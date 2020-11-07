‘Fantastik dünyalara ait çizimler yaparak kafa dağıtıyorum’

ABD’nin en çok satan çizgi roman yayıncılarından DC Comics yeni serisi ‘Indestructibles’ı (Yıkılmazlar) piyasa sürmeye hazırlanıyor. Süpermen’in Mars’tan getirdiği tozların atmosferde yayılması sonucu süper güçler kazanan bir grup gencin hikâyesini anlatan serinin çizeri Türkiye’den... Marmara Üniversitesi, Grafik Tasarım bölümü mezunu Berat Pekmezci, grafik romanların yanı sıra birçok kitap ve derginin kapak tasarımında imzası bulunan bir illüstratör. Pekmezci ile süper kahramanlara hayat veren çizimlerini konuştuk.

Çizgi roman dünyasıyla ne zaman tanıştınız?

Çok küçük yaşlarda... Ağırlıklı olarak Amerikan çizgi romanları okudum. Ancak birkaç karikatür dergisine yaptığım çizimler dışında hiç çizgi roman çizmemiştim. Marmara Üniversitesi’nde Grafik Tasarım okurken daha çok illüstrasyon ve reklamcılığa yöneldim. Mezun olduktan sonra da uzun süre reklam ajanslarında art direktörlük yaptım. Bu dönemde Levent Cantek’in grafik roman antolojisi ‘Dumankara’ için çizer aradığını gördüm ve başvurdum. ‘Dumankara’ için çizdiğim iki kısa hikâyeden sonra yine Levent Cantek’in yazdığı ‘Emanet Şehir’ ve ‘Uzak Şehir’ grafik romanlarını çizdim.

DC Comics ile yollarınız nasıl kesişti?

İngiltere’ye taşındıktan sonra portföyüne katıldığım illüstratör ajansının New York ofisinde çalışan temsilcinin eski DC çalışanı olduğunu öğrendim. Çizgi roman çizmeye istekli olduğumu söyledim. O da portfolyomu DC’nin editörlerine iletti. O dönemde de DC ‘Indestructibles’ serisi için çizer arayışındaymış. İşlerimi beğendiler. Birkaç örnek sayfa ve karakter tasarımlarıyla onay aldım ve ilk kitabı çizmeye başladım.

Bu seri kaç kitaptan oluşacak? Hikâyeden bahseder misiniz?

Üç kitaptan... İlkinin çizimlerini tamamladım. COVID-19 nedeniyle yayın takvimi değişti. Önümüzdeki yaza ertelendi. Şimdi ikinci kitabın karakter tasarımları üzerinde çalışıyorum. ‘Indestructibles’, DC Kids alt markasının ilk kitabı ‘Super Sons: Kutup Kalkanı Projesi’nde Süpermen’in Mars’tan getirdiği tozların atmosfere yayılması sonrası süper güçler kazanan gençlerin öyküsünü anlatıyor. Bazıları bir araya gelerek ‘Indestructibles’ takımını oluştururken bazıları da kötü niyetli biliminsanlarının kobayı haline geliyor.

GELECEK KONUSUNDA KARAMSARIM

Üretim sürecinizi anlatır mısınız? Çizeceğiniz konuyla nasıl bağ kuruyorsunuz?

Bu işi profesyonel olarak yapıyorum, ilham beklemek gibi bir lüksüm yok. Markalar, yayınevleri ya da reklam ajanslarının talebi doğrultusunda çalışıyorum. Kimi zaman net olarak belirtilen bir çizim istiyorlar, kimi zaman da beni serbest bırakıyorlar. Sürekli başkaları için çizmek bunaltıcı olabiliyor. Böyle zamanlarda aklımdaki fantastik dünyalara ait çizimleri yaparak kafa dağıtıyorum.

‘BFF’ (solda), Pekmezci’nin kafa dağıtmak için yaptığı çizimlerden... ‘Indestructibles’ serisinin ilk kitabıysa (sağda) bu yaz yayımlanacak.

Hayalinizde nasıl bir gelecek var?

Gelecek konusunda biraz karamsarım. Yeşil alanların giderek azalması, buzulların hızla erimesi, ani iklim değişiklikleri ve içinde bulunduğumuz pandemi bunun somut işaretleri. Ama bana kalsa, insan ırkının farklı gezegenlere yayıldığı bir zamana kadar yaşayabilmeyi çok isterdim.

Pekmezci’nin ‘Isolated’ eseri, karantinada eve kapanmanın monotonluğu üzerine...