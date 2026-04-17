Festival modasında yeni trendler

ünümüzde artık festivaller sadece müzik dinlenen yerler değil; her biri kişisel stillerin ve markaların kendini konumlandırdığı dev bir sahne. Hatta çoğu zaman müzik arka planda kalıyor. Kim ne giymiş, nasıl bir görüntü yaratmış daha fazla dikkat çekiyor. Her yıl nisan ayında Kaliforniya’da düzenlenen Coachella’nın bu kadar konuşulmasının nedeni de bu. Evet, hâlâ bir müzik festivali ama aynı zamanda adeta ışıltılı bir moda sahnesi. Ünlüler, içerik üreticileri, markalar... Birçok kişi görünür olmak için orada.

Transparanlar, tığ işi dokular...

Bu senenin festivalinde tek bir estetikten söz edemeyiz. Ama öne çıkan bazı detaylar var. Transparan kumaşlar, tığ işi dokular, püsküller, ultra kısa şortlar ve iç çamaşırı etkisi sezonun en belirgin kodları arasında. Bohem ruhu hâlâ orada ama artık kostüm gibi durmuyor. Günümüzün şehirli parçalarıyla birleşiyor. Sanki 2010’ların Coachella kızını alıp bugünün dünyasından geçirmişiz gibi duruyor. Bir yanda dantelli slip elbiseler, ipek mini şortlar, vücut zincirleri ve düşük bel parçalarla Y2K (2000’lerin başı) etkisi yeniden yükseliyor... Diğer yanda modern, sade, doğru detaylarla güçlenen stiller var. Vintage bir elbise, güçlü bir gözlük ve minimal tarzla festival alanında var olmak artık mümkün. Hailey Bieber’ın 1998 koleksiyonundan bir Dior elbiseyle festivale katılması bunun en iyi örneklerinden.

Güzellik tarafında da benzer bir değişim görüyoruz. Eskinin ‘hiç uğraşılmamış gibi duran’ saç ve makyajı yerini daha maksimalist bir dile bırakıyor. Işıltılar, güçlü göz makyajları, örgüler ve saç aksesuarları stilin önemli parçası haline geliyor.

Festival modası trendlerin çok hızlı belirlendiği ve yayıldığı alanlardan biri. Ünlü bir ismin giydiği bir festival görünümü ertesi gün alışveriş sitelerinde karşımıza çıkıyor. Birkaç gün sonra daha ulaşılabilir markalarda karşımıza çıkıyor. Yani bence bazen dönemin ruhunu podyumdan daha hızlı algılıyor. Bu yüzden festival modasına sadece ‘eğlenceli kombinler’ olarak bakmak eksik kalır. Çünkü günümüz modasına dair çok şey söylüyor. Kıyafetin sadece giyilmek için değil; paylaşılmak, kaydedilmek ve bir kimlik cümlesine dönüşmek için var olduğu bir dönemden geçiyoruz.

Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye’de de festival sezonu başlayacak. Y2K estetiği, bohem detaylar, transparan ve tığ işi parçalar aklınızda olsun. Tabii bir de kendi stilinizi ve kendi kimliğinizi göstermekten korkmayın. Çünkü sezonun festival modasında özgün olmak ve bireysellik en güçlü trend.

HER TARZA UYGUN



Pijama şortlar festivallerin gözdesi olacak.

Stradivarius, 1.200 lira



Kroşe saç aksesuarları öne çıkıyor.

Mango, 1.300 lira



Mini şort ya da düşük bel bir jean pantolonla eşleştirin.

Koton, 500 lira



Toz toprak olma riskine karşı en fazla tercih edilen plastik botlar.

Hunter, 4.875 lira



Müzik grubu, film referansı ya da ironik mesaj...

Grafik tişörtler geri döndü. Bir dönem fazla ‘basic’ sayıldığı için arka planda kalmıştı ama şimdi stilin en karakterli parçalarından biri oluverdi. Üzerinde bir müzik grubu, film referansı ya da ironik bir mesaj... Grafik tişört aslında direkt bir tavır ortaya koyuyor. Jean ve sneaker’la bile giydiğinizde görünümü bir anda başka bir yere taşıyor. Ya da dantelli slip eteklerin üstünde kontrast yaratıyor. Son zamanlarda Miley Cyrus’tan Bella Hadid’e birçok ünlüde bu tişörtleri görmemiz boşuna değil yani. Zaten şu an stilin genel dili böyle. Baştan aşağı trend giymek yerine, birçok kişi tek parçayla kendini göstermeye çalışıyor. İtiraf ediyorum, ben de bu akıma kapıldım. Zara’nın Dylan’s T-shirt Club koleksiyonundan sipariş verdim. Düşük bel pantolonlarım ve midi eteklerimle tamamlamak için şimdiden heyecanlıyım.