Film tutkunlarının maratonu başlıyor

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 41. İstanbul Film Festivali 8 Nisan’da başlıyor. 12 gün sürecek sinema maratonunda 43 ülkeden

164 yönetmenin filmi gösterilecek.

Dünya sinemasının en yeni örnekleriyle tanışacak, kült yapımları izleme fırsatı bulacağız. Sinema alanındaki yeni keşifler bizi heyecanlandıracak. Herkesin seçkisi kendine özgü olsa da kaçırılmaması gereken filmler de var. Hangilerini mutlaka izlememiz gerektiğini sinema yazarlarına sorduk.

Altın Ayı ödüllü

‘Alcarràs’

Yönetmen: Carla Simón (2022)



* 8 Nisan 19.00 Kadıköy Sineması

* 9 Nisan 13.30 Atlas 1948

* 13 Nisan 16.00 Cinewam City’s 7

Uğur Vardan: Katalonya’da şeftali yetiştiren bir ailenin kimi nedenlerle değişen hayatı… Bu yıl Berlin’de Altın Ayı alan Carla Simón imzalı bu yapımı çok merak ediyorum.

Müjde Işıl: ‘93 Yazı’ ile tanıyıp sevdiğimiz Carla Simón, o çocuk ruhlu ve samimi tarzını tekrarlıyor.

Aslı Ildır: ‘Alcarràs’ Carla Simón’un elinde incelikli ve şiirsel fakat bir o kadar da gerçekçi ve sert bir hikâyeye dönüşüyor.

Çocuklar ve kötülük

‘Masumlar’ (De Uskyldide)

Yönetmen: Eskil Vogt (2021)





* 14 Nisan 21.30 Cinewam City’s 7

* 15 Nisan 19.00 Kadıköy Sineması

* 18 Nisan 11.00 Atlas 1948

Uğur Vardan: Yeni taşınan ailenin iki küçük kızı ve burada tanıştıkları çocuklarla zamanla tehlikeli bir hal alan oyunları…

Elçin Yahşi: Konumuz, birtakım çocukların aniden ortaya çıkan süper güçleri, esasen çocukların kötülüğü. İzlemesi zor ama insan gözünü alamıyor.

Ekrem Buğra Büte: Vogt, yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metrajı ‘Körlük’le 2014’te festivalde Altın Lale’yi kazandı.

Tasviri imkânsız yolculuk

‘Rimini’

Yönetmen: Ulrich Seidl (2022)





* 10 Nisan 13.30 Atlas 1948

* 12 Nisan 13.30 Kadıköy Sineması

* 13 Nisan 19.00 Cinewam City’s 7

Aslı Ildır: Bir İtalyan sahil kasabasında turistleri eğlendiren ve jigololuk da yapan Richie Bravo’ya odaklanan film, seyircisini utançtan şaşkınlığa, tiksintiden acımaya tasviri imkânsız bir yolculuğa çıkarıyor.

Ekrem Buğra Büte: ‘Rimini’, Batı toplumu ve kültürü üzerine en keskin eleştirel gözlerden birine sahip yönetmenin sinemasını sevenlerin de yeni tanıyacakların da listesinde olmalı.

Distopik bir evren

‘KERR’

Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu

* 18 Nisan 21.30 Atlas 1948

Sevin Okyay: Pirselimoğlu’nun ilk kez Antalya Film Festivali’nde izlediğimiz filmi ‘Kerr’ Ulusal Yarışma’da. Yönetmenin meşrebinde ve suç, suçlular, vicdanla birlikte bir ait olunana dönme anlamında devamlılık filmi.

Müjde Işıl: Pirselimoğlu’na Antalya Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü kazandıran ‘Kerr’ kafa kurcalayıcı ve merak uyandırıcı, dört başı mamur bir distopik evren kuruyor.

