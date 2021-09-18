Eylülün ikinci yarısı da pek hareketli

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KONSER

- Berkay bugün 21.00’de, Jolly Joker Mersin’de. Bilet fiyatları 169-362 lira arasında.

- Büyük Ev Ablukada, bugün 21.00’de Adana Jolly Joker’de. Konserin bilet fiyatları 136-226 lira arasında.

- Zeynep Bastık 21 Eylül Perşembe, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda. 21.00’de başlayacak konserin bilet fiyatları 157-499 lira arasında.

- Ankara’nın popüler müzik gruplarından IPOP bugün saat 21.00’de, 6:45 Ankara’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 50 lira. (Kadınlara ücretsiz)

- Hedonutopia, 22 Eylül Çarşamba günü saat 21.00’de, Jolly Joker Ankara’da konser verecek. Bilet fiyatları 56-113 lira arasında.

- Karsu, 23 Eylül Perşembe günü Eskişehir-Sazova Amfi Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşacak. Bilet fiyatları 100-175 lira arasında.

- Duman 20 Eylül Pazartesi saat 19.00’da, Atakum Kent Meydanı’nda Samsunlu hayranlarıyla buluşuyor. Bilet fiyatı 132 lira.

- Ajda Pekkan bu akşam 20.00’de, KüçükÇiftlik Park’ta. Geceye özel tasarlanan sahne ve 6’şar kişilik localı oturma düzeni olan konserin bilet fiyatları şöyle: 1’inci kategori 20.000 lira, 2’nci kategori 10.000 lira, 3’üncü kategori 8.000 lira, set üstü 5.000 lira.

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- Edis 22 Eylül Çarşamba, Antalya Açıkhava’da. 21.00’de başlayacak konserin bilet fiyatları 112-336 lira arasında.

DANS

- Klasik baleyi modern dansla birleştiren Carmen Compañía Nacional de Danza, bambaşka ‘Carmen’ yorumuyla 24-25 Eylül tarihlerinde Zorlu PSM’de sahneye çıkacak. Saat 20.30’da Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek temsilin bilet fiyatları 165-660 lira arasında.

STAND-UP

- Deniz Göktaş, stand-up şovuyla bu akşam saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde. Bilet fiyatları 66-110 lira arasında.

- ’Güldür Güldür’de sergilediği performanslarla tanınan Onur Gökçek, 18 Eylül Cumartesi günü BKM Mutfak Çarşı’da. 19.00’da başlayacak gösterinin bilet fiyatı 77 lira.

ATÖLYE

- Blokchain, kripto para, NFT... Devrim Danyal Teknoloji Akademi’nin ‘Herkes için uygulamalı NFT dünyasına giriş eğitimi’ ile bu konularda uzmanlaşabilirsiniz. Sertifika verilen eğitimin katılım ücreti 499 lira. (Biletino)

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FESTİVAL

- Şişli Plak Festivali, bugün ve yarın Feriköy Organik Pazarı otopark alanında müzikseverlere eğlenceli iki gün sunuyor. Moğollar, BaBaZuLa, Flört ve Kesmeşeker gibi grupların konserlerinin de olacağı festivale katılım ücretsiz.

SERGİ

- Candeğer Furtun’un 60 yıllık çalışmalarını kapsayan ilk restrospektif sergisi, 17 Nisan’a kadar Arter’de.

- Farklı disiplinlerden 21 sanatçının eserlerini bir araya getiren ‘Normalin hatırlanacak nesi var?’ adlı sergi, Bant Mag. Havuz/Bina’da görülebilir.

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