Geçmiş geçmişte kalmaz

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Çelik’in izdüşümü

Kariyerinde 35 yılı geride bırakan ve birçok hit şarkıya imza atan Çelik’in yeni albümü çıktı. ‘İz Düşümü’ndeki 7 şarkının müziği sanatçıya ait. 5’inin de sözlerini yazmış. 90’ların pop sound’unu hatırlatan bu başarılı çalışma için Çelik şöyle diyor: “Şarkılarım benim izdüşümüm… İzlerim… Peki ben neyin izdüşümüyüm? Artık bana fark etmez.

Bu sizin sorununuz…” Özellikle düzenlemesini İskender Paydaş’ın yaptığı ‘Davacıyım’ Çelik’i özleyenlere ilaç gibi gelecek.



YZ destekli

Yapay zekânın (YZ) geleceğimizi nasıl şekillendireceği kocaman bir soru işareti olsa da kullanımına birçok alanda başlandı bile. Dans müziğinin sevilen ismi Bedük de son teklisi ‘Sallan’ın kapağını yapay zekâyla yaptı. ‘Sallan’ müzisyenin beklenen yeni albümü ‘Terapi’nin ilk teklisi. Bu çalışmadan anladığımız kadarıyla Bedük yeni albümüyle bizi terapi niyetine bol bol dans ettirecek.

