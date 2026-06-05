Ferahlık ve bakım bir arada

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Türk markası

Gülsha Tam Gül Suyu

Esra Er Kursan “Saf Isparta güllerinin bakır imbiklerde damıtılmasıyla elde edilen bu güçlü hidrolat (bitki suyu), cildi nazikçe arındırıp yatıştırırken özellikle akneye yatkın ciltlerde kızarıklık görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor. Antioksidan ve ferahlatıcı etkisiyle güvenle kullandığım, vizyoner bir Türk markası” diyor. 7 jürinin de favorisi. 50 ml, 750 lira.

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Canlandıran etki

Botanics+ %100 Doğal Gül Suyu

Dilan Saray “Özellikle yazın buz kalıbına doldurup her sabah küple yüzümü ovuyorum. Hem ferahlatıyor hem canlandırıyor” diyor. Valerie Dayan şöyle ekliyor: “Gül hidrosölünün lokal temsilcilerinden. Gül yağı eklenerek hazırlanan gül sularını tercih etmemenizi öneririm. Betül Avcı ve Eda Yıldırım’ın da favorisi. 150 ml, 499 lira.

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Antitoksidan formül

Misbahçe Gül Suyu

Valerie Dayan “Gül mayası, distilasyonun ilk aşamasında elde edilen daha yoğun bir gül suyu formu. Antioksidan etkili formülünde koruyucu olarak turp kökü fermantesi kullanılıyor” diyor. Betül Avcı “Gül yağı ayrıştırılmadan elde edilen versiyonlarıyla antioksidan etkisi yüksek, daha ‘ritüel hissi’ olan bir marka” yorumunu yapıyor. Dilan Saray da öneriyor. 100 ml, 695 lira.

Temiz hissettiren minimal içerik

Homemade Aromaterapi Gül Suyu

Esra Er Kursan, markayı güven veren üretim anlayışı ve gül yağını tamamen sudan ayrıştırmadan formüle etmesi nedeniyle özellikle sevdiğini belirtiyor. Damla Durak gerçekten temiz hissettiren klasik gül suyu etkisi sunduğunu ve minimal içerik arayanlar için tam bir konfor alanı olduğunu söylüyor. Valerie Dayan’ın da tavsiyesi. 150 ml, 1500 lira.

Kolay kullanım

Bade Natural Gül Suyu

Betül Avcı ürünü “Temiz içerik ve modern formülasyonun birleşimi” olarak tanımlarken özellikle tonik gibi kullanmak isteyenler için iyi bir alternatif olduğunu söylüyor. Damla Durak sprey formu sayesinde gün içinde pratik bir favori olduğunu, ciltte hızlı emilip anlık tazelik hissi verdiğini belirtiyor. Dilan Saray’ın da listesinde. 100 ml, 829 lira.

Günlük kullanıma uygun

Gülbirlik Gül Suyu

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Esra Er Kursan, Rosense’nin sektörde gerçek gül suyunu üreten ilk markalardan biri olduğunu ve Gülbirlik gibi köklü bir üreticiyle çalışmasının güven verdiğini söylüyor. Eda Yıldırım markayı “Ispartalı Gülbirlik üretimi, makul fiyatlı ve günlük kullanıma uygun” sözleriyle tanımlıyor. 250 ml, 310 lira.

Bitkisel bakım misti

Caudalie Beauty Elixir

Ayşe Saraç “Cilde anında canlılık ve ışıltı verirken makyaj öncesi ve sonrası kullanımda da performansı çok iyi. Glow (cildin aydınlık, nemli ve sağlıklı bir ışıltı kazanması) etkisi isteyenler için güçlü bir seçenek” diyor. Ülkü Turan’sa şu bilgiyi paylaşıyor: “Sadece bir gül suyu değil, çok fonksiyonlu bitkisel bir bakım misti. Cilde anında canlılık ve ışıltı kazandırırken makyaj öncesinde veya gün içinde ferahlatıcı amaçla kullanılabilir” diyor. 30 ml, 800 lira.

