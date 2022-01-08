Evinin atmosferini değiştirmek isteyenlere...

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1) İSTER CAM, İSTER TENEKE...

Candle and Friends



Cam ve teneke olmak üzere iki farklı kutu seçeneği olan mumları Rachel Araz öneriyor. “Özellikle kış aylarında mum yakmanın evin enerjisini değiştirdiğine inanıyorum. Favori kokularım zencefil ve baharatı yoğun esanslar” diyor. 165 gramlık fiyatı 150 lira.

2) DOĞAL ESANSİYEL YAĞ İÇERİYOR

Atelier Rebul



Yüksek oranda doğal esansiyel yağlarla zenginleştirilen mumların yanma süresi ortalama 30 saat. İncir ve Hindistan cevizi gibi çok farklı koku seçenekleri olan Rebul’un mumlarını Çağdaş Ertuna öneriyor. 210 gramlık mum 220 lira.

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3) TUZLU KARAMELDEN PEMBE GREYFURTA...

Bath&Body Works



Bath&Body Works’ün yoğun kokulu mumları, mumu oda kokusu yerine kullananların favorisi. Neslişah Şatıroğlu “Birçok çeşit ve renkte mum bulunduran markanın en cezbedici yanı enfes kokuları...” diyor. Bardak mum 399 lira.

4) KENDİ MUMUNUZU YAPIN…

Koo Candle



Koo Candle aynı zamanda mum atölyesi hizmeti de veriyor. Naz Irmak Saf “Düzenledikleri atölyelerle hem keyifli vakit geçirmek hem de doğal mum yapımını öğrenmek için güzel bir hizmet sunuyorlar” diyor. Fiyatı 128 lira.

5) AROMATİK BİTKİLERLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ

Persona Botanica



Birbirinden güzel aromalara sahip mumların üç boy seçeneği mevcut. Yıldız Kurt “Yüzde 100 doğal soya wax ve uçucu yağlarla elde edilen mumlar tıbbi ve aromatik bitkilerin kuru çiçek ve yapraklarıyla süsleniyor. Favorim adaçaylı ve ıtırlı olan” diyor. Fiyatı 75-200 lira.

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6) ÇAY SETİYLE BİRLİKTE ALABİLİRSİNİZ

Melez Tea



5 farklı koku seçeneği olan mumları çay setleriyle birlikte alabilirsiniz. Valerie Dayan “Melez Tea’nin aynı isimli çaylarından ilhamla üretilen mumlar, el yapımı porselen kaplarda satılıyor. 50 saat yanan mumda narenciye, gül, tonka fasulyesi ve yasemin notaları var” diyor. 320 lira.

7) YUMURTA VE KRUVASAN ŞEKİLLİ

Musmeus



Birbirinden renkli şamdan mumları üreten Musmeus, Neslişah Şatıroğlu’nun bir diğer önerisi. “Dekoratif amaçlı, eğlenceli bir mum arayışındaysanız mutlaka bakın. Markada kruvasan ve yumurta şeklinde mumlar bile var” diyor. Fiyatı 40-140 lira.

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8) SET OLARAK DA ALABİLİRSİNİZ

Homemade Aromaterapi



İster tek tek, ister içinde farklı çeşitler olan mum setini alabilirsiniz. Yıldız Kurt “Elde hazırlanan mumlardan favorim Earth ve Bolluk Bereket. Bolluk Bereket Mumu’nda mür, tarçın, portakal, karanfil gibi enerjisi yüksek uçucu yağlar var” diyor. Fiyatı 200-450 lira.

9) HAYALİNİZDEKİ TASARIMI YAPIYORLAR

İncimum



Cam, porselen, bakır gibi ürünleri dilediğiniz kokuda mumla dolduruyorlar. Tacihan Yongacı “Çok başarılı tasarımları var. İki kız kardeşin yaptığı mumları mutlaka gidip görün” diyor.

10) VEGAN FORMÜL

Yves Rocher



Böğürtlen, vanilya, portakal aromalarıyla kışı ısıtan Yves Rocher’nin mumları vegan formüle sahip. Almila Bilen: “Sevdiğiniz mumun kremini de alabilirsiniz.” Fiyatı 60 lira.

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