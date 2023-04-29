Geçmiş geçmişte kalmaz

Meltem Fıratlı meltem.firatli@hurriyet.com.tr
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 07:00
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90’ların vazgeçilmez isimlerinden Çelik yeni albümüyle iddiasını sürüyor. Bedük beklenen albümden ilk tekliyi çıkardı. Selin yurtdışında ve burada kariyerine özenle devam ediyor. Bu hafta biraz geçmiş biraz yeniler var.
Çelik’in izdüşümü
Kariyerinde 35 yılı geride bırakan ve birçok hit şarkıya imza atan Çelik’in yeni albümü çıktı. ‘İz Düşümü’ndeki 7 şarkının müziği sanatçıya ait. 5’inin de sözlerini yazmış. 90’ların pop sound’unu hatırlatan bu başarılı çalışma için Çelik şöyle diyor: “Şarkılarım benim izdüşümüm… İzlerim… Peki ben neyin izdüşümüyüm? Artık bana fark etmez.
Bu sizin sorununuz…” Özellikle düzenlemesini İskender Paydaş’ın yaptığı ‘Davacıyım’ Çelik’i özleyenlere ilaç gibi gelecek.
YZ destekliİlk çalışması
Yapay zekânın (YZ) geleceğimizi nasıl şekillendireceği kocaman bir soru işareti olsa da kullanımına birçok alanda başlandı bile. Dans müziğinin sevilen ismi Bedük de son teklisi ‘Sallan’ın kapağını yapay zekâyla yaptı. ‘Sallan’ müzisyenin beklenen yeni albümü ‘Terapi’nin ilk teklisi. Bu çalışmadan anladığımız kadarıyla Bedük yeni albümüyle bizi terapi niyetine bol bol dans ettirecek.
Ülkemizde neoklasik müzik
deyince ilk akla gelen isimlerden piyanist, besteci Büşra Kayıkçı 2019’da yaptığı ilk bestesini yeniden yorumladı ve tekli olarak yayımladı. Parçaya neden ‘Doğum/Birth revisited’ adını verdiğini şöyle anlatıyor: “Yazdıktan sonra bu şarkının yeni doğmuş bir çocuğun melodisi olduğunu hissettim. Yeni bir ben, bu yüzden ona ‘Doğum’ adını verdim.’’Geri sayımda
Kariyerini hem yurtiçinde hem de yurtdışında aynı anda ve aynı özenle şekillendiren Selin ‘Cool’ ve ‘Lovers Hurricane’in ardından bu kez Türkçe sözlü bir şarkıyla karşımızda. Genç sanatçının Şener Ergin’le beraber sözü ve müziğine imza attığı ‘Umudum Yoruldu’ giderek ritmi yükselen bir şarkı. Selin çok yakında yeni EP’sini de yayımlamaya hazırlanıyor.