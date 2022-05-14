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Farklılıklarımızla biriz

#Küstüm#Pamuk#Ayrı Ya Da Farklı
Farklılıklarımızla biriz

Lara Di Lara, kardeşlik kavramından yola çıkarak yazdığı şarkısıyla insan olmanın özüne odaklanıyor. Tan Taşçı ‘Gayrı’ teklisinde ‘ateşle oynuyor’. Yetenekli rap’çi Kum bu kez sevdiceğine ‘Küstüm’ diyor.

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Ayrı Ya Da Farklı’ (Tekli)
Lara Di Lara
Grace Records

Farklılıklarımızla biriz

Alternatif müziğin sevilen isimlerinden Lara Di Lara’nın huzur veren dingin bir sesi var. Yeni teklisi ‘Ayrı Ya Da Farklı’da yine sade bir anlatımla günümüzün kanayan yarasına dikkat çekiyor. Lara, farklılıklarımızın bizi birbirimizden ayrı kılmadığına, hepimizin aynı yaşam çizgisinde ‘bir’ olduğuna dikkat çekiyor.
Sözü ve müziği Lara Di Lara’ya ait şarkının prodüksiyonunu Levni üstlenmiş.

Beni de yak, evi de...

‘Gayrı’ (Tekli)
Tan Taşçı
TCTVL

Farklılıklarımızla biriz

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Yaz sonunda çıkaracağı dokuzuncu stüdyo albümünü hazırlayan Tan Taşçı, bu albümden ilk teklisi ‘Gayrı’yı yayımladı. Şarkının söz ve müziği Taşçı, düzenlemesiyse Atakan Arslan imzalı. Taşçı, şarkıda “Madem gidiyorsun/Al beni de yak bari” derken şarkının Bodrum’da çekilen videosunda yanan bir ev görüyoruz. Hemen belirtelim, ev tüm önlemler alınarak kontrollü bir şekilde ateşe verilmiş.

Jabbar destekli

Pamuk’ (Tekli)
aida d
Universal Music Türkiye

Farklılıklarımızla biriz

İlk kez Ankara’da Manhattan ve IF gibi mekânlarda sahneye çıkan aida d, söz, müzik ve düzenlemesi Jabbar’a ait ‘Pamuk’ şarkısıyla karşımızda. Jabbar usta bir yorumcu, özellikle de kendi şarkıları söz konusuysa... Ama aida d de kendisine emanet edilen şarkıyı iyi taşımayı başarmış. Kırgızistan’da doğan ve ailesi sayesinde müziğin içinde büyüyen genç şarkıcı, popta yeni bir soluk olmaya aday.

Aaa, bana küsmüş!

Küstüm’ (Tekli)
Kum
Universal Music Türkiye

Farklılıklarımızla biriz

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Sevdiğine küsen ne yapar? Arabaya biner, son ses Müslüm Gürses açar... Türkçe hip-hop’un genç yeteneklerinden Kum yeni şarkısı
‘Küstüm’de tam da böyle bir ortamdan sesleniyor. Afro ve reggaeton beat’lerinden oluşan altyapısıyla dikkat çeken şarkının prodüktörü Kum ve Luca Fritz. ‘Küstüm’ün sözleri ve müziği Kum’a ait. Bu arada şarkının videosunda da yönetmen koltuğunda Kum oturuyor.

 

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#Küstüm#Pamuk#Ayrı Ya Da Farklı

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