplar) Haziran 2025

Geçmişle bugün arasında bir yerde

Tutku, evlilik, kayıp ve sanat üzerine sarsıcı bir hikâye... Büyük bir aşkın gölgesinde şekillenen bir hayat, fırtınalı bir gemi yolculuğunda çözülmeye başlıyor. Bir kadın ne zaman toplumun dayattığı rolleri reddeder? Stephanie Bishop’ın ‘Bir Evliliğin Portresi’ isimli romanı duyguların kırılma anlarını ortaya koyuyor.

Susturulanlara ses oluyor

‘İnsanlık Krizi ve Diğer Konferanslar 1937-1958’ Albert Camus (Can Yayınları) Haziran 2025

Geçmişle bugün arasında bir yerde

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Albert Camus’nün savaş, edebiyat, siyaset ve insanlık üzerine yaptığı 34 etkileyici konuşma bu kitapta bir araya geliyor. Columbia Üniversitesi’nden Nobel konuşmasına uzanan metinlerde Camus insanlık krizine dikkat çekiyor; susturulanlara ses, umudunu yitirenlereyse direnç aşılıyor.

Yalnız kalplere umut veriyor

‘Aynadaki Yalnız Şato’ Mizuki Tsucimura (İthaki Yayınları) Haziran 2025

Geçmişle bugün arasında bir yerde

Okula gitmeyi reddeden yedi öğrenci bir gün kendilerini gizemli bir şatoda bulur. Anahtarı ortaya çıkaran bir dilek hakkı kazanacak. Dileği gerçekleştiğinde içinde yaşadıkları tüm anılarla birlikte şato ortadan kaybolacak. Ama önce bu büyülü yerde yollarını bulmaları gerek. ‘Aynadaki Yalnız Şato’ yalnızlıkla baş etmeye çalışan kalplere umut veren bir roman.

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#Albert Camus#Stephanie Bishop#Mizuki Tsucimura

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