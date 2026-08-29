â€˜Geciken tedavi kalÄ±cÄ± iÅŸitme kaybÄ±na neden olabilirâ€™

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Kulak iltihabÄ± vakalarÄ± yazÄ±n daha sÄ±k gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor Ã§Ã¼nkÃ¼ tatildeyken suyla daha Ã§ok haÅŸÄ±r neÅŸir oluyoruz. Enfeksiyonlar da nemli ve sÄ±cak ortamÄ± seviyor. Kulak burun boÄŸaz uzmanlarÄ±, AcÄ±badem Fulya Hastanesiâ€™nden Prof. Dr. Arzu TatlÄ±pÄ±nar ve Daviva AvcÄ±lar Hastanesiâ€™nden Op. Dr. Ä°brahim Altoparlakâ€™la kulak iltihabÄ±nÄ±n nedenlerini, bundan korunmanÄ±n yÃ¶ntemlerini konuÅŸtuk.

KULAK Ä°LTÄ°HABININ SEBEBÄ° NEDÄ°R?

â€˜Nemli ve sÄ±cak ortamâ€™

â—Š Kulak iltihaplarÄ± sÄ±klÄ±kla orta kulak ve dÄ±ÅŸ kulak yolu iltihaplarÄ± ÅŸeklinde karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kar. DÄ±ÅŸ kulak yolu iltihabÄ±nÄ±n en sÄ±k sebebi dÄ±ÅŸ kulak yolunun travmaya maruz kalmasÄ±, nemli ve sÄ±cak ortamdÄ±r. Orta kulak iltihabÄ±nÄ±n nedeniyse genelde Ã¶staki borusunun tÄ±kanmasÄ±dÄ±r. Buna geniz eti bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼, alerji, rinit ve sinÃ¼zit zemin oluÅŸturabilir. Nemli ortamÄ± seven, Ã¶zellikle dÄ±ÅŸ kulak yolunda kaÅŸÄ±ntÄ±ya neden olan kulak mantarlarÄ± da kulak enfeksiyonuna yol aÃ§abilir. (Prof. Dr. Arzu TatlÄ±pÄ±nar)

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â—Š YazÄ±n kulak iltihabÄ± vakalarÄ± daha Ã§ok gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Havuza veya denize girip daldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda dÄ±ÅŸ kulak yoluna su kaÃ§abilir; Ã¶deme ve ÅŸiÅŸkinliÄŸe neden olabilir. EÄŸer su hijyenik deÄŸilse dÄ±ÅŸ kulak yolu tahriÅŸ olabilir. Kulak kiri (serÃ¼men) varsa suyun etkisiyle ÅŸiÅŸerek kulaÄŸÄ± tÄ±kayabilir. (Op. Dr. Ä°brahim Altoparlak)

NASIL ANLAÅžILIR?

â€˜En belirgin bulgu doluluk hissiâ€™

â—Š DÄ±ÅŸ kulak yolu iltihabÄ± kulak kepÃ§esinden kulak zarÄ±na kadar olan yapÄ±larÄ±n enfeksiyonudur. Kulakta aÄŸrÄ±, hassasiyet, dÄ±ÅŸ kulak yolunun Ã¶demle tÄ±kanmasÄ±na baÄŸlÄ± iÅŸitme azlÄ±ÄŸÄ±yla kendini gÃ¶sterir. Orta kulak enfeksiyonu kulak zarÄ±ndan iÃ§ kulaÄŸa kadar olan kÄ±smÄ± etkiler. Orta kulakta sÄ±vÄ± birikir. Bu sÄ±vÄ± zamanla yapÄ±ÅŸkan forma geÃ§er, bazen sarÄ± renkli olur. En belirgin bulgusu kulakta doluluk hissi ve iÅŸitme kaybÄ±dÄ±r. AÄŸrÄ± her zaman kulakta enfeksiyon olduÄŸunu gÃ¶stermez. Kulak kiri; bademcik, diÅŸ, burun, geniz ve sinÃ¼s iltihaplarÄ± da kulaÄŸa yansÄ±yan aÄŸrÄ±lara neden olabilir. (Prof. Dr. Arzu TatlÄ±pÄ±nar)

DÄ°KKAT EDÄ°LMESÄ° GEREKENLER

â€˜Aktif enfeksiyon varsa uÃ§aÄŸa binmek risklidirâ€™

â—Š Sudan Ã§Ä±kÄ±nca kulaÄŸÄ±mÄ±zÄ± iyi kurulamalÄ±yÄ±z. SaÃ§ kurutma makinesinden faydalanabiliriz. Kulak Ã§Ã¶pleriyle kulaÄŸÄ±mÄ±zÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmamalÄ±, travma oluÅŸturmamalÄ±yÄ±z. Enfeksiyon varsa kulak tÄ±kacÄ± kullanÄ±labilir.

