Evlilik meselesine ‘cehennem’ diye bakıyordum... Fikirlerim iyice perçinlendi

YouTube; sadece yemek tariflerinden, V-Log’larından ya da ‘nasıl yapılır?’ videolarından ibaret değil. Devasa bir dünya var. 100’üncü bölümü 14 Şubat’ta yayımlanan ‘İlişki Testi’ de YouTube’un dikkate değer programlarından biri. Bu, sunucusu stand-up’çı ve radyo programcısı Mesut Süre’nin sözleriyle ‘bir rock’n roll reality show’...

Her hafta konuk olarak aldıkları bir çifti sorularıyla zorluyor Süre. Zorluyor deyince yanlış anlaşılmasın; Mehmet Ali Erbil tarzı sorular değil bunlar. Tatlı tatlı bir muhabbet!

‘İlişki Testi’nin 100’üncü bölümü şerefine Mesut Süre ve formatın yaratıcısı Süreyya Bursa ile bir araya geldik... Mesut Süre’yi stand-up’larından ya da ‘Rabarba’ adlı radyo programından tanıyanlar olacaktır. Ancak ‘İlişki Testi’nde farklı bir haliyle karşımızda. Zaten Süre, “Senelerdir yaptığım mizah dâhice bir fikirle bir araya geldi ve ikisi birbirini yükseltti” diyor programı anlatmaya başlayınca.

Süre, bunun ‘hayatının projesi’ olduğunu söylemekte de beis görmüyor: “Hayatımın projesi olacağını hissetmiştim. İbrahim Türker (Anlatan Adam) ve Nurgül Türker’in katıldığı bir bölüm yaptık. Çekim sırasında mikrofon bozulunca 15-20 dakikalık bir boşluk oldu. Zaman doldurmak için seyircilere laf atmaya başladım. O kadar çok kahkaha atıldı ki... ‘Kolaymış lan bu!’ dedim kendi kendime.”

Herkes mürüvvetimi görmek istiyor

Toplamda 40 milyondan fazla izlenen bir programdan bahsediyoruz... İnsan merak ediyor: ‘Sürekli birtakım ilişkilerin içinde olmak Mesut Süre’de bir mesleki deformasyon yaratıyor mu?’

“Sevgilisiyle kavga edip sizi arayan oluyor mu?” diye sorunca “Olmuyor” diyor ama ekliyor: “Yedi-sekiz kişi belki. Cevap vermiyorum, ne diyeyim! ‘Beni barıştır’ diyen oluyor. Kızın numarasını atıyor, ‘Bir ara... Onu çok sevdiğimi söyle’ diyor. Ne bileyim ne yaşadınız! İlişki üzerine konuşan, muhabbet eden bir insan değildim zaten. Şimdi de aynıyım. Değişen bir tek şey var: Güzel bir kızla tanışınca ‘Erkek arkadaşın var mı?’ diye soruyorum. ‘Hayır’ deyince üzülüyorum. Eskiden seviniyordum.”

‘İlişki Testi’ izleyicilerinin neredeyse tümünün merak ettiği soruyu da sordum: “Sizin medeni durumunuz nedir?” “Karışık! Bir var, bir yok... Bu yüzden zaman zaman şunu düşünüyorum: ‘İlişki Testi’ni ben yapıyorsam, herkes her şeyi yapabilir!”

Peki ama neden ‘karışık’? “Ben” diyor: “Evlilik meselesine cehennem diye bakıyordum zaten. İyice perçinlendi fikirlerim. Özendiğim bir tane ilişki yok. Tabii ki hayatın bir yerinde ikna olup evleneceğim. O zaman da bu düşüncelerime çok güleceğim. Bir de bu kadar bölüm çektikten sonra düğünümü stadyumda yapsam doldururum. Herkes benim mürüvvetimi görmek ister bence.” Süreyya Bursa da “Düğüne bilet keseriz” diyerek takılıyor Süre’ye.

100 çiftle oturup muhabbet eden, sorular soran birine ilişkilerdeki en yaygın problemi de sormak lazım... Mesut Süre bu kez gayet ciddi: “Her ilişkinin başlangıcı, dinamikleri, sorunları farklı. Sorunlar aynı gibi gözükse de insanların verdiği tepkiler çok farklı olduğu için bambaşka ilişkiler yaşıyoruz. O yüzden, ilişki üzerine kitap yazıp satanlar ya da tavsiye verenler bence yanlış yapıyor. Çünkü

o ilişki hakkında hiçbir fikirleri yok.”



Sarp Akkaya ve eşi Sinem Yalçınkaya konuk olarak ‘İlişki Testi’ne destek vermiş.

‘İlişki Testi’nden sonra sıra YouTube dizisinde



Formatın yaratıcısı Süreyya Bursa’ya işin hikâyesini sorduk. “Günümüz insanının en büyük hikâyesi ilişkileri. Çiftler tanışma hikâyelerini bir tiyatro oyunu gibi anlatıyor. Kimin nerede lafa gireceği bile belli. YouTube kanalımız için lokomotif bir proje arıyorduk... Çat diye denedik.” Mesut Süre ise süreci “Pilot bölümde zaten Süreyya ve Merve Şen (şimdiki eşi, o zamanki sevgilisi) geldi. Seyircisiz... Ekip de ayıp olmasın diye gülmemiş. Biz de komik değiliz herhalde diye düşündük” sözleriyle anlatıyor. O dönemde Sarp Akkaya da eşiyle birlikte programa konuk olarak destek vermiş. Özellikle teşekkür etmek istediler.



Süre, stand-up’larına gelen seyirci sayısının 3-4 kat arttığını söylüyor; insanlar ‘Mesut Süre komik bir adam’ diye düşünerek gösterilere gitmeye ikna olmuş. Süreyya Bursa ise gittiği görüşmelerde artık ‘format sahibi’ olarak öne çıktığını... Öyle ki yakında Santral Kumpanya ekibiyle sadece YouTube için bir dizi çekecekler.