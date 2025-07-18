Gecelerde ocakbaşı devrimi

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Eğlence öncesi akşam yemeği için balıkçıların yerini ocakbaşılara bıraktığından 7 Haziran’daki ‘Bir sezonun daha sonuna geldik...’ başlıklı yazımda bahsetmiştim. Geçen kışa dair gözlemim bu şekildeydi. Bu mekânlar popüler olunca peş peşe yenileri açıldı ama biz önce en başa dönelim: Bu trend aslında Nişantaşı’ndaki Cabbar Ocakbaşı’yla başladı. Gece hayatının tecrübeli ismi Serkan Koca 2020’de açtı Cabbar’ı, 2021 yazında Çeşme’ye taşıdı hem lezzetini hem eğlencesini. Eğlencesi diyorum, çünkü yemek sonrası koskocaman bir gece kulübüne dönüşüyor Cabbar. Hem İstanbul’un hem de Alaçatı’nın en popüler mekânlarından. Cabbar fitili ateşledi sonra iş nasıl bu hale geldi, gelin bakalım...

Gece eğlenmeye gitmeden önce arkadaşlarımla mutlaka önden bir yerlerde oturup bir şeyler yiyip sohbet etmeyi çok severim. Genelde balıkçıları tercih ederdim; uzun oturmak ve sohbet etmek için en rahatıydı. Ya da yeni açılan, merak ettiğim bir restoranı denemek isterdim. Fakat bir süredir kiminle akşam yemeği için sözleşsem öncelik ocakbaşı mekânlarında. Hiç kimse de

“Aman dumanın altında ne yapacağız, üstümüz başımız is kokacak” demiyor.

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Bu kış İstanbul’da sezonun başlamasıyla arka arkaya yeni ocakbaşılar açıldı.

Tere’nin kokoreçli çıtır pidesi

◊ Misal Tere, Gümüşsuyu’ndaki eski Topaz’ın yerinde. Tere’de yemekler lezzetli, arkadan hafif müzik sohbete eşlik ediyor, manzarası bildiğiniz gibi şahane.

Acolar Ocakbaşı

◊ Maslak 1453’ün içine Acolar Ocakbaşı açıldı. Şimdilerde bahçesi çok popüler, güzel havalarda içerilere tıkılmayayım diyorsanız aklınızda olsun, İstanbul’un popüler mekânları arasında.

◊ Gece kuşları bilir; Armutlu son birkaç yıldır gece hayatının hareketli olduğu semtlerden biri. Eski Hiema’nın yerine Kebapçı Beko açıldı. Şehir boş, müdavimlerinin çoğu tatilde bile olsa rezervasyon yapmak çok zor; hep dolu. Hatta bir arkadaşım, Amerika’dan gelen bir misafiri için 15 gün önceden aramasına rağmen yer bulamadığını anlattı. Anlayacağınız şanı sınırları aşmış durumda. Beko’nun ritüeli, sonrasında The Room Live’da canlı müzikli eğlence!

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Ahmet Ustam Ocakbaşı

◊ Artık klasikleşen Maslak’taki Ahmet Ustam Ocakbaşı o kadar seviliyor ki bu yaz sezonunda Türkbükü’nde bir şube açtı. Ben henüz gitmedim ama gidenlerden duyduğum kadarıyla Bodrum’un açık ara en trend mekânlarından.

Perran Ocakbaşı

◊ İstanbul’dan Bodrum’a transfer olan bir diğer mekân da Perran Ocakbaşı oldu. Yalıkavak’ta şube açtı.

Klasikler yerli yerinde



Yeniler yok mu? Var elbette... Maslak Oto Sanayi’nin içindeki Kaburgacı Cabbar, Kuruçeşme’ye denize nazır çok şık bir ocakbaşı açtı.

Yine canlı müzik mekânı olarak bildiğimiz Kuruçeşme’deki Boaz Live da “Ben de eksik kalmayayım” deyip terasını Boaz Ocakbaşı yaptı.

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Ali Ocakbaşı

Klasiklerse yerli yerinde duruyor: Etiler’deki Çamlık Ocakbaşı 1973, Nişantaşı’ndaki Çat Çat, farklı semtlerde şubeleri bulunan Ali Ocakbaşı... Onlar zaten bizim gözbebeklerimiz.

Diyeceğim o ki; eğer arkadaşlarınızla toplaşacaksanız, şehrin yeni eğlence rutini belli; önce ocakbaşında buluşun, sonrasında ister geceye devam edin, ister sohbeti uzatıp geceyi orada bitirin.

Ah geceler

◊ Gökhan Tepe bu gece 22.00’de Avlu Alaçatı sahnesinde.

(0532) 473 34 82

◊ Bengü Beker bu gece 00.00’da Lineup Suadiye’de.

(0531) 498 80 93

◊ Baran Bayraktar

bu gece 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon:

@kortoistanbul

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◊ Ayla Balyemez bu gece 00.30’da Terzi İstanbul’da. (0531) 290 24 34

◊ Berkay 23 Temmuz Çarşamba 23.00’te Cahide Alaçatı’da.

(0232) 729 99 90

◊ Rubato 24 Temmuz Perşembe 22.30’da Two Yalıkavak’ta.

(0542) 109 34 11

◊ Kaan Yorulmaz 25 Temmuz Cuma 23.30’da Aztek’te çalacak.

(0212) 247 59 01

◊ Berk Sunal 25 Temmuz 23.00’te Alaçatı Boop’ta setin başında. Rezervasyon:

@boop_alacati

◊ Ebru Yaşar 25 Temmuz Cuma 22.00’de Çeşme Günay’da. (0532) 503 90 90

◊ İrem Derici bu gece 22.30’da Şerefe Alaçatı’da. (0533) 671 45 08

The Bodrum EDITION

7/24 yetmez

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◊ Berksan, Beşiktaş Çırağan Caddesi’nde Orfe Live adlı yeni bir canlı müzik mekânı açtı. Sanatçı bazı akşamlar sahneye de çıkacak. Bu akşam Seda Mete, 23 Temmuz Çarşamba Simge Eğrilmez ve 26 Temmuz Cumartesi’yse Begüm Obiz sahnede.

◊ The Bodrum EDITION otelin bu ayki programı çok hareketli. 18 Temmuz’da başlayan Sürdürülebilir Moda Haftası’nın yarın son günü. Bugün Akın Akman’la yüksek enerjili antrenman, yarın Chill Out Festivali var. 25 Temmuz’da Theory X Partisi’nde Kadebostany Sezer Uysal performansı gerçekleşecek. 26 Temmuz akşamı BRAVA’da ünlü şeflerle özel bir gastronomi deneyimi misafirlerini bekliyor.

◊ İstanbul’un sevilen kokteyl barlarından Moretenders’ Cocktail Crib dünya çapında bir başarıya imza attı. Gece hayatının tecrübeli isimlerinden Berti Palambo’nun mekânı, The World’s Top 500 Bars listesinde 480’inci sırada yer aldı.