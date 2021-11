‘Frekansı tutan oyuncular hep bir araya gelir... Misal, Kate Winslet ile Leonardo DiCaprio’

Haberin Devamı

Gonca Vuslateri ile Gürgen Öz’ün Datça’da çektikleri komedi filmi ‘Her Şey Dahil’ yeni bitti. Setten çıkar çıkmaz soluğu yeni bir sosyal medya projesinde aldılar. Yapımcıların onları bir arada tutması tevekkeli değil. Partner olarak iyi vakit geçirdikleri ve çok eğlendikleri her hallerinden belli. İkisi yan yana geldiği an espriler, kahkahalar havada uçuşuyor. Aralarındaki atışmalar beni de ufak ufak güldürmeye başlıyor...

Birbirinizi nasıl anlatırsınız?

Gürgen Öz: Gonca’nın espri anlayışı çok yüksek, zeki ve kaba tabiriyle ‘kafası yüksek’... Dinlediği müzikten moda anlayışına, okuduğu kitaptan eğlence biçimine kadar gerçekten yüksek bir kadın benim partnerim (gülüyor).

Gonca Vuslateri: Birkaç sene önce daha üstünkörü projeler hakkında konuşurken isimlerimiz bir araya geldi. Ondan dolayı haberleşiyorduk. Ben de bu fırsatı hemen değerlendirip Gürgen’e çok hayran olduğumu anlattım. Onun yer aldığı, enerjisinin var olduğu projelerde olmak istiyordum.

‘ÇOK ZOR BİR KADIN DEMİŞTİM’

Birbirinizi ilk gördüğünüzde ne hissettiniz? ‘Elektrik’ aldınız mı?

Gürgen Öz: Gonca’yla bundan 8 yıl önce falan bir programda karşılaştık. Ben çok tanımıyordum onu. Bayağı da delidolu bir kadındı. “Bu ne ya, çok zor bir kadın” demiştim. Yıllar sonra Instagram’da karşılaştık. Birbirimizi takip ettik. Yurtdışındayken bir film açtım içinde Gonca olduğu için. Bayıldım. İlk kez bir film akışı içinde onu izledim. Mesaj attım “Yahu bayıldım” diye. Bizim sektörde insanlar meslektaşlarına çok iltifat etmez. “Çok sevindim” dedi.

Gonca Vuslateri: Ben de senin için ‘Ne asık suratlı adam’ demiştim (gülüyor).

Pandemiyle çoğu şeyi dijital platformlardan izlemeye başladık. Siz de şimdi dijitalde bir iş için bir aradasınız. ‘Yayıncılık başka bir yere gidiyor’ demek herhalde yanlış olmaz...

Gürgen Öz: Kesinlikle öyle...

Gonca Vuslateri: Pandemide özellikle canlı yayınlar çok fazlalaştı. Takip edilen, herkesin o gün aynı saate buluştuğu bir şey haline geldi. Dolayısıyla şov dünyası evet, başka bir yere gidiyor.

Bu durum oyunculuğu nasıl etkileyecek sizce?

Gonca Vuslateri: Her ülkenin kendine göre bir televizyon kanal etiği var. Dolayısıyla bazı yerde markayı gösteremiyorsun ama markanın özgür olduğu alanda, dijitalde o işi yapabiliyorsun. Dijitalde özgürlük daha sınırsız. Diğer taraftaysa kitleler bir araya geliyor, o projenin içinde olmak istiyorsunuz. Oyuncunun nerede yer almak isteğiyle ilgili bir karar...

Gürgen Öz: Türkiye’de bir diziye girdiğinizde hep bir reyting kaygısı var. Bu bazen üzerinizde baskı yaratabiliyor. ‘Abartarak oynayalım, daha curcunalı dursun, reyting için, gişe için efor sarf edelim’ gibi... Efor her zaman o işin iyi ve kaliteli olacağı anlamına gelmiyor. Dijitalde böyle bir baskı yok.

‘BİR SENARYO YAZSAM HİÇ FENA OLMAZ’

Gonca Hanım, siz bir de şarkı çıkardınız... Şarkı söylüyorsunuz, oyunculuk var... Hepsinde de mi iddialısınız?

