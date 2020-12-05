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Hürriyet
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Hürriyet Cumartesi
Neslişah Şatıroğlu / nsatiroglu@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 05.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Evdeki rahatlığı dışarıya taşıyın!

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Evdeki rahatlığı dışarıya taşıyın!
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Asırlık bir teknik... İki kumaşın arasına dolgu koyarak ya da direkt üst üste dikerek hazırlanıyor. Bu sezon yastık ve yorganı andıran haliyle evinizin konforunu en zarif kıyafetlere taşıyor.

Moda dünyasının uzun bir süredir en ünlü kapitoneleri Chanel’in ikonik 2.55 model çantası ve Burberry’nin montlarıydı. Bu sezonsa A.W.A.K.E Mode, Ganni, Fendi ve Bottega Veneta gibi yüksek moda markaları bu tekniği şapka, etek, elbise, hatta ayakkabılara taşıdı. Rahat ve huzurlu hissetmeye duyulan ihtiyaç da bu pofuduk ve sıcak hisli trendin kısa sürede kabullenilmesini sağladı. Bu sezon klasik bir eşofman altı yerine kapitoneli olanları tercih edebilir ya da yastığınızı yanınızda taşıyor gibi görüneceğiniz kapitone clutch’ları gardırobunuza ekleyebilirsiniz.

- Kapitone ne kadar ince tasarlandıysa sizi de o kadar ince gösterir. Kapitonenin etek ve elbise gibi ürünlerde daha heykelsi bir kalıp yaratmasıysa hatlarınızı sabitleyecek ve kıvrımlarınızı dengeleyecek.

- Bu yöntemle hazırlanan montlar sportif bir hava yaratırken mini etek ve deriyle birleştiğinde şıklığını arttırır.

- Kapitone bir ürünü sade ve düz olanlarla kullanın. Örneğin, kapitone bir eteği düz renkteki kazaklarla tamamlayabilirsiniz.

- Pofuduk montlar oversize duruşuyla kat kat giyinmeye olanak sağlar. Resmi bir toplantıya giderken kazak, gömlek ve blazer ceket üçlüsünün üzerine giyerek hem soğuktan korunabilir hem de konforlu hissetmeye devam edebilirsiniz.

- Yalnızca detaylarda da yer verebilirsiniz. Montların yalnızca cep kısmında ya da bir sweatshirt’ün yalnızca manşetinde...

Evdeki rahatlığı dışarıya taşıyın
Bu trendi sıklıkla kullanan stil ikonları Leonie Hanne, Camille Charriere ve Tamu McPherson size ilham verebilir.

HER TARZA UYGUN

Evdeki rahatlığı dışarıya taşıyın
Bu eteği ekru ya da beyaz tonlarda düz bir kazakla tamamlayabilirsiniz. H&M, 179 lira.
Evdeki rahatlığı dışarıya taşıyın
Tasarımcı Kevser Sarıoğlu bu tekniğe koleksiyonunda büyük bir yer ayırmış. 399.90 lira.
Evdeki rahatlığı dışarıya taşıyın
Defacto marka bu sweatshirt çok konforlu görünüyor. 62.99 lira.
Evdeki rahatlığı dışarıya taşıyın
Hem kullanışlı hem de stil sahibi bu çanta günlük kullanım için de uygun. Mango, 199.99 lira.
Evdeki rahatlığı dışarıya taşıyın
Kapitone bir kese şapkayla son moda görünebilirsiniz. Zara’dan seçtik. 129.95 lira.
Evdeki rahatlığı dışarıya taşıyın
Kapitoneli eşofman altlarını bol bol göreceğiz. Bu model rengiyle de ‘trendy’. LCW, 79.99 lira.
Evdeki rahatlığı dışarıya taşıyın
Kapitone detaylar ayakkabılara şık bir hava katıyor. Aldo Shoes, 349.50 lira.
Evdeki rahatlığı dışarıya taşıyın
Kapitoneli bir eldivenle stilinize küçük bir dokunuş yapabilirsiniz. Mudo, 179.99 lira.

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