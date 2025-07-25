Gastronomi kazanında kaynayanlar

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Çeşme mutfağı kitabına ödül

Gourmand Awards her yıl dünyanın dört bir yanından yemek kitaplarını değerlendiriyor. İbrahim Çeçen

Vakfı tarafından yayımlanan ‘Yarımada Yolculuğunda Eskimeyen Lezzetler’ kitabı Portekiz’de düzenlenen 30. Gourmand World Cookbook Awards’da özel ödüle layık görüldü. Çeşme Yarımadası’nın geleneksel mutfak kültürünü anlatan kitap, 83 ülkeden, yüzlerce eser arasından seçildi. Gastronominin Oscar’ı kabul edilen ödül, kitabın kültürel ve sanatsal niteliğine de odaklanıyor. İki yıl süren titiz bir çalışmanın ürünü olan kitapta, 70 geleneksel tarif var. Eserin satış geliriyse gastronomi öğrencilerine burs olarak aktarılıyor.

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Glütensiz, şekersiz ve vegan

Fermente içecek kategorisinde öne çıkan Doğanay, yüzde 35 pancar içeren yeni ürünü Pancar Kvass’ı piyasaya sundu. Antioksidan, postbiyotik, glütensiz, şekersiz ve vegan içeriğiyle dikkat çeken ürün, doğal pancar nitratı açısından da zengin. 330 ml ve 750 ml cam şişe seçenekleri olan Pancar Kvass süpermarketlerin yanı sıra e-ticaret platformlarında da satışta.

Ebru Baybara Demir

Küresel bir kahraman

Kanada Küresel Ödülleri (Top 20 Community Heroes-Canadian Global Awards) açıklandı. Farkındalık yaratan, hem yerel hem de küresel topluluklara anlamlı katkıda bulunan ‘Küresel Kahramanlar’dan

biri de şef Ebru Baybara Demir oldu. 8’incisi düzenlenen etkinlikte, dünyanın dört bir yanından kalplere dokunan ve zihinlere ilham veren işler yapan 20 kişi seçiliyor. Bu yıl 1.500’den fazla kişi değerlendirildi.

Ayranla et marine edin veya kek yapın

Ayranınız içilmedi, şişenin dibinde kaldı, ekşidi mi? Dökmeyin! Tavuk pişirecekseniz en iyi marinasyon bazlarından biri ayrandır. 1 su bardağı kadar ayran, ağız tadınıza uygun baharat çeşitleri ve biraz zeytinyağını çırpın ve ister dilimlenmiş göğüs eti, ister kanat gibi tavuk parçalarını bu karışımda marine edin. Ayran tavuğunuzun güzelce yumuşamasını ve sulu sulu pişmesini sağlar. Ayrıca evde süt kalmadıysa ve kek yapacaksanız tarifteki sütü ayranla değiştirebilirsiniz. Dokusu daha nemli bir kek olacaktır, nefasetinden de bir şey kaybetmez.

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Soğukta saklayın

Pişmemiş tavuk zaten hassastır ama pişmiş hali de yazın tehlikeli olabilir. Üzerindeki bakteri yükü yüksek olduğu için bir kere pişti diye rahat davranmak olmaz. Pikniklerde, mangal sonrası kalan tavuk parçalarını saatlerce açıkta bırakmak, davetsiz bakterilere bayram yaptırır. Mayonez -özellikle ev yapımıysa- sıcaklarda çabucak bozulur. Patates salatası, Rus salatası, sandviç içi gibi tariflerde mayonez varsa mutlaka soğukta saklanmalı. Aksi halde salmonella riski oldukça yüksektir.