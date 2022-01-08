Faruk Saraç: Açık söylemek gerekirse bu kadarını beklemiyordum

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Türkiye’de erkek modası deyince akla ilk gelen isimlerden Faruk Saraç markasının başında artık oğul Orhun Saraç var. “40 yıllık bir markayı devralmanın hikâyesi de güzel” diyor söyleşi için buluştuğumuzda.

Yeni projelerinden bahsediyor; kişiye özel kıyafet, aksesuar hatta parfüm tasarlamak istediğinden söz ediyor.

Atölyeye girip özenle seçilmiş kumaşları, kusursuz kalıplı smokinleri incelerken her detay beni ayrı ayrı etkiliyor.

Orhun Saraç, genç kuşağın önde gelen temsilcilerinden olacak gibi görünüyor.

MARKANIZI OĞLUNUZA DEVRETTİNİZ...

Faruk Saraç: Orhun moda eğitimini tamamladıktan sonra iki yıl beraber çalıştık. Pandemiyle beraber Bodrum’a gittim. Bir kışı orada geçirdim. Orhun da mağazayı yönetti. Açık söylemek gerekirse bu kadarını beklemiyordum. Çok hızlı uyum sağladı.

40 yıllık bir markayı üstlenmek gerçekten ağır. İki yıl oldu, artık kendi düzenini kurdu. Bana ihtiyacı olduğunda yanındayım.

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Bu durum sana neler hissettiriyor?

Orhun Saraç: Bu markanın maneviyat kısmı benim için maddi kısmından daha önemli. Türkiye’deki sayısız öncülükler, birbirinden önemli defileler ve markanın oturmuş çizgisi beni çok heyecanlandırıyor. Markamız 40 yıllık çizgisini bozmadan, yeniliklerle devam ediyor. Günün sonunda hissettiğim duygu kesinlikle haz.

Bir markayı bu kadar uzun yıllar ayakta tutmanın sırrı nedir?

Faruk Saraç: Çalışmak, çalışmak ve çok çalışmak. Her ayrıntı bir hikâyeyi anlatmak için bir araya gelir. Ben sezgileriyle hareket eden biriyim. Sezgilerim benim yol göstericim olmuştur. Her zaman en iyisini yapmak için çaba gösterdim. Bu da beni başarıya götürdü.

Büyük sorumluluk... Korktunuz mu?

Orhun Saraç: Tabii ki, herkes gibi ben de sıfır tecrübeyle başladım ve insanı korkutanın tecrübesizlik olduğu kanaatindeyim.

Orhun size danışıyor mu?

Faruk Saraç: Elbette fikrimi soruyor. Ama çoğu zaman kendi koleksiyonunu kendi yaratsın istiyorum. Ve çok güzel koleksiyonlar yapmaya da başladı zaten. Ben müşterilerime ‘markamın arkadaşları’ diyorum. Orhun da çok iyi arkadaşlar edindi.

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Tasarım sürecinde babanla fikir alışverişi yapıyor musunuz?

Orhun Saraç: Tabii ki, o benim mentorum. Hafıza olarak ondan iyisini hiç görmedim. Çoğu müşterimizin beden ölçüleri hâlâ aklındadır.

Bu yıl erkek modasında neler var?

Faruk Saraç: Moda değişkendir. Bu yıl özgürlük yılı olacak. Apaş yaka, havai desenler, rengârenk gömlekler... Bu yıl herkes özgürlüklerini giysilerine yansıtacak.

Babanla fikir ayrılıkları yaşıyor musunuz?

Orhun Saraç: Evet, bazen yaşıyoruz. Yine de son sözü her zaman bana bırakıyor. Bana duyduğu güvenden dolayı ona teşekkür ederim.

Orhun’un marka için hazırladığı koleksiyonda en çok neyi sevdiniz?

Faruk Saraç: Tabii benim 40 yıldır klasik bir çizgim vardı. Orhun onu dömiklasiğe çevirdi. Hedef olarak da genç işadamlarını seçti. Bence doğru yaptı. Bu yol uzun bir maraton. Başarıları daim olsun.

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SÜNNETLİK BABADAN, DAMATLIK OĞLUNDAN

İdo’nun damatlığını tasarladınız… Sünnet kıyafetini de Faruk Bey tasarlamıştı… Nasıl hissettirdi bu size?

Orhun Saraç: İdo çocukluk arkadaşım. Sünnetliğini babamın hazırladığını biliyordum. Damatlığı da ben hazırlamak istedim. Ortaya çok mutlu olduğumuz bir iş çıktı. Söylediğim maneviyat kısmı bu işte. Bunu son 1-2 senedir sıklıkla yaşıyorum. Babamın müşterilerinin çocukları bana geliyor. Bu bizim için mutluluk, marka içinse sadakat demek.

SERDAR GÜLGÜN, BEYAZIT ÖZTÜRK, ALİ KOÇ...

Türk erkeklerinin tarzını nasıl buluyorsunuz?

Orhun Saraç: Kendi tarzımızı yaratma konusunda daha cesur ve yaratıcı olmamız gerek. Günlük stilde fazla Amerikan, iş hayatındaysa fazla İtalyan etkisinde kalındığını görüyorum. 70’lerin ve 80’lerin stilini çok beğeniyorum. Zamansız tasarımlar yerine çabuk yıpranan ve hızlı tüketilen ürünler seçtiğimiz sürece özgün bir tarz yaratmanın zor olduğunu düşünüyorum.

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Stilini beğendiğin erkekler kimler?

Orhun Saraç: Giydiğini iyi taşıyan isimleri beğeniyorum: Colin Firth, David Beckham, Mark Ronson, Elton John ve Daniel Craig. Türkiye’den de Serdar Gülgün, Beyazıt Öztürk ve Ali Koç favorim.