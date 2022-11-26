Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAMCUMARTESİPAZARSEYAHATLEZZETLİ HAYAT
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHürriyet Cumartesi Haberleri

‘Futbol asla sadece futbol değildir’

Güncelleme Tarihi:

#En İyi 10 Futbol Temalı Film#Hürriyet Cumartesi#Yaşam
‘Futbol asla sadece futbol değildir’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 07:00

Pek çokları için sadece bir oyun değil, büyük bir aşktır aynı zamanda futbol... Milyonlarca taraftar şu sıralar Katar’daki 2022 Dünya Kupası’na kilitlenmişken jürimize en iyi futbol filmlerini sorduk; birbirinden heyecanlı öneriler aldık.

Haberin Devamı

‘Futbol asla sadece futbol değildir’

Güzel bir pas

Hayata Çalım At, Looking for Eric (2009)
Yön: Ken Loach

İşçi sınıfının sinemadaki en önemli seslerinden Ken Loach’un bu kez aynı toplumsal katmana son derece güzel bir futbol öyküsüyle bakışı. Banu Yelkovan “Sahanın içinin sahanın dışındaki sıradan insanların hayatlarında nasıl bir etki yarattığını Eric Cantona destekli şekilde ve inanılmaz etkileyici anlatan bir başyapıt” diyor.

Bençteki kahraman

Lanet Takım, The Damned United (2009)
Yön: Tom Hooper

Erman Yaşar öneriyor. Futbolun bençteki kahramanı olan teknik direktörlere yönelik kıymetli bir çalışma. Efsanevi teknik direktör Brian Clough’un Nottingham Forest ve Derby County’deki inanılmaz kariyerinin hikâyesi.

Haberin Devamı

Ölümle yaşam arasında

Zafere Kaçış, Victory (1981)
Yön: John Huston

Dünya Kupası’nı kazanan oyuncuların rol aldığı film, 2. Dünya Savaşı’nda geçiyor. Metin Tekin: “Siyah-beyaz olan ilk versiyonunu izleyin, futbol aşkına dair en güzel filmdir.”

Amatör ruh

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (2000)
Yön: Serdar Akar

Bursa’da 80’lerde amatör bir futbol takımı üzerinden ülkenin yaşadığı değişimi anlatıyor. Uğur Meleke ‘Türkiye’de yapılmış en iyi futbol filmi’ olduğunu söylüyor.

Gerçek bir olaydan…

Cehennemde İki Devre, Két félidő a pokolban (1961)
Yön: Zoltán Fábri

Aynı adı taşıyan biri mafya lideri, diğeri futbolcu iki kişinin hikâyesi. “Futbolun sadece futbol olmadığının muhteşem öyküsü” diyen Olkan Özyurt tavsiye ediyor.

Sevgi engel tanımaz

Ofsayt, Offside (2006)
Yön: Cafer Penahi

Tunca Arslan öneriyor. Kadınlara yasak olmasına rağmen maç izlemek için her şeyi göze alan İranlı genç bir kız... Dünya Kupası’nda pankart açan İranlı kadınları hatırlatıyor.

İnanılmaz yetenek

Diego Maradona (2019)
Yön: Asif Kapadia

Sinem Ökten “İnanılmaz bir yetenek, muhteşem bir kariyer ama insan olduğunu hatırlatacak hataları da var. Herkesin kendine ders çıkaracağı bir hikâye” diyor.

İkonik isim

Haberin Devamı

Baggio: İlahi At Kuyruğu, Baggio: Il Divin Codino (2021)
Yön: Letizia Lamartire

İtalyan futbolcu Roberto Baggio’nun hayatını anlatıyor. Ceyla Büyükuzun: “Futbolun ikonik isimlerinden biri, onu anlamak için izleyin.”

Şoke edici transfer

Figo Vakası, The Figo Affair (2022)
Yön: David Tryhorn, Ben Nicholas

Barcelona ile Real Madrid arasında tarihin
en çekişmeli transferlerinden birini ve bu sözleşmeye imza atan Luis Figo’yu konu alıyor. Erbatur Ergenekon’un önerisi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#En İyi 10 Futbol Temalı Film#Hürriyet Cumartesi#Yaşam

BAKMADAN GEÇME!

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı Emlakçılar da başladı...

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı? Emlakçılar da başladı...

#Emlak
Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası
İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

#Togg

BAKMADAN GEÇME!

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı Emlakçılar da başladı...

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı? Emlakçılar da başladı...

#Emlak
Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası
İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

#Togg