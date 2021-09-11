Eylül doludizgin devam

KONSER







Nazan Öncel bu akşam saat 21.00’de Maximum Uniq Açıkhava’da unutulmaz şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatları 121-318 lira arası değişiyor.

Son günlerin dikkat çeken isimlerinden Mert Demir, bugün Zorlu PSM’de Turkcell Platinum Sahnesi’nde. Saat 21.00’de gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 66 lira.

Mirkelam bugün saat 21.00’de Dorock XL Kadıköy’de sahneye çıkıyor. Bilet fiyatı 130 lira.

Büyük Ev Ablukada bugün Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde. Saat 21.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 113-226 lira aralığında.

Türkçe rap’in usta isimlerinden Fuat Ergin yarın saat 19.30’da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 100 lira.

‘Park’ta Rock’ etkinliği kapsamında yarın KüçükÇiftlik Park’ta Adamlar, Jakuzi ve Hedonutopia sahneye çıkacak. Konserin bilet fiyatı 170-240 lira arası değişiyor.

Yıldız Tilbe 13 Eylül Pazartesi günü Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda. Saat 21.15’te başlayacak konserin bilet fiyatları 110-500 lira.

İBB Kültür A.Ş. Haliç yüzer etkinlik platformunda birbirinden güzel konserler düzenliyor. Karaköy Sahil Parkı’nda saat 19.30’da ücretsiz izlenebilen ‘Haliç’te Gün Batımı’ konserlerinde bugün BaBa ZuLa, yarın De Poet & Barış Demirel ve Tolga Duyan feat. Bulut Adalı Seçkin performansları gerçekleşecek.

Altın Gün, İstanbul Caz Festivali kapsamında 16-17 Eylül tarihlerinde Turkcell Vadi’de konser verecek. Saat 19.45’te başlayacak konserin bilet fiyatı 75-225 lira.

İspanyol aşk şarkılarının etkileyici sesi Buika, 17 Eylül Cumartesi günü Zorlu PSM’de İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Saat 21.30’da Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek konserin bilet fiyatları 341-715 lira.

STAND-UP







Alpay Erdem’in seyirciyi kahkahaya davet eden stand-up gösterisi 16 Eylül Perşembe saat 20.00’de BKM Mutfak Çarşı Sahnesi’nde.

Bilet fiyatı 66 lira.

Mesut Süre moderatörlüğünde komedyen Anlatanadam, Cem İşçiler, Fazlı Polat ve Erman Arıcasoy’un art arda gerçekleşecek stand-up gösterileri bugün Route Ankara Sahnesi’nde. Saat 21.00’deki etkinliğin bilet fiyatı 134 lira.

SERGİ







‘Yüzleşme’ isimli sergi Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ve mezunlarının doğa-kent, birey-toplum ilişkisi gibi konulara yaklaşımını anlatıyor. Pera Müzesi’nde, 24 Ekim’e kadar görülebilir.

Ulaş Bakır’ın ilk solo sergisi ‘Söylenecek Çok Şey Var’ 14 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında Gama Art Gallery’de. Tuval üzerinde birbirinden farklı karakterler yaratan sanatçı, genellikle bir bebeğin dünyaya geliş anını resimlerinde betimliyor.

Ramazan Can’ın ‘Ne Yerdeyim Ne Gökte’ isimli kişisel sergisi, son 7 yıl içinde farklı materyallerle ürettiği eserleri bir araya getiriyor. 18 Kasım’a kadar Anna Laudel’in Kazancı Yokuşu’ndaki yeni galeri mekânında görülebilir.

Sanatçı Volkan Aslan’ın İstanbul’un aciliyetlerine ve politik iklimle şekillenen dalgalı ruh hallerine atıfta bulunduğu ‘Sağlıcakla Kal’ sergisi 17 Ekim’e kadar SALT Galata’da.

BALE





İstanbul Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu ‘Uyuyan Güzel’ ile açıyor. Bugün ve 15 Eylül Çarşamba saat 16.00’da Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçekleşecek temsilin bilet fiyatı 70-140 lira arası. değişiyor.



ATÖLYE





Gerçek İtalyan pizzasının sırlarını keşfetmek için Eataly’nin ‘İtalyan Mutfağında Olmazsa Olmaz Pizza’ isimli atölyesini kaçırmayın. Eataly’nin Zorlu Center’daki mutfak atölyesinde bugün saat 19.00-22.00 saatleri arasında gerçekleşecek eğitime katılım ücreti 350 lira.



Çikolataların nasıl yapıldığını öğrenip kendi yorumunuzla hazırladığınız çikolataları sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Kahveli spesiyal çikolata, lezzet klasiği trüf, tablet çikolata, çikocaracrunch ve sıcak çikolata yapımını öğrenmek için 13 Eylül Pazartesi, saat 13.00’te Veli Efendi Kahve Dünyası’ndaki kursa katılabilirsiniz. Ücreti 200 lira.

FESTİVAL





Kuzey Ege’nin gözdesi Assos’ta bugün denizle iç içe müzik dinleyebileceğiniz Assos Caz Maz festivali düzenleniyor. Kozlu Yalı Glamping’deki festivalde Çağıl Kaya Trio, VISAL ve Kahadır Bartal konserler verecek. Bilet fiyatı 350 lira.



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