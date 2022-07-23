‘Festival gibisin, katılmak istiyorum’

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ATÖLYE

* AKM Çocuk Sanat Merkezi, Eda Kocatürk eğitmenliğinde ukulele atölyesi düzenliyor. Çocuklar bu atölyede temel akorları ve parmak kombinasyonlarını öğrenip o atölye için belirlenen şarkıyı çalıp söyleyecek. Yarın saat 14.00’teki etkinliğin ücreti 75 lira.

* Mutfak Sanatları Atölyesi yarın 16.00’da taco yapımının en temel tekniklerini leziz malzemelerle

bir araya getirdiği taco atölyesi düzenliyor. Katılım ücreti 690 lira.

FESTİVAL

* 13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali devam ediyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 27 Temmuz Çarşamba saat 21.00’de Haliç Kültür Merkezi Açık Hava Sahnesi’nde ‘Carmen’ operasını sahneleyecek. Bilet fiyatı 100-250 lira.

* İstanbul Festivali, 23 Temmuz- 14 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da. İstanbullular 23 gün boyunca konserden tiyatroya, atölyelerden e-spor etkinliklerine birçok aktiviteyi bir arada bulabilecek. Bugün saat 21.00’de Kenan Doğulu ve Burak Yeter konseri var. Festival alanına giriş hafta içi 40, hafta sonu 50 lira.

SERGİ

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* Bodrum’da farklı sanatçıların eserlerinin ve performanslarının görülebileceği Ritter Bitter ‘Pop Up’ kolektif sanat alanı, dördüncü sezonuna karma resim ve heykel sergisiyle başlıyor. Sergi 30 Eylül’e kadar Eskiçeşme Mah. Caferpaşa Cad. No: 7 Bodrum’da görülebilir.

KONSER

* Pinhâni, 25 Temmuz Pazartesi 21.15’te Bodrum Antik Tiyatro’da sevilen şarkılarını seslendirecek. Bilet fiyatı 160-230 lira.

* Müzik grubu Pink Martini 26 Temmuz Salı 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 150-850 lira.

* Piyanist Gülsin Onay ve müzik yazarı Serhan Bali’nin açıklamalı konserler serisinin yenisi

27 Temmuz Çarşamba 21.00’de Zefirya Kültür Merkezi’nde düzenleniyor. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamındaki etkinliğin bileti öğrenci 120, tam 220 lira.

* Evdeki Saat, 27 Temmuz Çarşamba 21.00’de 6.45 Ankara’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 88 lira.

* Sertab Erener, 27 Temmuz 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda hit şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 150-550 lira.

* Kalben’in Bodrum Antik Tiyatro’daki konseri 27 Temmuz Çarşamba 21.15’te başlayacak. Bilet fiyatı 168-336 lira.

* Birsen Tezer, 29 Temmuz’da Kadıköy Dorock XL’da. 21.30’da başlayacak konserin bilet fiyatı 130-240 lira.

* Kavinsky adıyla tanınan Fransız DJ Vincent Belorgey, 29 Temmuz Cuma Klein Phönix’te sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 450 lira.

Sahne arkasıysa 1.000 lira.

* Müzisyen Muaz Ceyhan, 29 Temmuz Cuma 20.33’te Bant. Mag Havuz/BİNA’da elektro-akustik bir konser verecek. Katılım ücretsiz.