Gürgen Öz: Hadi bakalım... ‘Hepsinde mi iddialısın kardeşim!’ Yazılar yazıyor, şiirleri de var... Ayrıca bir video klip çekti, yönetmenliği de var! Onu da ben söyleyeyim. Çok da güzel bir klip...

Gonca Vuslateri: Doğan Duru’nun ‘Mehmet Güreli ile Buluşmalar’ albümünde söylediği ‘Beyaz Kuş’ şarkısının klibini çektim. Doğan ve Buse Tirman’la çok güzel bir iş çıkardık. Evet, bazen böyle farklı alanlarda özendiğimiz şeyler oluyor. Kimseyi utandırmadan, özellikle kendimi, hatıra bırakabileceğim şeyler yapıyorum. Söylediklerim yapılan şeyi daha özensiz ve küçük gösterip günahlardan temizleme anlamına gelmesin. Hatalar oluyor. Bir şeyde iddialı olacaksam bu yazı yazmak olabilir. Mesela ileride bir senaryo yazsam hiç fena olmaz yani.

Gürgen Bey son kitabınız geçen yıl yayımlandı. Gelecek mi devamı?

Gürgen Öz: ‘Kötü Bir Gün’ yakında sekizinci baskıya gidiyor. Çok iyi dönüşler aldı. Onun da filmini yapacağız, senaryo hazırlığındayım. Bir de ilk romanım ‘Karanlık Köy’ü revize ettik. Tekrar basıldı geçen ay. Psikolojik gerilim üzerine yazıyorum ben... Çünkü bunun hepimizin bir şeyleri aşmamızda gerekli olduğunu düşünüyorum. Üçüncü roman da geliyor. Yazarlık tarafımı çok seviyorum yani.

‘ARTIK İLİŞKİMİZ PROJE BAZLI DEĞİL!’

Instagram’da beraber canlı yayına başladınız... Nasıl karar verdiniz bu işi kabul etmeye?

Gonca Vuslateri: Amazon hızı ve ürünleriyle en sevdiğim marka. Böyle bir teklif gelince de çok hoşuma gitti.

Nasıl izleyebiliyoruz programı?

Gürgen Öz: Amazon Türkiye’nin @amazontr hesabından cuma geceleri 21.00’de izleyebilirsiniz. ‘Gülümseten Cuma’ adı altında 1 saatlik bir canlı yayın. Gonca’yla benim muhabbet ettiğimiz eğlenceli bir talk show... Alışveriş kültürünü konuşuyoruz. Bizim kendi hesaplarımızdan da yayımlanacak bu hafta. 3 Aralık’a kadar sürecek.

Beraber yeni bir film, ardından Instagram canlı yayını... Yeni bir ikili mi doğuyor, ne dersiniz?

Gonca Vuslateri: Hiç fena olmaz! Bu film sürecinde Instagram hikâyelerinde birbirimize çok takıldık. Sataşıyoruz sürekli. Mesela bazen fotoğraflarımızı paylaşıyoruz, hemen altına insanlar yazıyor “Ne zaman bir sit-com gelecek?”, “Beraber bir şey yapın, gülelim” gibi... Bu güzel bir motivasyon.

Gürgen Öz: Öyle bir durum var gibi... Bir ikiliyiz. Proje bazında olmasa da arkadaşlık bazında yeni bir ikili doğdu diyebiliriz. Şu an güzel, beraber proje yaparken çok eğleniyoruz.

Yeni projeler var mı?

Gonca Vuslateri: Ya ben çok üzülüyorum... Üç hafta daha programı yapacağız, arayı doldursunlar. Ben Gürgen dışında başka biriyle oynamak istememeye doğru falan gidiyorum (gülüyor)...

Gürgen Öz: Şu an ikimizin de ayrı ayrı projelerimiz var. Böyle şeyleri çok kurgulamamak gerekiyor. Çünkü o zaman işin rengi değişiyor. Yine bizim eğleneceğimiz bir şey olursa olabilir tabii. Zaten artık Gonca’yla ilişkimizi proje bazlı bir şeye dayandırmak istemiyorum. Frekansı tutan oyuncular hep bir araya gelir. Misal, Leonardo DiCaprio ile Kate Winslet... Bunlar kanka, bunlar Oscar’da birbirine laf atıyor (gülüyor)...

Gonca Vuslateri: Genelde Kate ödül alır, Leonardo’ya teşekkür eder... O kadar güzel bir örnek ki (gülüyor)...