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Festivallerle yaza merhaba

#Upcycle#Müze Gazhane#Festz
Festivallerle yaza merhaba

Müze Gazhane, hazirana iki farklı festivalle giriyor. Türkiye’nin ilk ileri dönüşüm festivali Upcycle İstanbul Art and Design 4-5 Haziran’da düzenlenecek. ‘Genç festivali’ mottosuyla organize edilen FestZ ise 10-11-12 Haziran’da İstanbullularla buluşacak.

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İleri dönüşüm zamanı

‘Eskiye değer katan dönüşüm’ sloganıyla yola çıkan sürdürülebilir sosyal etki platformu Upcycle İstanbul, Art And Design Festivali’yle Müze Gazhane’de ileri dönüşüm hareketini başlatıyor. İki gün sürecek festival, kaynakların verimli kullanımı konusunda bilinç oluşturmak üzere hayata geçiriliyor. Atıklara ikinci şans veren tasarımların görülebileceği Türkiye’nin ilk ileri dönüşüm festivali, daha yaşanabilir bir gezegeni dert edinen herkesi 4-5 Haziran’da Müze Gazhane’ye davet ediyor.

Upcycle ne demek?

Atık malzemeleri, daha iyi kalitede yeni tasarımlar haline getirmeye ‘upcycle’ deniyor.

Festivallerle yaza merhaba

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 Gençlerin buluşma noktası

* FestZ, 10-11-12 Haziran’da üç gün boyunca müzisyenler, komedyenler ve sahne sanatçılarıyla gençleri yaza hazırlıyor. Akbank işbirliğiyle üç gün sürecek festivalde, influencer buluşmaları, popüler kültür sohbetleri ve ilham seminerlerinin yanı sıra yazarlarla imza günleri düzenlenecek. Ayrıca oyun seansları ve sokak lezzetleriyle gençler festival boyunca farklı deneyimler yaşayabilecekler.
Kayıt yaptırmak koşuluyla FestZ’ye katılım ücretsiz.

Hikâye atölyeleri, stand-up’lar...

* 10 Haziran’da Burcu Civelek Yüce, Oğuzhan Saruhan’la ‘Data Çılgınlığını Aşmak ve Dijital Lider Olmak’, Levent Erden ve Selda Özçalık’la ‘Teknoloji Trendleri’ konuşulacak.

* FestZ’nin ikinci günü, Dilan Bozyel’in İstanbul temalı fotoğraf etkinliği ve Yekta Kopan’ın hikâye atölyesiyle devam edecek. Okan Çabalar’ın
stand-up’ı sonrası Karnaval DJ performansıyla birlikte Eylül Çekirge konser verecek.

* Hakan Bıçakcı’nın imza etkinliğiyle üçüncü güne başlayan festivalde Cem İşçiler stand-up gösterisi yapacak. Karnaval DJ ekibinin performansından sonra elektronik pop grubu KÖFN gençlerle buluşacak. Rap müziğin yıldızları Şanışer ve Sokrat St’nin performansıyla FestZ sona erecek.

 

 

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#Upcycle#Müze Gazhane#Festz

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