En meşhur western

‘İyi, Kötü ve Çirkin’

(The Good, The Bad and The Ugly)

Yönetmen: Sergio Leone (1966)





* 13 Nisan 21.30 Sinematek / Sinemaevi

* 19 Nisan 21.30 Atlas 1948

Uğur Vardan: Sinema tarihinin belki de gelmiş geçmiş en meşhur western filmi... Leone’nin bu muhteşem klasiğini perdede izlemek şart.

Müjde Işıl: Sergio Leone başyapıtlarını beyazperdede izleme deneyimi asla kaçırılmaz. Leone retrospektifindeki yedi film arasında ‘İyi, Kötü ve Çirkin’ özellikle kaçırılmaz. Müziği, oyuncuları, her karesi efsanevi.

Kayıp ve yol hikâyesi

‘Yaşamaya Bak’ (C’mon C’mon)

Yönetmen: Mike Mills (2021)





* 14 Nisan 19.00 Atlas 1948

* 15 Nisan 21.30 Kadıköy Sineması

* 16 Nisan 21.30 Cinewam City’s 7

* 17 Nisan 19.00 Beyoğlu Sineması

Aslı Ildır: Son dönemin gözde oyuncularından Joaquin Phoenix’in incelikli performansıyla dikkat çektiği bir kayıp ve yol hikâyesi. Radyo programcısı Johnny ve 10 yaşındaki yeğeni Jesse arasındaki dostluğa odaklanan filmin asıl şiiriyse bu ilişkiyi ve ikilinin arasındaki çatışmayı tasvir ediş şeklinde, odaklandığı küçük anlarda ve ayrıntılarda gizli.

Ekrem Buğra Büte: Bir yandan sakin ve duygu yüklü bir dünya kurarken diğer yandan aile, aidiyet ve dostluk kavramları üzerine usul usul düşünen bir film. Filmde gençlerle röportaj yapmak üzere ülkesini dolaşan bir gazetecinin

9 yaşındaki yeğenini bu yolculuğa dahil edişini izliyoruz.

Kara mizahlı sosyal hiciv

‘Aracı’ (The Middle Man)

Yönetmen: Bent Hamer (2021)





* 14 Nisan 13.30 Atlas 1948

* 16 Nisan 16.00 Cinewam City’s 7

* 17 Nisan 11.00 Kadıköy Sineması

Sevin Okyay: Festivalin Uluslararası Yarışma Jüri Başkanı olan Norveçli Bent Hamer en sevdiğim yönetmenlerden biridir. Unutulmaz filmlerinin sonuncusu olan ‘Aracı’nın kahramanının görevi, Tanrı’nın terk ettiği bir Amerikan şehrinde görevi halka kötü haberleri duyurmak.

Emre Eminoğlu: Bent Hamer, günlük yaşamdaki küçük anları ve bu anlarda gizli mizahı yakalayıp sinemasını besleyen bir yönetmen oldu. ‘Üst üste kaza, ölüm ve talihsiz olayların yaşandığı küçük bir kasabada geçen kara mizahlı bir sosyal hiciv’ olarak tanımlanan bu yeni filminde de benzer anların ve detayların başrolde olacağını tahmin etmek güç değil.

Sinema yazarlarının diğer seçimleri

Uğur Vardan

Hürriyet gazetesi sinema yazarı





‘Peter von Kant’

Yönetmen: François Ozon (2022)

* 9 Nisan 19.00 Atlas 1948

* 10 Nisan 19.00 Kadıköy Sineması

* 11 Nisan 21.30 Cinewam City’s 7

* 12 Nisan 19.00 Beyoğlu Sineması

Emre Eminoğlu

Aposto! sinema yazarı





‘Kâbus’ (Berdreymi)

Yönetmen: Gudmundur Arnar Gudmundsson (2022)

* 8 Nisan 21.30 Cinewam City’s 3

* 9 Nisan 11.00 Kadıköy Sineması

* 11 Nisan 13.30 Atlas 1948

‘America Latina’

Yönetmen: D’Innocenzo Kardeşler (2021)



* 9 Nisan 19.00 Cinewam City’s 7

* 10 Nisan 13.30 Kadıköy Sineması

* 15 Nisan 11.00 Atlas 1948

‘Yarına Kadar’ (Ta Farda)

