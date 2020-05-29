Biri proje geliştirmeye odaklı, diğeri yazılımdan saha satışına kadar geniş bir alanda deneyimli iki arkadaş, geliştirdikleri mahalle aplikasyonuyla katıldıkları ‘Hayal Edin Gerçekleştirelim Sosyal İnovasyon Proje Fikirleri Yarışması’ndan özel ödül aldılar. Şimdi melek yatırımcıya ihtiyaçları var. Umut Ulaş Tarhan ve Ferkan Yaman’a projelerini sorduk.

Mahalle temasıyla bir uygulama yapmak nereden aklınıza geldi?

Umut U. Tarhan: Annemin Kocamustafapaşa’daki mahalle yaşamına dair çok güzel hatıraları var. Fakat annemin anlattıklarıyla hayatımızı bağdaştırmakta zorlanıyordum. Mahalle bilincini dijitalle buluşturmak istedik. Geçmişi hatırlarsak geleceği de hayal edebiliriz diye düşündük.

Ferkan Yaman: Teknoloji bizi geçmişimizden koparan bir canavar değil. Onu kullanarak mahalle kültürünü erişilebilir kılabiliriz.

Uygulamanın özellikleri neler?

Umut U. Tarhan: Mahalleli arasında ticareti mümkün kılmak istiyoruz. Böylece ikinci el bir ürün satılabilir veya komşusunun köpeğini gezdiren bir gencin harçlık ödemesi yapılabilir. Sohbet bölümü de var. Böylece esnaf sipariş alabilecek, randevu verebilecek. Ayrıca sürekli haber akışı ve belediyeyle muhtarlıklara da ulaşmak mümkün olacak.

HEDEFİMİZ HEM EKONOMİK HEM SOSYAL KALKINMA

Ferkan Yaman: Mikro düzeyde hem ekonomik hem de sosyal bir kalkınma hedefliyoruz. Sürdürülebilirliğin mahalle düzeyinde kurulacak döngüsel ekonomiyle mümkün olacağına inanıyoruz. En temel motivasyonlarımızdan biri komşuluk ilişkilerini canlandırmak ve güçlendirmek.

Salgından sonra bu işe bakışınız farklı bir boyut kazandı mı?

Umut U. Tarhan: Projeyi ocak ayı gibi yazmıştık. Salgınla beraber buna ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu gördük. Tam da salgın zamanı hayata geçirmeyi çok istedik ancak kısmet olmadı. Özellikle gereksinimlerini karşılamakta zorlanan yaşlılarımız için bu sistem üzerinden çok daha kolay şekilde organize olunabilir.

Ferkan Yaman: Aslında kullanıcıların tecrübeleri ve zamanla oluşacak ihtiyaçlara göre güncellenecek dinamik bir platform bu. Benzer zorlu dönemlere uyumlanabilir.