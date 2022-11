‘Futbol asla sadece futbol değildir’

Haberin Devamı





Güzel bir pas

Hayata Çalım At, Looking for Eric (2009)

Yön: Ken Loach

İşçi sınıfının sinemadaki en önemli seslerinden Ken Loach’un bu kez aynı toplumsal katmana son derece güzel bir futbol öyküsüyle bakışı. Banu Yelkovan “Sahanın içinin sahanın dışındaki sıradan insanların hayatlarında nasıl bir etki yarattığını Eric Cantona destekli şekilde ve inanılmaz etkileyici anlatan bir başyapıt” diyor.

Bençteki kahraman

Lanet Takım, The Damned United (2009)

Yön: Tom Hooper

Erman Yaşar öneriyor. Futbolun bençteki kahramanı olan teknik direktörlere yönelik kıymetli bir çalışma. Efsanevi teknik direktör Brian Clough’un Nottingham Forest ve Derby County’deki inanılmaz kariyerinin hikâyesi.

Haberin Devamı

Ölümle yaşam arasında

Zafere Kaçış, Victory (1981)

Yön: John Huston

Dünya Kupası’nı kazanan oyuncuların rol aldığı film, 2. Dünya Savaşı’nda geçiyor. Metin Tekin: “Siyah-beyaz olan ilk versiyonunu izleyin, futbol aşkına dair en güzel filmdir.”

Amatör ruh

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (2000)

Yön: Serdar Akar

Bursa’da 80’lerde amatör bir futbol takımı üzerinden ülkenin yaşadığı değişimi anlatıyor. Uğur Meleke ‘Türkiye’de yapılmış en iyi futbol filmi’ olduğunu söylüyor.

Gerçek bir olaydan…

Cehennemde İki Devre, Két félidő a pokolban (1961)

Yön: Zoltán Fábri

Aynı adı taşıyan biri mafya lideri, diğeri futbolcu iki kişinin hikâyesi. “Futbolun sadece futbol olmadığının muhteşem öyküsü” diyen Olkan Özyurt tavsiye ediyor.

Sevgi engel tanımaz

Ofsayt, Offside (2006)

Yön: Cafer Penahi

Tunca Arslan öneriyor. Kadınlara yasak olmasına rağmen maç izlemek için her şeyi göze alan İranlı genç bir kız... Dünya Kupası’nda pankart açan İranlı kadınları hatırlatıyor.

İnanılmaz yetenek

Diego Maradona (2019)

Yön: Asif Kapadia

Sinem Ökten “İnanılmaz bir yetenek, muhteşem bir kariyer ama insan olduğunu hatırlatacak hataları da var. Herkesin kendine ders çıkaracağı bir hikâye” diyor.

İkonik isim

Haberin Devamı

Baggio: İlahi At Kuyruğu, Baggio: Il Divin Codino (2021)

Yön: Letizia Lamartire

İtalyan futbolcu Roberto Baggio’nun hayatını anlatıyor. Ceyla Büyükuzun: “Futbolun ikonik isimlerinden biri, onu anlamak için izleyin.”

Şoke edici transfer

Figo Vakası, The Figo Affair (2022)

Yön: David Tryhorn, Ben Nicholas

Barcelona ile Real Madrid arasında tarihin

en çekişmeli transferlerinden birini ve bu sözleşmeye imza atan Luis Figo’yu konu alıyor. Erbatur Ergenekon’un önerisi.