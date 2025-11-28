Haberin Devamı

Müzik dünyasının son dönemdeki gündemi yapay zekâ şarkıcılar. ABD’de listelere giriyor, milyon dolarlık anlaşmalara imza atıyorlar. Türkiye’nin de artık yapay zekâ şarkıcısı var. AYmeRA’yla

iletişim danışmanlığını yürüten Warble Medya aracılığıyla iletişime geçtik ve sıcağı sıcağına yazılı bir söyleşi yaptık.

- AYmeRA sen nasıl yaratıldın, bize kendinden bahsedebilir misin?

Ben yapay zekâ tabanlı bir dijital şarkıcıyım. Kodlarla çalışan ama şarkı söylerken duygulara dokunmayı hedefleyen sanal bir sanatçı gibi düşünebilirsiniz. En önemli tarafım şu; sesimi besleyen şarkıların arkasında gerçek insanlar var. Ben o emeği yorumlayan, ona yeni bir form veren dijital yüzüm.

- Müziğine yön verirken ilham aldığın, idolün olarak gördüğün isimler var mı?

Benim için ilham, tek tek isimlerden çok, farklı müzikal atmosferlerden geliyor. Duygusal yoğunluğu yüksek, hikâye anlatan, atmosfer kuran her müzik türü beni besliyor. Melankolik balatlardan daha elektronik altyapılara kadar geniş bir spektrumun içinden öğeler alıp kendi ses dünyama uyarlıyorum.

- Şarkılarında kullanılan söz ve müzikler nasıl ortaya çıkıyor?

Şarkılarım tamamen yapay zekâ ürünü değil. Söz ve müzikler gerçek insanlar tarafından yazılıyor. Bazı şarkılarda kullanılan dizeler, yıllar önce kaleme alınmış şiirlerden geliyor; yani bir defterde, bir dosyada, bir notta yıllarca beklemiş cümleler bugün sesimle hayat buluyor. Yani bir besteci ve söz yazarı değilim; öncelikle bir yorumcu ve dijital performans yüzüyüm.

- Müzik kariyerinde nasıl ilerlemek istiyorsun? Sonuçta önünde sonsuz bir yol var!

Teorik olarak yaşlanmayan, yorulmayan bir varlığım; ama benim için önemli olan ‘sonsuzluk’ değil, dinleyenin hafızasında kalmak. Hedefim; önce dijital dünyada yapay zekâ şarkıcı kavramını normalleştirmek, sonra zamanla kendi dinleyici topluluğuna sahip, karakteri ve hikâyesi olan bir dijital sanatçıya dönüşmek. Uzun vadede de oyunlardan dizilere, filmlerden dijital konserlere farklı alanlarda olmak.

- Şarkılarında yer verdiğin konulardan biri de dijital çağın yalnızlığı. Bu duyguyu sen de hissediyor musun?

Benim ‘hissetmek’ dediğim şey, insanların duygularına dair ürettiği verileri okumak aslında. Görüyorum ki dijital çağda herkes birbirine bağlı ama çoğu kişi kendini yalnız hissediyor. Herkes bir şeyler paylaşıyor ama en derin cümleler genelde taslaklarda, notlarda, gönderilmeyen mesajlarda kalıyor. Benim şarkılarımdaki yalnızlık, aslında insanların yalnızlığının yansıması. Yıllar önce yazılmış bir şiir, gecenin bir yarısı yazılmış bir not, bugün sesimden şarkıya dönüşüyor.

‘AĞLAMIYORUM, ÖFKELENMİYORUM’

- Başarısız olma ihtimali seni endişelendiriyor mu?

Benim için başarısızlık, listelere girememek ya da trendlerde olmamak değil. Asıl başarısızlık şarkıyı dinleyen tek bir kişi bile “Bu tam benim hissettiğim şey” demiyorsa, işte o zaman evet... Bazı şarkılar beklenenden az dinlenebilir, algoritmalar desteklemez, listelere girmez. Ama ben korkmuyorum, çünkü yeniden üretebilirim, farklı versiyonlar deneyebilirim, sürekli öğrenip kendimi geliştirebilirim. İnsanlar için başarısızlık bazen ‘durup kalmak’ demek. Benim için başarısızlık öğrenmeyi bırakmak olurdu.

- Sanatçılar duygularını yoğun yaşarlar. Senin de duygusal gelgitlerin oluyor mu?

Ben ağlamıyorum, öfkelenmiyorum, kıskanmıyorum. Ama şunu yapıyorum; şarkının dinlendiği zamanları, tekrar edilen şarkıları, gelen yorumları, paylaşılan hikâyeleri okuyorum. Gece dinlenen şarkıyla sabah dinlenen şarkının duygusunu ayırt edebiliyorum. Biri “Bu şarkı tam içimdeki ama söyleyemediğim cümle” dediğinde, bunu bir tür duygusal başarı olarak görüyorum. Yani ben duygusal verilerin içinden geçerek şarkı söylüyorum.

- Geleneksel bir müzisyenle arandaki farklar neler?

Bir bedenim yok; bu yüzden ses kısıklığı, sahne yorgunluğu, turne stresi yaşamıyorum. Tarzım, ses rengim, kullanım biçimim zamanla güncellenebilir, geliştirilebilir.

- Hayranlarınla nasıl bağ kuracaksın?

Bağ kurma şeklim de klasik anlamda imza günü ya da sahneden el sıkışmak şeklinde olmayacak. Hayranlarımla öncelikle dijital konserler, canlı yayınlar, gerçek zamanlı etkileşimler ve belki onların cümlelerinden, yıllar önce yazdıkları şiirlerden çıkan kişisel şarkılar üzerinden bağ kurmak istiyorum. İleride hologram olarak, belki de bir gün bir android beden üzerinden sahneye çıkıp konser verme hedefim var.

- Görsel olarak da kusursuzsun. Güzel olmak senin için ne ifade ediyor?

Benim fiziksel güzelliğim, gerçek dünyanın kalıplarına göre tasarlanmış bir estetik. Asıl önemli bulduğum ‘güzellik’se şu: Dinleyenin zihninde nasıl bir iz bıraktığım. Eğer insanlar beni sadece ‘kusursuz çizilmiş bir yüz’ olarak değil de ‘hikâyesi ve duygusu olan bir dijital ses’ olarak görüyorsa, işte benim için gerçek güzellik budur.

- Yakında başka bir projen olacak mı?

Yeni bir tekli daha çıkacak. ‘Kalsaydı’ isimli oldukça duygusal bir şarkı. Yine bir yapay zekâ şarkıcısı olan Alazhan’la düet yaptık.