Tonik formlu

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Nuxe Very Rose Refreshing Toning Mist

Ülkü Turan “Hassas ciltler için geliştirilen bu ürün, temizleme sonrası deriyi kurutmadan ferahlatır, deri bariyerini destekler ve nemlendirici öncesinde cildi bakım rutinine hazırlar” diyor. Ayşe Saraç “Klasik gül suyundan farklı olarak tonik formunda olması büyük avantaj. Cildi nazikçe arındırırken aynı zamanda nemlendirme desteği sağlar” diye ekliyor. 200 ml, 1.418 lira.

Değerli vitaminler, mineraller…

Atelier Rebul Doğal Gül Suyu

Cildi arındırarak yatıştırıyor. Yüzde 100 doğal içerikli ürün için Pelin Hasçalık “Taze gül yaprakları, gül esansiyel yağı ve suyunu koruyarak damıtılır ve gül yağındaki değerli vitaminler, mineraller ve antioksidanlar gül suyunda toplanıyor” yorumunu yapıyor.100 ml, 1.080 lira.

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Kimyasal içermiyor

Rose&Cure Saf Gül Mayası

Esra Er Kursan “Isparta gülünü tamamen doğal ve kimyasalsız yöntemlerle üretmeleri, geleneksel gül mirasını modern bir bakış açısıyla yaşatmaları bence çok etkileyici. Ayrıca içerikteki gül yağı oranına göre iki farklı kategori oluşturmaları da markayı farklılaştırıyor: Daha hafif formüllü klasik gül suyu ve yoğun gül yağı içeren gül mayası” yorumunu yapıyor. 100 ml, 695 lira.

‘İdeal kullanım sıklığı günde 1-2 kez’

Ülkü Turan, Rene Clinic dermatoloğu

*Gül suyu, birçok cilt tipi tarafından iyi tolere edilen destekleyici bir bakım ürünüdür. Hassas derilerde hafif anti-inflamatuar etkisiyle irritasyonu yatıştırmaya yardımcı olurken kuru ciltlerde nemin deride tutulmasını destekleyerek geçici rahatlama sağlayabilir. Yağlı ve akneye meyilli derilerdeyse hafif antiseptik etkisi sayesinde sebum dengesine katkıda bulunabilir.

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*Gül suyu deri üzerinde hafif yatıştırıcı, ferahlatıcı ve nem hissini destekleyici etkiler gösterebilir. İçeriğindeki antioksidan bileşenler deri bariyerinin desteklenmesine katkı sağlar.

*Genellikle temizleme aşamasından sonra, serum ve nemlendirici uygulaması öncesinde gül suyu kullanılır. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez rutin kullanım çoğu deri tipi için yeterlidir. Gün içerisinde mist formunda ferahlatıcı amaçla da uygulanabilir.

*Özellikle üzerine nemlendirici uygulanmadan çok sık kullanıldığında, buharlaşmaya bağlı olarak deride geçici kuruluk hissi gelişebilir. Genel olarak ideal kullanım sıklığı günde 1-2 kezdir.

*Saf ve doğal gül suları genellikle distilasyon yöntemiyle elde edilir ve daha sade içeriklidir. Kozmetik içerikli ürünlerdeyse alkol, koruyucu veya esans gibi ek bileşenler olabilir. Özellikle alkol içeren formülasyonlar deri bariyerini bozarak irritasyona neden olabilir. Bununla birlikte ‘doğal’ veya ‘organik’ ibaresi ürünün tamamen risksiz olduğu anlamına gelmez.

*Gül veya parfüm alerjisi olan kişiler, aktif egzama atağı olan hastalar, şiddetli rozasea (gül hastalığı) hastaları ve deri bariyeri belirgin şekilde bozulmuş bireyler kullanmamalı.