Festival havasında ye, iç, dans et

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İstanbul’da önümüzdeki iki ay boyunca gerçekleşecek festivaller her zevke hitap ediyor. Rap müzik tutkunları Drill Down için biletlerini şimdiden alsın. Alternatif ve elektronik müziğin kalbi Electronica Festival İstanbul ile Homegrown’da atacak. İstanbul Cocktail Festival iki gün sürecek, Rooftop Festival şehrin en güzel teraslarında olacak. Picnic&Gathering ise piknik sevenler için ideal.
Yetenekli isimler
Drill Down (14 Ağustos, KüçükÇiftlik Park)
Adını bir rap müzik türü olan ‘drill’den alan Drill Down festivalinde şarkıları milyonlarca kişiye ulaşan yetenekli isimler sahnede olacak: Central Cee, IAMDDB, Çakal&Reckol ve Lil Zey. Bilet fiyatları 290-1.450 lira.
Söyleşiler de düzenlenecek
+1 Sunar: Homegrown (27 Ağustos, Parkorman)
Apartmanlar, Eskiz ve Nilipek. gibi alternatif ve elektronik müziğin başarılı temsilcileri bu festivalde bir araya geliyor. Bağımsız radyoların ve plak şirketlerinin de katılacağı festivalde söyleşiler ve DJ setleri de olacak. Bilet fiyatı 180 lira.
Pikniğin tadı başka
Picnic&Gathering (3 Eylül, Life Park Q Garden)
Doğayla iç içe bir ortamdaki festivalde Sylvie Kreusch ve Islandman canlı performans sergilerken Can Tanca ve Bahadır G ise setin başına geçecek. Gurme restoranlar, ünlü barmenler, lokal tasarımcılar da katılımcılar arasında… Bileti 187 lira.
Şehrin en havalısı
İstanbul Rooftop Festival (10 Eylül, çeşitli mekânlar)
Klein Garten, Los Altos gibi şehrin manzarasıyla ünlü eşsiz teraslarında müziğin sesi daha da yüksek çıkacak. Müzikseverler güneşi dans ederek batıracak. Festivalde Can Tanca, BeeGee gibi birçok DJ’i dinleme fırsatı bulacağız. Bilet fiyatı 320 lira.
O bir klasik...
Electronica Festival İstanbul (18 Eylül, Kafes, Suma ve Milo)
Festival, 18’inci yılını elektronik müzik sevenlerle buluşarak kutlayacak.
Alan Cutt, Fideles, Mind Against, Ferhat Albayrak gibi isimler setin başına geçecek. Bilet fiyatları erken satış 250, backstage 1.000 lira.