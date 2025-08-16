‘Gece hayatı yavaş yavaş bitiyor, yeni nesil sağlıklı yaşamaya yöneldi’

Haberin Devamı

Çeşme, Bodrum, İstanbul, Erzurum (Palandöken)... Saydığım şehirlerden aşina olduğumuz bir marka MOMO. 2016’da Alaçatı, Hacımemiş’te başladı hikâyesi, şimdi dört yerde sürüyor. Her mekânda aynı hizmet kalitesini tutturuyor. Geçen günlerde MOMO Dalyan’da markanın yaratıcısı Burak Beşer’le sohbet ettik.

◊ Yaz nasıl geçiyor?

Böyle bir ekonomik durumda çok iyi bir sezon beklemek hayalcilik olur. Ama biz kendi beklentilerimiz içinde iyi bir sezon geçiriyoruz, en azından kötü değil. Mesela Çeşme böyleyken Bodrum çok iyi gidiyor. Oradaki lüks tüketimi Çeşme’de fazla göremiyoruz. Bodrum’a çok yabancı geliyor.

◊ MOMO Dalyan’ın kumsalının akşamları Sobremesa olması bu sezonun sürprizlerindendi...

Sobremesa İspanyolca ‘bol kahkahalı uzun süren akşam yemekleri’ne verilen ad. Açık havada, yıldızların altında 40 kişilik bir mekân. Rezervasyona bile açmadık, eş dostla ilerliyoruz.

◊ İstanbul, Çeşme, Bodrum... Üç yerde de farklı yaş gruplarına hitap ediyorsunuz...

Bunu pasta yapmaya benzetiyorum. Pastanın bazını sürekli gelen, burada yaşayan lokaller oluşturuyor. Üzerine kat kat ekliyorsun; kurumsal misafirler, yemeyi, içmeyi çok sevenler, gurmeler... Sonra genel durumu iyi olanlar, onların çocukları derken katmanlar en üste kadar çıkıyor. Pastanın her katmanına dokunmaya çalışıyoruz.

◊ Adınız ünlü plajlarla anılıyor...

Bizden çok daha eski, bu işi çok iyi yapan yerler var, henüz o seviyede değiliz. Biz o ligde bir şekilde var olmaya çalışıyoruz. Şu bile bizim için çok güzel; yabancı misafirler geldiğinde “Bu mekânı yurtdışına koy, bu yemekleri ver, inanılmaz olur” diyorlar. “Yurtdışında kesin çok iyi iş yaparız” demeyeyim ama kötü gitmez diye düşünüyorum.

◊ Hangi yaş grubu daha iyi eğleniyor?

Bizim yaş grubumuz bence, 33-40 yaş arası. Eğlencede bizi geçebilecek bir yaş grubu olduğunu düşünmüyorum (gülüyor).

◊ Yıllar içinde insanların gece hayatından beklentileri değişti mi? Son trendler neler?

İstanbul’da da dünyadaki diğer metropollerdeki gibi gece hayatı eskisi kadar popüler değil. Artık dünyanın her yerinde gece programları daha erken bitiyor; Berlin’de bile nispeten erken kapanıyor. Amsterdam’da devlet barlar kapanmasın diye yardım ediyor. Barselona’da daha erken kapanıyor, İngiltere’de barlar iflas ediyor. İstanbul’da da insanlar iyi yemek yiyip, hoş sohbet edip akşamı erken bitirme eğiliminde. Eskiden yaşadığımız o eğlenceyi festivallerde yaşıyorlar. Festivale bir haftasını ayırıyor, orada olmak istediği kişi oluyor, sonra hayatına geri dönüyor. Gece hayatı yavaş yavaş bitiyor artık. İnsanlar çok geç saatlere kadar dışarıda kalmak istemiyor. Bence bu durumun sebebi yeni neslin alkolü ‘cool’ bulmaması. İş giderek sağlık odaklı hale gelecek. Tüketim daha ‘responsible’ (sorumlu) şekilde olacak; herkes kendisi için iyi olanı yapmaya çalışacak. Bizim de bu yönde adımlarımız var; yoga ve pilates etkinlikleri düzenliyoruz. Sağlıklı bir menü oluşturduk, şef İdil Yazar hazırladı.

‘186 ŞEZLONGUMUZ VAR, 187 DEĞİL’

◊ Biraz ‘iyi yemek’ de ön plana çıktı sanki...

Çeşme’de bizim plajımıza sırf yemek için gelenler var. Yanlış anlamayın, “Çok iyi yemek yapıyorum” gibi bir iddiam yok ama kötü yemek yapmadığımı biliyorum. Kötü yemek yapan bir restoranın var olma şansı da kalmadı. Çünkü herkes dünyayı geziyor, oralarda yediğine yakın bir lezzet bekliyor.

◊ Bu yaz da sosyal medyada plajlara alınmama mevzusu vardı. ‘Denize girmek için’ bir işletmeye giden müşteri neden kapıda takılıyor?

İyi ki sordun bunu Melis. Ben de isterim yurtdışındaki gibi herkes girsin, OpenTable’dan rezervasyonunu yapsın. Ama burada işler öyle yürümüyor. Mesela “Üç kişiyiz” diye rezervasyon yapıyor, beş kişi geliyorlar. Kapasite belli; 186 tane şezlongumuz var, 187 değil. Elimizden geldiğince kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz. Olması gereken şey basit; söylenen saatte, söylenen sayıda gelmek.

‘MEZE SEÇERKEN PANİKLİYORUM’

◊ Yorulmuyor musun?

Keşke biraz yorulsam, personel de rahat eder. Bazen İstanbul’a gidiyorum, daha kapıdan çıkarken arkamdan dans etmeye başlıyorlar (gülüyor).

◊ Sana kalan zamanlarda bir yerlere gidiyor musun?

Birkaç sevdiğim yer var; onların dışında bir yere gitmemeye çalışıyorum. Çünkü inan, meze seçmek kadar içimi kaldıran bir şey yok. Karşımda 94 çeşit meze, başımda bir adam, arkada 500 kişi yemek yiyor, o gürültü... Seçemiyorum, panikliyorum (gülüyor).

◊ Beğendiğin yerler neresi?

Çeşme’de Horasan, İstanbul’da Tarabya Kıyı, Asmalı Cavit... Ben aşırı klasikçiyimdir mesela; Sarıyer’de Balıkçı Yılmaz var, çok iyidir.

◊ İstanbul’da geceye devam edeceksen...

Frankhan’da iyi DJ’leri kaçırmamaya çalışıyorum. Bir de guilty pleasure (suçlu zevk) söyleyeyim, Arnavutköy Level’a gidiyorum arada (gülüyor).

