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Geçmişle baş başa…

Güncelleme Tarihi:

#Müzik#Albüm#Tekli
Geçmişle baş başa…
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 16:04

Murat Ceylan Wish ‘İyi Köpek’te eski alışkanlıklarımızdan bir türlü kopamayışımızı anlatıyor. TUANA’ysa yeni teklisinde aşkın nelere kadir olduğunu hatırlatıyor. Allame ve Sagopa Kajmer işbirliği de bu haftaki listemizde…

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Rock müzikte bir ‘survivor’

‘Survivor Türkiye’ yarışmasının karizmatik sunucusu Murat Ceylan Wish çok da iyi bir müzisyen. Kısa bir süre önce İngilizce albümünü yayımlamıştı. Şimdi de Türkçe teklisi ‘İyi Köpek’ çıktı. Özlediğimiz türde, sert ve güçlü bir rock şarkısı. Sözü ve müziği kendine ait şarkı için müzisyen “Şarkı eski alışkanlıklarımıza görünmez tasmalarla olan bağlılığımızı ve o tasmayı bir türlü çıkaramayışımızı anlatıyor” diyor.

Geçmişle baş başa…

‘İyi Köpek’ (Tekli)
Murat Ceylan Wish
Bugu Yapım

Dünya yıkılsa…

“Bir suçsa aşk sana kelepçeliyim/Al aklımı sana emanetim” diyor yeni şarkısında TUANA. Hayatın kaosu içinde aşkın gücüyle ayakta kalmanın hafifliğini bossa nova katkılı yumuşacık bir melodiyle anlatıyor. Şarkının sözü ve müziği de TUANA imzalı.

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Geçmişle baş başa…

‘bu dünya yıkılsa üzülmem’ (Tekli)
TUANA
TuanaLand

Güç birliği

Türkçe rap müziğin iki karakteristik ismi Allame’yle Sagopa Kajmer’i ‘Bir Şansım Daha Olsa’ bir araya getirmiş. Şarkıda geçmişle hesaplaşma, pişmanlıklar, yeniden başlayabilme arzusu var.  Allame’nin keskin anlatımı, Sagopa Kajmer’in derinlikli lirik dünyasıyla birleşmiş.

Geçmişle baş başa…

‘Bir Şansım Daha Olsa’ (Tekli)
Allame, Sagopa Kajmer
ONELAB

Hastalıklı duygular

Müzikte işin mutfağını bilenlerin yakından tanığı bir isim Aytaç Özgümüş. Sözleri, besteleri ve prodüktörlüğüyle… Bir süredir kendi şarkılarını söylemeye de başladı. ‘Hasta’ çıkacak albümünün ikinci teklisi. Özlem, pişmanlık ve yarım kalmış duyguların izlerini sürüyor. Sözlerde Ege İpek Tokatlı’nın da imzasını görüyoruz.

Geçmişle baş başa…

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‘Hasta’ (Tekli)
Aytaç Özgümüş
GTR Müzik

‘Ve melankoli’

R&B, pop ekseninde şekillenen bir tarzı var Yağmur Aydemir’in. Genç müzisyen ‘bana bi’ şey olmaz’ adlı yeni şarkısında kaybolmuşluk, kırılganlık ve yeniden ayağa kalkma temalarını şiirsel bir dille işliyor. Şarkının melankolik bir atmosferi var.

Geçmişle baş başa…

‘bana bi’ şey olmaz’ (Tekli)
Yağmur Aydemir
Lavega Sound

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#Müzik#Albüm#Tekli

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