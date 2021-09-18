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Eylülün ikinci yarısı da pek hareketli

#Konser#Festival#Sergi
Eylülün ikinci yarısı da pek hareketli

Yaz sıcağı yerini yavaş yavaş serinliklere bırakırken, yeni sezonla birlikte sergi ve konser salonlarının kapıları ziyaretçilere açıldı. Bu hafta ister süperstar Ajda Pekkan ister Karsu konserini izleyin... Festivalden sergilere, atölyeden gösterilere bu ay bizi kültür-sanata doyuracak ajandamıza göz atın.

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KONSER

- Berkay bugün 21.00’de, Jolly Joker Mersin’de. Bilet fiyatları 169-362 lira arasında.

- Büyük Ev Ablukada, bugün 21.00’de Adana Jolly Joker’de. Konserin bilet fiyatları 136-226 lira arasında.

- Zeynep Bastık 21 Eylül Perşembe, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda. 21.00’de başlayacak konserin bilet fiyatları 157-499 lira arasında.

- Ankara’nın popüler müzik gruplarından IPOP bugün saat 21.00’de, 6:45 Ankara’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 50 lira. (Kadınlara ücretsiz)

- Hedonutopia, 22 Eylül Çarşamba günü saat 21.00’de, Jolly Joker Ankara’da konser verecek. Bilet fiyatları 56-113 lira arasında.

- Karsu, 23 Eylül Perşembe günü Eskişehir-Sazova Amfi Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşacak. Bilet fiyatları 100-175 lira arasında.

- Duman 20 Eylül Pazartesi saat 19.00’da, Atakum Kent Meydanı’nda Samsunlu hayranlarıyla buluşuyor. Bilet fiyatı 132 lira.

- Ajda Pekkan bu akşam 20.00’de, KüçükÇiftlik Park’ta. Geceye özel tasarlanan sahne ve 6’şar kişilik localı oturma düzeni olan konserin bilet fiyatları şöyle: 1’inci kategori 20.000 lira, 2’nci kategori 10.000 lira, 3’üncü kategori 8.000 lira, set üstü 5.000 lira.

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- Edis 22 Eylül Çarşamba, Antalya Açıkhava’da. 21.00’de başlayacak konserin bilet fiyatları 112-336 lira arasında.

DANS

- Klasik baleyi modern dansla birleştiren Carmen Compañía Nacional de Danza, bambaşka ‘Carmen’ yorumuyla 24-25 Eylül tarihlerinde Zorlu PSM’de sahneye çıkacak. Saat 20.30’da Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek temsilin bilet fiyatları 165-660 lira arasında. 

STAND-UP

- Deniz Göktaş, stand-up şovuyla bu akşam saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde. Bilet fiyatları 66-110 lira arasında.

Eylülün ikinci yarısı da pek hareketli

- ’Güldür Güldür’de sergilediği performanslarla tanınan Onur Gökçek, 18 Eylül Cumartesi günü BKM Mutfak Çarşı’da. 19.00’da başlayacak gösterinin bilet fiyatı 77 lira.

ATÖLYE

- Blokchain, kripto para, NFT... Devrim Danyal Teknoloji Akademi’nin ‘Herkes için uygulamalı NFT dünyasına giriş eğitimi’ ile bu konularda uzmanlaşabilirsiniz. Sertifika verilen eğitimin katılım ücreti 499 lira. (Biletino)

Eylülün ikinci yarısı da pek hareketli

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FESTİVAL

- Şişli Plak Festivali, bugün ve yarın Feriköy Organik Pazarı otopark alanında müzikseverlere eğlenceli iki gün sunuyor. Moğollar, BaBaZuLa, Flört ve Kesmeşeker gibi grupların konserlerinin de olacağı festivale katılım ücretsiz.

Eylülün ikinci yarısı da pek hareketli

SERGİ

- Candeğer Furtun’un 60 yıllık çalışmalarını kapsayan ilk restrospektif sergisi, 17 Nisan’a kadar Arter’de.

- Farklı disiplinlerden 21 sanatçının eserlerini bir araya getiren ‘Normalin hatırlanacak nesi var?’ adlı sergi, Bant Mag. Havuz/Bina’da görülebilir.

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Eylülün ikinci yarısı da pek hareketli

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#Konser#Festival#Sergi