Farklı tarz ve vücut tiplerine göre mayo-bikini seçme rehberi

1990’lara dönüş

1990’ların kare yaka ve straplez kesimleri yeniden popüler. Hem büyük hem küçük göğüslüler için ideal. 90’ların diğer popüler tarzı bacak oyuğu derin kesimli olanlar da revaçta. Bacakları daha uzun gösterdiği için stil ikonları da tercih ediyor.

Bel vurgusu

Mayo giymek istiyorum ama küçük bir de dekoltesi olsun diyenler için yalnızca belin en ince kısmını açıkta bırakan mayokiniler güzel bir seçenek. Üstelik dikkatleri bir noktada topladığı için ince bel illüzyonu sağlıyor.

Klasik ve sofistike

Düz renk, desensiz bikini ve mayolar her daim vazgeçilmez. Siyah, lacivert, çikolata kahvesi ya da beyaz tonlarında olanları tatil bavulunuza mutlaka ekleyin. Uzun yıllar kullanılacak bir parça almak istiyorsanız tercihiniz düz ve klasik renklerden yana olsun.

Marilyn etkisi

Yıldızın 1950’lerdeki plaj görünümlerini andıran yüksek belli bikini altları, özellikle alt karın ve yan yağlarından şikâyetçi olanlar için bir yandan toparlayıcı

bir yandan da stil sahibi bir tercih olacaktır.

Vahşi desenler

Zebra ve leopar deseni, bu yaz plajları zapt ediyor. İddialı hayvan desenli mayo ve bikinilerinizi, karmaşaya boğmak yerine, düz renklerdeki plaj kıyafetleri ve aksesuarla tamamlayın.

Parıltı isteyenlere

Bluz olarak farklı ortamlarda da kullanılabilecek parıltılı modeller çok revaçta. “Gözler üzerimde olsun” diyorsanız tercih edebilirsiniz ama alırken uzun vadeli giyip giyemeyeceğinizi düşünmenizde fayda var.

Ölçülerinize uygun olsun

Mayo ve bikinileri tam beden ölçünüzde almanız çok önemli. Bir beden büyük alınanlar hem sarkmış görünecek hem de kupu tam oturmadığı için göğüslerinizi olduğundan biçimsiz gösterecektir.

Mayo ve bikinilerinizin daha uzun ömürlü olması için deniz ve havuzun hemen ardından, tatlı suyla durulayın. Çamaşır makinesine atmak yerine sabunla elinizde nazikçe yıkayabilirsiniz.

Retro havası taşıyan yüksek belli bu bikini, balenli göğüs kupu sayesinde toparlayıcı model arayanlar için ideal. Penti’den. Alt 63.96, üst 71.96 lira

Leoparın vahşi tavrı, fırfırın feminen duruşuyla bir araya gelmiş. Seçtiğimiz model H&M’den...179 lira Hem hayvan desenli hem de yüksek belli olsun diyenler, Mudo’daki bu bikiniye göz atabilirler. Üst 59.99, alt 47.99 lira



Üçgen bikiniler her sezon favori. Deniz kabuklarıyla hareketlendirilmiş bu model Morhipo’dan...82.49 lira

Çikolata kahvesi Lily & Rose mayokini, belindeki halka detayı ve farklı tasarımıyla, şıklığından ödün vermeyenlere...244.99 lira

Parıltı sevenlere, Trendyol Milla’dan tek omuzlu bu bikiniyi seçtik. Üst 69.99, alt 69.99 lira



İşte klasik ve zamansız bir model! Derin kesimiyle bacağınızı uzun gösterecek olan bu mayo, Oysho’dan. 159.95 lira

Türk markası Maeve’nin Ece Tuncel koleksiyonundan, kare yaka modasını takip etmek isteyenlere. Markanın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. 279 lira

BALENCIAGA İLK MAĞAZASIYLA ARTIK TÜRKİYE’DE

Dünyaca ünlü moda markası Balenciaga’nın Türkiye’deki ilk mağazası, Beymen ortaklığıyla Zorlu Center’da açıldı. Markanın son koleksiyonlarına atıfta bulunulan mağaza tasarımında; at nalı şeklinde oturma alanları, logo işlemeli mavi halı ve karo yer döşemesi gibi detaylar göze çarpıyor.