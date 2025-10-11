Feneri ‘lezzetle’ söndürelim

Haberin Devamı

Gece eğlenmeye çıktınız, sabahın ilk ışıklarına kadar dans ettiniz, tabii karnınız acıktı. Bir gelenektir eğlence sonrası çorbası, mantısı. Yanınızdaki arkadaşlarınızdan biri “Ben acıktım, hadi bir şeyler atıştıralım, öyle eve dönelim” der, sizi kolunuzdan tutup çorbacıya sürükler. E tabii gecenin dedikodusu, kritiği o sofrada yapılır. Bu işin iyileri, klasikleri var; benim de gece oburlarına tavsiyelerim şu mekânlar...

Aztek aslında bir kulüp ama menüsünde birçok seçenek var. Mantısı, patatesli yumurtası, yaprak sarması ve sahanda sucuğu benim favorilerim.Eğlence ve yemek bir arada. Seda Sayan’dan ‘Ah Geceler’ çalarken bir lokma mantıdan alın, sonra arkadaşınızın patatesli yumurtasına göz dikin.

Etiler’deki Casita 24 saat açık bir mantıcı. Kızartması, haşlaması hatta yanınızda vegan bir arkadaşınız varsa onu da sevindirebileceğiniz vegan mantı seçeneği var.

Dürüm Durak, Bahçelievler E-5’in paralelindeki yan yolda, sabit bir TIR’da hizmet veriyor. Adana, Urfa, kuzu şiş, tavuk şiş, çöp şiş ve ciğer yapıyorlar. Şaşırmayın ama tavuk şişi şahane, ciğerinin de gideri var.

Arnavutköy’deki Dürümcü İlhan bir klasik. Mançuryasını denerseniz müptelası olursunuz. Tavuklusu, etlisi ve sucuklusu var. Yıllardır bir benzerini başka yerde yemedim. Özel sosunun içinde ne olduğunu anlamak için uğraşmayın, ser verip sır vermiyorlar. Dürümcü İlhan 15.00’te başlıyor servise, sabahın ilk ışıklarına kadar açık.

Eski Gizli Kalsın’dan miras bir gelenek gece pizzası. Kötü örnekleri açıldı, parladı, bitti. Emirgan Pizza devam ediyor gece pizza servisine. Kuruçeşme taraflarındaysanız ve canınız pizza çektiyse adresiniz Boop. Fırını sabah 4.00’e kadar açık. Mantarlısını deneyin derim.

Kızılkayalar’ın ıslak hamburgeri meşhur ama et döneri de iyi. Beşiktaş, Taksim, Çengelköy ve Kadıköy’de şubeleri var.

Maslak 1453’teki Maslak Dönercisi’nde fırın baget, gobit, panini ve dürüm seçenekleri mevcut. Menüde süzme mercimek de görebilirsiniz. Haftanın her günü 3.00’e kadar açık.

Eski Rexx Sineması’nın karşısındaki Reks Büfe yıllardır o köşede gece kuşlarını bekliyor. Cuma, cumartesi 5.00’e, diğer günler 4.00’e kadar açık.

Bakırköy’deki Sarıhan Gusto’nun gerdan etiyle hazırlanan kaptan çorbası ve tuzlama işkembesi tam bir ‘bölüm sonu canavarı’ için, sabaha yorgunluk falan kalmaz.

Gayrettepe’deki Şayan İşkembe yıllardır aynı yerde müdavimlerini ağırlıyor. 24 saat açık ama cuma-cumartesi gecesi giderseniz kalabalık; ‘biraz’ bekletip masaya alıyorlar.

Haftanın klasiği

Geçen günlerde Sultanahmet’teki Four Seasons otele uğradım. Etrafı gezip otelin bahçesinde kahve molası vermeyi çok severim. Bu defa Michelin tavsiye listesindeki Avlu Restaurant’da soluklandım, şef Özgür Üstün ve ekibinin yemeklerinin tadına baktım. Mekânda yer bulmak zor, hep dolu. Hafta içi nispeten sakin. Eğer karakış gelmeden kısa süreliğine İstanbul’da turist olup arkasından iyi yemek yemek istiyorsanız, Sultanahmet ve çevresinin klasiklerinden olan Avlu Restaurant’a uğrayabilirsiniz. Ördek tirit (1.690 lira) lezzetli. Domatesli pilavla hazırlanan asma yaprağında aquadis’in de (bir tür kum midyesi-1.050 lira) tadına bakın derim. Bu arada yemeklerin porsiyonu büyük, iki veya üç kişinin paylaşımlı sipariş edeceği cinsten.

Ah geceler

◊ Kaan Demiral bu gece 21.00’de Frankie’de setin başına geçecek. (0212) 401 05 57

◊ Ebru Yaşar bu gece 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

◊ Dicle Olcay bu gece 23.00’te Oda By Venge sahnesinde. (0554) 198 05 12

◊ Yusuf Aslan bu gece 00.30’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

◊ Güven Yüreyi yarın 00.30’da The Room Live sahnesinde. Rezervasyon: @the.roomlive

◊ Yaşar 15 Ekim Çarşamba 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Begüm Obiz 15 Ekim 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon:

@kortoistanbul

◊ Fettah Can 17 Ekim Cuma 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon:

@risenfallsuadiye

◊ Ayla Balyemez 17 Ekim 00.30’da Terzi İstanbul’da. (0531) 290 24 34

◊ Derya Uluğ bu gece 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

7/24 yetmez

◊ Maslak 1453’ün içindeki Yeni Gazino yemekli, canlı müzik mekânıydı. Bu sezona A’dan Z’ye yenilenerek başlıyor. İsmi dahi değişti, Yeni Cabaret İstanbul oldu. Geçen kışın sonuna doğru İzmir’de bir şube açmışlardı, o da Yeni Cabaret İzmir adıyla sezona başlamaya hazırlanıyor. Ayrıca duyduğumuza göre Sheraton Ankara’nın içine de bir Yeni Cabaret geliyor.

◊ Swissôtel The Bosphorus’un bahçesindeki Chalet Garden’da etkinlikler devam ediyor, ancak 90’lar partisi konseptleri 15 Ekim Çarşamba akşamı sezon finali yapıyor.

Mansur Ark, Reyhan Karaca gibi isimler sahnede olacak. Serhat Gönüllü’yse canlı perküsyon şovuyla sonbaharı selamlayacak.

◊ Sait Halim Paşa Yalısı’nda, Boğaz manzarasına karşı yoga etkinliği düzenleniyor. 15, 22 ve 29 Ekim’de 9.00-10.00 arasında Harem Bahçe Salonu’nda gerçekleşecek etkinliğin

fiyatı 1.000 lira. (biletix.com)