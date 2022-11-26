‘Futbol asla sadece futbol değildir’

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Güzel bir pas
Hayata Çalım At, Looking for Eric (2009)
Yön: Ken Loach
İşçi sınıfının sinemadaki en önemli seslerinden Ken Loach’un bu kez aynı toplumsal katmana son derece güzel bir futbol öyküsüyle bakışı. Banu Yelkovan “Sahanın içinin sahanın dışındaki sıradan insanların hayatlarında nasıl bir etki yarattığını Eric Cantona destekli şekilde ve inanılmaz etkileyici anlatan bir başyapıt” diyor.
Bençteki kahraman
Lanet Takım, The Damned United (2009)
Yön: Tom Hooper
Erman Yaşar öneriyor. Futbolun bençteki kahramanı olan teknik direktörlere yönelik kıymetli bir çalışma. Efsanevi teknik direktör Brian Clough’un Nottingham Forest ve Derby County’deki inanılmaz kariyerinin hikâyesi.
Ölümle yaşam arasında
Zafere Kaçış, Victory (1981)
Yön: John Huston
Dünya Kupası’nı kazanan oyuncuların rol aldığı film, 2. Dünya Savaşı’nda geçiyor. Metin Tekin: “Siyah-beyaz olan ilk versiyonunu izleyin, futbol aşkına dair en güzel filmdir.”
Amatör ruh
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (2000)
Yön: Serdar Akar
Bursa’da 80’lerde amatör bir futbol takımı üzerinden ülkenin yaşadığı değişimi anlatıyor. Uğur Meleke ‘Türkiye’de yapılmış en iyi futbol filmi’ olduğunu söylüyor.
Gerçek bir olaydan…
Cehennemde İki Devre, Két félidő a pokolban (1961)
Yön: Zoltán Fábri
Aynı adı taşıyan biri mafya lideri, diğeri futbolcu iki kişinin hikâyesi. “Futbolun sadece futbol olmadığının muhteşem öyküsü” diyen Olkan Özyurt tavsiye ediyor.
Sevgi engel tanımaz
Ofsayt, Offside (2006)
Yön: Cafer Penahi
Tunca Arslan öneriyor. Kadınlara yasak olmasına rağmen maç izlemek için her şeyi göze alan İranlı genç bir kız... Dünya Kupası’nda pankart açan İranlı kadınları hatırlatıyor.
İnanılmaz yetenek
Diego Maradona (2019)
Yön: Asif Kapadia
Sinem Ökten “İnanılmaz bir yetenek, muhteşem bir kariyer ama insan olduğunu hatırlatacak hataları da var. Herkesin kendine ders çıkaracağı bir hikâye” diyor.
İkonik isim
Baggio: İlahi At Kuyruğu, Baggio: Il Divin Codino (2021)
Yön: Letizia Lamartire
İtalyan futbolcu Roberto Baggio’nun hayatını anlatıyor. Ceyla Büyükuzun: “Futbolun ikonik isimlerinden biri, onu anlamak için izleyin.”
Şoke edici transfer
Figo Vakası, The Figo Affair (2022)
Yön: David Tryhorn, Ben Nicholas
Barcelona ile Real Madrid arasında tarihin
en çekişmeli transferlerinden birini ve bu sözleşmeye imza atan Luis Figo’yu konu alıyor. Erbatur Ergenekon’un önerisi.