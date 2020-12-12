Evden çıkmadan konser havası

1) FREDDIE MERCURY’NIN SON TURNESİ

Queen - Live at Wembley (1986)







12 Temmuz 1986’da 150 bin kişinin izlediği konser YouTube’un en çok izlenen konser videolarından biri. Tolga Akyıldız “Wembley Stadyumu’nu dolduran müzikseverlerin Mercury’ye elleriyle eşlik edip tempo tutmaları görülmeye değer” diyor. Grubun Freddie Mercury’li son turnesi...

2) ‘BİRLİKTE SÖYLEYELİM...’

Sezen Aksu - Türkiye Şarkıları Konseri (2002)







Sezen Aksu’nun üç ayrı mekânda, 174 kişilik koroyla şarkılar söylediği, kariyerinin en unutulmaz konseri... Aksu’ya bu konserde İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik ediyor. Aksu duygularını şöyle anlatmıştı: “Bu topraklardan yükselen bütün sesler bir arada olsun, birlikte şarkı söyleyelim istedik.”

3) YENİ KUŞAĞIN PINK FLOYD’U

Radiohead - Live at Bonnaroo (2006)







Indie, progresif, avangart... Kısacası yeni kuşağın Pink Floyd’u! Radiohead’i Türkiye’de izleyemedik ama ABD, Tennessee’de düzenlenen Bonnaroo Festivali’nde verdikleri konseri evimize getirebiliriz. Grubun vokali Thom Yorke’un da favorilerinden biri...

4) JACKSON DEVLEŞİYOR...

Michael Jackson – Live in Bucharest (1992)







Pop müziğin kralı olarak kabul edilen Michael Jackson’ın ‘Dangerous’ turnesinin Romanya ayağı. Jackson, Bükreş Ulusal Stadyumu’ndaki 70 bin kişinin önünde devleşmişti. Konserin DVD’si HBO’da yayımlandıktan sonra kanal tarihinin en büyük izleyici sayısına ulaşmış.

5) LATİN RÜYASI!

‘Shakira & J. Lo’s Super Bowl LIV Halftime Show’ (2020)







Amerikan Futbol Ligi’nin final karşılaşması Super Bowl’un devre arasında gerçekleşen bu 15 dakikalık performans izleyeni koltuğa sabitliyor. Jennifer Lopez ve Shakira adeta birbiriyle yarışıyor. İnsanda defalarca izleme hissi uyandırıyor.

6) EŞSİZ BİR KAYIT

Zeki Müren - Son Gala Konseri (1986)





Zeki Müren’in en iyi kayıtlarından biri. 1986’da, Çakıl Gazinosu’nda kayda alınan bir yılbaşı konseri... Müren bu konserinde “Şimdi size yılın şarkısını söylüyorum” diyerek ‘Bir İlkbahar Sabahı’nı anons ediyor. Suat Kavukluoğlu ”Zeki Müren’in eşsizliğini göstermesi açısından bu kayıt önemli” diyor.

7) TÜM DÜNYA DİNLEDİ

Andrea Bocelli: Umut İçin Müzik (2020)







Dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli’nin koronavirüs sebebiyle kapalı olan Duomo Katedrali’nde seyircisiz verdiği ‘Umut İçin Müzik’ başlıklı konser... Salgınla savaşanlar için verilen konseri Bocelli’nin YouTube kanalında 24 milyon kişi izledi. Klasik müzik sevenlere Sinem Vural’ın önerisi...

8) HEAVY METAL SEVENLERE

Metallica Monsters of Rock (1991)







Heavy metal efsanesi Metallica’nın 1 milyon 600 bin kişiye verdiği konser... Müjde Yazıcı “İçinde bulunduğumuz süreçte, 1991 Moskova konserinin görüntüleri başka bir dünyadan gibi geliyor” diyor.

9) HARBİYE’NİN YILDIZ’I

Yıldız Tilbe Harbiye Açıkhava Konseri (2019)







Harbiye Açıkhava’da en çok konser verip talep gören isimlerden... Hakan Gence “Kırmızı payetli elbisesinin altına giydiği terlikleriyle sahneye çıkıp ‘Delikanlım’ söyleyişini dinlemek için bile izlenebilir. Çılgın dansları da bu konserin bonusu” diyor.

10) JAPONYA TURU

Barış Manço Japonya Konseri (1995)







1990’larda çocuk olanlar Barış Manço’nun Japonya konserlerinin yarattığı heyecanı hatırlar. Manço, 1995’te Kurtalan Ekspres eşliğinde 45 gün boyunca 15 farklı şehirde konserler vermişti. Evden çıkmadan Manço’yla Japonya’yı gezebilirsiniz.