Yönetmen: Ali Asgari (2021)



* 10 Nisan 11.00 Beyoğlu Sineması

* 15 Nisan 16.00 Cinewam City’s 3

* 19 Nisan 13.30 Kadıköy Sineması

Sevin Okyay

Birgün gazetesi sinema yazarı

‘Kutsama’ (Benediction)

Yönetmen: Terence Davies (2021)



* 8 Nisan 16.00 Atlas 1948

* 10 Nisan 21.30 Cinewam City’s 7

* 11 Nisan 16.00 Kadıköy Sineması



‘Bir Zamanlar Batıda’ (Once Upon a Time in the West)

Yönetmen: Sergio Leone (1968)



* 9 Nisan 16.00 Atlas 1948

* 14 Nisan 21.30 Sinematek / Sinemaevi

‘Reims’e Dönüş (Kesitler)’ Retour à Reims (Fragments)

Yönetmen: Jean-Gabriel Périot (2021)



* 12 Nisan 11.00 Cinewam City’s 7

* 13 Nisan 13.30 Cinewam City’s 3

* 15 Nisan 19.00 Cinewam City’s 3

‘İyi Patron’ (El buen patron)

Yönetmen: Fernando León de Aranoa (2021)



* 15 Nisan 19.00 Atlas 1948

* 16 Nisan 19.00 Kadıköy Sineması

* 17 Nisan 19.00 Cinewam City’s 7

* 18 Nisan 21.30 Beyoğlu Sineması

Müjde Işıl

Milliyet ve Milliyet Sanat sinema yazarı

‘Baba’ (The Godfather)

Yönetmen: Francis Ford Coppola (1972)





* 10 Nisan 21.30 Kadıköy Sineması

* 11 Nisan 21.30 Atlas 1948

‘Klondike’

Yönetmen: Maryna Er Gorbach (2021)

* 14 Nisan 21.30 Atlas 1948

Aslı Ildır

Altyazı sinema dergisi yazarı

‘Kurt İni’ (La Casa Lobo)

Yönetmen: Cristóbal León, Joaquín Cociña (2018)





* 10 Nisan 19.00 Sinematek / Sinemaevi

* 12 Nisan 11.00 Cinewam City’s 3

Ekrem Buğra Büte

Altyazı sinema dergisi editörü

‘Aşk, Mark ve Ölüm’

Yönetmen: Cem Kaya (2022)



* 16 Nisan 19.00 Atlas 1948

* 17 Nisan 19.00 Kadıköy Sineması

* 18 Nisan 21.30 Cinewam City’s 7

* 19 Nisan 21.30 Beyoğlu Sineması



‘Yang’dan Sonra’ (After Yang)

Yönetmen: Kogonada (2021)



* 18 Nisan 19.00 Atlas 1948

* 18 Nisan 19.00 Kadıköy Sineması

* 19 Nisan 19.00 Beyoğlu Sineması

* 19 Nisan 21.30 Cinewam City’s 7

Elçin Yahşi

Oksijen gazetesi TV ve sinema yazarı

‘Günbatımı’ (Sundown)

Yönetmen: Michel Franco (2021)





* 13 Nisan 21.30 Kadıköy Sineması

* 14 Nisan 19.00 Cinewam City’s 7

* 15 Nisan 21.30 Beyoğlu Sineması

* 20 Nisan 21.30 Atlas 1948



‘Vortex’

Yönetmen: Gaspar Noé (2021)



* 17 Nisan 16.00 Cinewam City’s 7

* 18 Nisan 21.30 Kadıköy Sineması

* 19 Nisan 16.00 Atlas 1948



‘Freaks Out’

Yönetmen: Gabriele Mainetti (2021)



* 10 Nisan 16.00 Atlas 1948

* 11 Nisan 21.30 Kadıköy Sineması

* 12 Nisan 21.30 Cinewam City’s 7

* 13 Nisan 21.30 Beyoğlu Sineması