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â—Š Aktif kulak enfeksiyonu varsa uÃ§aÄŸa binmek risklidir. Ani basÄ±nÃ§ artÄ±ÅŸÄ± aÄŸrÄ±ya ve nadir de olsa kulak zarÄ± delinmesine yol aÃ§abilir. YolculuÄŸa Ã§Ä±kmadan Ã¶nce Ã¶dem Ã§Ã¶zÃ¼cÃ¼ burun spreyi kullanÄ±masÄ± ve aÄŸrÄ± kesici ilaÃ§ alÄ±nmasÄ± tavsiye edilir. (Prof. Dr. Arzu TatlÄ±pÄ±nar)

â—Š KiÅŸisel yatkÄ±nlÄ±k varsa duÅŸ suyuyla da enfeksiyon oluÅŸabilir. Kan ÅŸekeri yÃ¼ksekliÄŸi, kulak kanalÄ±nÄ±n darlÄ±ÄŸÄ±, giriÅŸ kÄ±smÄ±nÄ±n yoÄŸun kÄ±llÄ± olmasÄ±, kulaÄŸÄ±n pamuklu Ã§ubukla ya da tÄ±rnakla tahriÅŸ edilmesi riski artÄ±rÄ±r. Kulak zarÄ± delik deÄŸilse veya enfeksiyon yoksa duÅŸta tÄ±kaÃ§ takÄ±lmasÄ± Ã¶nerilmez. Ã‡Ã¼nkÃ¼ tÄ±kaÃ§ kiri iÃ§eri iterek tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ± artÄ±rabilir. Kulak temizliÄŸi iÃ§in kulaÄŸÄ±n dÄ±ÅŸ kepÃ§e kÄ±smÄ±nÄ± ince bir tÃ¼lbentle silmek yeterlidir. Birikim ve doluluk hissi varsa hekime danÄ±ÅŸmak gerekir. (Op. Dr. Ä°brahim Altoparlak)

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NELERE YOL AÃ‡AR?

â€˜Ä°ltihap Ã§evreye yayÄ±labilirâ€™

â—Š Her kulak iltihabÄ±nda antibiyotik gerekmez. DÄ±ÅŸ kulak yolunda ÅŸiÅŸlik, zarda delinme, akÄ±ntÄ±, aÄŸrÄ±, hassasiyetin derecesi Ã¶nemlidir. Enfeksiyonun nedeni mantarsa kulaÄŸÄ±n temizlenmesi ve kulak damlasÄ± tedavisi gerekir.Enfeksiyon tedavi edilmezse iÅŸitme ve denge kaybÄ±, kulaÄŸÄ±n yerleÅŸtiÄŸi kemiÄŸin iltihabÄ±, yÃ¼z siniri felci, menenjit, beyin ve beyincik apsesi gibi hayatÄ± tehdit eden durumlarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±labilir. (Prof. Dr. Arzu TatlÄ±pÄ±nar)

â—Š Åžeker hastalarÄ±nda dÄ±ÅŸ kulak iltihabÄ± riskli seyredebilir, beyni etkileyebilir. Enfeksiyon tedavi edilmezse iltihap Ã§evre dokulara yayÄ±lÄ±r. Åžuur bozukluÄŸu ve komaya gidebilen durumlara yol aÃ§abilir. Enfeksiyonun iÃ§ kulaÄŸa ve sinir dokularÄ±na hasar vermesi durumunda iÅŸitme kaybÄ± kalÄ±cÄ± hale gelebilir. (Op. Dr. Ä°brahim Altoparlak)

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YEDÄ°KLERÄ°MÄ°Z Ã–NEMLÄ°

â—Š KulaÄŸÄ±n iÅŸitme ve dengemizi saÄŸlama fonksiyonunda D ve B12 vitaminleri kritik rol oynar. Et ve sÃ¼t Ã¼rÃ¼nlerini az yiyen veya vejetaryen beslenen kiÅŸilerin bu vitaminleri hekim kontrolÃ¼nde takviye etmesi Ã¶nerilir. (Op. Dr. Ä°brahim Altoparlak)

â—Š A, C ve E vitaminleri antioksidan Ã¶zellikleri nedeniyle iÃ§ kulaktaki hÃ¼crelerin oksidatif stresten korunmasÄ±na destek olur. Magnezyum ve Ã§inko iÃ§ kulak ve sinir fonksiyonu iÃ§in Ã¶nemlidir. BalÄ±k (omega 3), yumurta (B12 vitamini), yeÅŸil yapraklÄ± sebzeler (folat, magnezyum), kuruyemiÅŸ ve Ã§ekirdekler (magnezyum, Ã§inko), turunÃ§giller ve renkli meyveler (C vitamini) kulak saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan oldukÃ§a yararlÄ± besinlerdir.Â(Prof. Dr. Arzu TatlÄ±pÄ±nar)