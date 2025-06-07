Festivallere ısınma turu

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Haziran ve temmuz aylarında Zorlu PSM’nin ‘PSM Loves Summer’ konser serisi, İKSV’nin +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali ve 53. İstanbul Müzik Festivali şehre müzik dünyasının yıldızlarını taşıyacak. Bu etkinliklerde Air, Anohni&The Johnsons, Slowdive, ve Jessica Prat gibi isimleri izleme fırsatı bulacağız.

ÖZEL BULUŞMALAR

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nca (İKSV) düzenlenen +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali, Bonus Parkorman’da gerçekleşecek.

◊ AIR (28 Haziran Cumartesi 22.00)

Fransız elektronik müzik ikilisi AIR, unutulmaz albümleri ‘Moon Safari’nin 25’inci yılına özel turne kapsamında İstanbul’a geliyor. Grup, ‘Sexy Boy’, ‘All I Need’ ve ‘La Femme d’Argent’ gibi hit parçalarıyla elektronik müzik tarihine adını yazdırmıştı. AIR, ‘Moon Safari’yi İstanbul’da ilk kez baştan sona canlı çalacak.

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◊ Slowdive (29 Haziran Pazar 22.00)

90’ların en etkileyici shoegaze gruplarından Slowdive son albümleri ‘everything is alive’la yeni neslin ilgisini de kazanarak son dönemde müzik festivallerinin en çok aranan gruplarından biri haline geldi. Grup atmosferik gitar tınıları, melankolik vokalleri ve duygusal melodileriyle tanınıyor.

SAHNEDE NE OLUYOR?

‘PSM Loves Summer’ konser serisi Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek.

◊ Anohni&The Johnsons (10 Haziran Salı 21.30)

Alternatif müziğin özgün seslerinden Anohni uzun bir aranın ardından orkestrası The Johnsons’la sahnede. Sanatçı duygusal şarkıları ve sahneyi sanat enstalasyonuna çeviren performansıyla dinleyicilere güçlü bir deneyim sunuyor. 2005’te Mercury Ödülü’nü kazanmıştı.

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◊ Jessica Pratt (5 Temmuz Cumartesi 21.30)

Amerikalı şarkıcı ve besteci Jessica Pratt akustik gitarı ve melankolik vokaliyle serinin dikkat çeken isimlerinden. 2019’da yayımladığı ‘Quiet Signs’la Pitchfork, The Guardian ve Mojo gibi yayınların yılın en iyileri listelerine girdi.

KLASİK MÜZİK VE DANS BİR ARADA

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) bu yıl 53’üncü kez düzenleyeceği İstanbul Müzik Festivali, 11-26 Haziran’da.

◊ Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Bulgaristan Ulusal Filarmoni Korosu (11 Haziran Çarşamba 20.00, AKM Türk Telekom Opera Salonu)

Hasan Uçarsu’nun ‘Toprak Sever İnsanları Birer Birer’ adlı eserinin dünya prömiyeri gerçekleşecek. Borodin’in ‘Poloveç Dansları’ da seslendirilecek.

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◊ Camerata Salzburg&Fazıl Say (14 Haziran Cumartesi 20.00, AKM Türk Telekom Opera Salonu)

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Camerata Salzburg ile ilk kez İstanbul’da aynı sahneyi paylaşacak. Konserde Mozart ve Brahms’ın eserleri çalınacak.

◊ Geneva Camerata (18 Haziran Çarşamba 20.00, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi)

Geneva Camerata, Şostakoviç’in ‘5. Senfoni’sini krump dansıyla buluşturan etkileyici projesi ‘Revolta’ (İsyan) ile festivalde. Hoşgörü, cesaret ve özgürlük temaları üzerine kurulu performansta, müzisyenler eseri ezberden çalarken dört hip-hop dansçısıyla birlikte sahnede dans edecek.