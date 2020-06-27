Farklı tarz ve vücut tiplerine göre mayo-bikini seçme rehberi
Yılın ilk mayo ya da bikinisini giyerken çekinenlerden misiniz? Aslında tek ihtiyacımız vücut tipimize uygun bir model ve özgüven... Sezonun popüler modelleri ve bazı ipuçlarıyla bir rehber hazırladık. Bacakları uzun göstermek için oyuğu derin kesimli, karın yağlarını kamufle etmek için yüksek belli, belinizi ince göstermek içinse mayokini seçebilirsiniz.
1990’lara dönüş
1990’ların kare yaka ve straplez kesimleri yeniden popüler. Hem büyük hem küçük göğüslüler için ideal. 90’ların diğer popüler tarzı bacak oyuğu derin kesimli olanlar da revaçta. Bacakları daha uzun gösterdiği için stil ikonları da tercih ediyor.
Bel vurgusu
Mayo giymek istiyorum ama küçük bir de dekoltesi olsun diyenler için yalnızca belin en ince kısmını açıkta bırakan mayokiniler güzel bir seçenek. Üstelik dikkatleri bir noktada topladığı için ince bel illüzyonu sağlıyor.
Klasik ve sofistike
Düz renk, desensiz bikini ve mayolar her daim vazgeçilmez. Siyah, lacivert, çikolata kahvesi ya da beyaz tonlarında olanları tatil bavulunuza mutlaka ekleyin. Uzun yıllar kullanılacak bir parça almak istiyorsanız tercihiniz düz ve klasik renklerden yana olsun.
Marilyn etkisi
Yıldızın 1950’lerdeki plaj görünümlerini andıran yüksek belli bikini altları, özellikle alt karın ve yan yağlarından şikâyetçi olanlar için bir yandan toparlayıcı
bir yandan da stil sahibi bir tercih olacaktır.
Vahşi desenler
Zebra ve leopar deseni, bu yaz plajları zapt ediyor. İddialı hayvan desenli mayo ve bikinilerinizi, karmaşaya boğmak yerine, düz renklerdeki plaj kıyafetleri ve aksesuarla tamamlayın.
Parıltı isteyenlere
Bluz olarak farklı ortamlarda da kullanılabilecek parıltılı modeller çok revaçta. “Gözler üzerimde olsun” diyorsanız tercih edebilirsiniz ama alırken uzun vadeli giyip giyemeyeceğinizi düşünmenizde fayda var.
Ölçülerinize uygun olsun
Mayo ve bikinileri tam beden ölçünüzde almanız çok önemli. Bir beden büyük alınanlar hem sarkmış görünecek hem de kupu tam oturmadığı için göğüslerinizi olduğundan biçimsiz gösterecektir.
Mayo ve bikinilerinizin daha uzun ömürlü olması için deniz ve havuzun hemen ardından, tatlı suyla durulayın. Çamaşır makinesine atmak yerine sabunla elinizde nazikçe yıkayabilirsiniz.
Retro havası taşıyan yüksek belli bu bikini, balenli göğüs kupu sayesinde toparlayıcı model arayanlar için ideal. Penti’den. Alt 63.96, üst 71.96 lira
Leoparın vahşi tavrı, fırfırın feminen duruşuyla bir araya gelmiş. Seçtiğimiz model H&M’den...179 liraHem hayvan desenli hem de yüksek belli olsun diyenler, Mudo’daki bu bikiniye göz atabilirler. Üst 59.99, alt 47.99 lira
Üçgen bikiniler her sezon favori. Deniz kabuklarıyla hareketlendirilmiş bu model Morhipo’dan...82.49 lira
Çikolata kahvesi Lily & Rose mayokini, belindeki halka detayı ve farklı tasarımıyla, şıklığından ödün vermeyenlere...244.99 lira
Parıltı sevenlere, Trendyol Milla’dan tek omuzlu bu bikiniyi seçtik. Üst 69.99, alt 69.99 lira
İşte klasik ve zamansız bir model! Derin kesimiyle bacağınızı uzun gösterecek olan bu mayo, Oysho’dan. 159.95 lira
Türk markası Maeve’nin Ece Tuncel koleksiyonundan, kare yaka modasını takip etmek isteyenlere. Markanın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. 279 lira
BALENCIAGA İLK MAĞAZASIYLA ARTIK TÜRKİYE’DE
Dünyaca ünlü moda markası Balenciaga’nın Türkiye’deki ilk mağazası, Beymen ortaklığıyla Zorlu Center’da açıldı. Markanın son koleksiyonlarına atıfta bulunulan mağaza tasarımında; at nalı şeklinde oturma alanları, logo işlemeli mavi halı ve karo yer döşemesi gibi detaylar göze çarpıyor.
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