Gece hayatının yıldızı halen canlı müzik

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Vazgeçemediğimiz bir şehir eğlencesine dönüştü canlı müzik. Birbirinin benzeri pek çok mekân açıldı; bazıları ikinci ayı göremeden kapandı, bazılarıysa kısa sürede müdavimlerini yarattı. Aslına bakarsanız sahneye çıkan isimlerin çoğu aynı. Şarkılar da, repertuvarlar da birbirine benziyor. Bu yüzden fark yaratmak önemli hale geliyor... İstanbul’daki popüler canlı müzik mekânlarının birçoğuna gittim, gitmeye de devam ediyorum. İşte benim listemde öne çıkanlarla ilgili izlenimlerim...

Görkemli şovların adresi

Minibar

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Adı üstünde; minicik bir bar, ufacık da bir sahnesi var. Haliyle hafta sonları yer bulmak pek kolay değil. İçerisi tam bir şampiyonlar ligi; oyuncusu, müdavimi, şarkıcısı eksik olmuyor. DJ performansıyla başlayan gece 00.30’dan sonra canlı müziğe dönüyor. Bu arada pazartesi çoğu mekân kapalıdır ama Minibar’da canlı müzik devam ediyor.

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Referans gerekiyor

Müştemilat

Arnavutköy’deki Müştemilat’a öyle elini kolunu sallayarak girmek pek mümkün değil; referans sistemiyle rezervasyon alıyorlar, içeriden biriyle tanışıklığınızın olması gerekiyor. Hizmeti, çalışanları her zaman çok ilgili. Müştemilat normalde yaz gelince Bodrum’un yolunu tutardı. Ancak bu sezon İstanbul’da kalmayı tercih ediyor, iyi de yapıyor.

Yeni isimler eklendi

Korto İstanbul

İstanbul’un klasiklerinden. 35 yaş üstüyseniz yaş ortalaması size biraz düşük gelebilir. Çarşambadan cumartesiye canlı müzik oluyor. Son dönemde Melsum ve Cem Pilevneli’yi de programa eklediler. Cumartesi geceleriyse sahnede Baran Bayraktar var. Bu arada yazın işin içine Alaçatı Korto da giriyor. Begüm Obiz’in sahnesine denk gelirseniz, çok şanslısınız.

Sürprizleri de oluyor

Rise n’ Fall Suadiye

Canlı müzik furyasının iyi örneklerinden biri Rise n’ Fall sahnesi. Cadde’de yedik, içtik; eğlenceye devam etmek için Avrupa Yakası’nın yolunu tutmaya mecbur bırakmıyor. Son birkaç yıldır sahneye çıkanlar da oldukça iyi. Mesela Ezgi Gergin... Ayrıca Rise n’ Fall ara ara sürprizler yapıyor. Misal yarın Yeşim Salkım, 26 Haziran Cuma Rafet El Roman sahneye çıkacak.

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Giyim kuşama dikkat!

Terzi İstanbul

Süzer Plaza’nın içindeki Terzi salı-pazar günleri arasında açık. Özellikle Anıl Durmuş’un sahneye çıktığı geceler içerisi tıklım tıklım oluyormuş. Ben en son Özay Bakır’ı seyrettim. Bir salı gecesine göre içerisi oldukça doluydu ama Özay’ın sahnesinin hakkını verecek kadar coşkulu bir kitle de yoktu... Terzi giyim kuşama oldukça önem gösteren yerlerden.

İstikrar önemli...

Perde Arkası Etiler

Etiler’de birkaç sezondur ismi, konsepti sürekli değişen bir mekân vardı. En sonunda Alaçatı’dan bildiğimiz Perde Arkası oldu. Sayfiyedeki kitlesi İstanbul’da da mekânı doldurdu. Cuma, cumartesi, pazar hizmet veriyor. Mekân çok şık, ona lafım yok. Ancak Anıl Durmuş ve Güven Yüreyi dışında sahneye çıkan isimler sürekli değişiyor, programda net bir düzen oturtamamışlar.

7/24 YETMEZ

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◊ Asmalımescit’teki Todos Los Dias yaz uygulamasına geçti. Sezon boyunca pazartesileri kapalı olacak.

◊ İzmir’in sevilen canlı müzik mekânlarından Mumlu, Alaçatı’ya açılıyor. Yemekli, canlı müzik konseptinde olacak. 10 Temmuz’da Yıldız Tilbe konseri var.

◊ Galataport, Paket Postanesi önündeki İş Vapur bugün ve yarın Kültür Hatları Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez küratörlüğünde hazırlanan festivalde atölyeler, konuşmalar, münazaralar ve okuma tiyatroları olacak. Dans atölyeleri de düzenlenecek. Festival programı için: @issanat