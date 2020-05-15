Evde yapılabilecek çikolata tarifleri
Kristal kâselerde ikram edilen bayram çikolatalarını hatırlamayan yoktur. Ünlü çikolata şefleri yaklaşan Şeker Bayramı için evde kolaylıkla yapabileceğiniz usta işi çikolata tarifleri hazırladı. Deneyin, hem ağzınız tatlansın hem bayramınız şenlensin.
ANTEPFISTIKLI ‘ROCHE’
İstanbul, Nişantaşı’ndaki butik çikolatacı Harem Chocolate’ın tarifi
Malzemeler
- 300 gram çubuk çikolata,
- 150 gram antepfıstığı (fındık, badem veya yerfıstığı da kullanabilirsiniz)
Yapılışı
- 240 gram isteğinize göre, sütlü, bitter veya karamelli çubuk çikolatayı benmari usulü eritin. Kabarcık oluşmaması için yavaşça, dıştan içe doğru karıştırın. Kabın içine su girmemesine dikkat edin. Tamamen eridikten sonra kabı bir bezin üzerine koyun.
- Homojen olması için karıştırmaya ara vermeyin. İçine 60 gram daha çikolata ilave edin ve karıştırmaya devam edin. Kuruyemişleri ekleyip iyice homojen olmasını sağlayın.
- Bir tepsiye fırın kâğıdını serin ve karışımı yemek kaşığıyla eşit porsiyonlar halinde yerleştirin. 15 dakika buzdolabında beklettikten sonra keyfini çıkarabilirsiniz.
HURMA-BADEM-ÇİKOLATA ÜÇLEMESİ
Dünya Çikolata Ustaları Yarışması’ndan ödüllü çikolata şefi Gamze Baş’ın tarifi
Malzemeler
- 10-15 adet iri hurma,
- 20-25 adet kavrulmuş tuzlu badem, 200 gram bitter çikolata (tercihe göre yüzde 60-80 kakao oranında)
Yapılışı
- Hurmaların çekirdeğini çıkarıp içlerine iki adet badem yerleştirin. Çikolatayı doğrayın, üçte ikisini benmari usulü eritin. Karışımı kenara alın, çikolatanın kalanını ekleyin, karıştırın. Ilındığında hurma ve badem ikilisini yarıya kadar buna batırın. Fazlasını sıyırıp pişirme kâğıdına koyun.
- Çikolatalı kısma deniz tuzu serpebilirsiniz. Hurmanın üzerindeki çikolata sertleşene kadar dinlendirin. Serin bir ortamda çalışmaya dikkat edin. Mümkün değilse hurmaları işe başlamadan önce 15 dakika buzdolabında dinlendirin. Çikolatalarınız ağzı kapalı bir kapta ve serin ortamda 10 gün saklanabilir.
BEYAZ ÇİKOLATALI VE AHUDUDULU ATIŞTIRMALIK
Chocolate Academy baş şefi Yeşim Erol’un tarifi
Malzemeler
- 300 gram Callebaut Beyaz Çikolata W2, 15 gram kurutulmuş ahududu,
- 200 gram kıyılmış beyaz badem
Yapılışı
- Çikolatayı ekleme yöntemiyle temperleyin. Pişirme kâğıdını büyük bir tepsinin ters yüzüne yerleştirin. Çikolataya kurutulmuş ahududu ve bademleri katıp iyice karıştırın.
- Tatlı kaşığı yardımıyla tepsi üzerine yaydığınız yağlı kâğıda dökün. Sert bir kıvam alana kadar bekletin.
MEYVELİ-YEMİŞLİ ‘MEDİANT’
Dünya Pastacılık Kupası Türkiye Komitesi Başkanı, şef Mehmet Yücel’in tarifi
Malzemeler
- 300 gram bitter ya da sütlü çikolata,
- 25’er gram kuruyemiş çeşitleri,
- 25’er gram kuru meyve çeşitleri (üzüm, yaban mersini, kayısı, kuru erik olabilir)
Yapılışı
- Kuru meyveleri nohut büyüklüğünde kesip bir kâsede hazır edin. Çikolatayı benmari usulü eritin. Yağlı kâğıdı bir tepsiye serin. Çikolatayı çorba kaşığıyla yaklaşık 10 santimetre yükseklikten yağlı kâğıdın üzerine dökerek yuvarlaklar oluşturun.
- Çikolatalar henüz ıslakken üzerlerine kuruyemiş ve kuru meyveleri dizin. Tepsinin üstünü streç filmle (çikolatalarla temas ettirmeden) kapatın ve buzdolabında sertleşmeye bırakın.
- 45 dakika sonra çıkarıp streç filmi açmadan oda sıcaklığında 30 dakika bekletin. Afiyet olsun.
KARAMELLİ KOLAY TRÜF
Yemek kitabı yazarı, şef İdil Yazar’ın tarifi
Malzemeler
- 600 gram brownie (ya da çikolatalı kek),
- yarım bardak krema,
- 75 gram bitter çikolata,
- 200 gram şeker,
- 70 gram tereyağı (oda sıcaklığında),
- 115 mililitre krema,
- 250 gram erimiş bitter çikolata
Yapılışı
- Brownie’yi robottan geçirin. Yarım bardak kremayı kaynama noktasına getirip altını kapatın. Çikolatayı buna ekleyin. Ilınmasını bekleyin. Brownie’yi ve erimiş çikolatayı birleştirin. Şekeri kısık ateşte altın sarısı rengi alana kadar eritin. Tereyağını ekleyip iki dakika pişirin.
- 115 mililitrelik kremayı ayrı bir kapta kaynama noktasına getirip eritilmiş şekerli ve terayağlı karışıma ekleyin. Soğuyunca bu karamelden küçük toplar yapıp kek karışımı parçalarının içlerine yerleştirin.
- 10 dakika buzlukta bekletin. Erimiş bitter çikolataya bulayıp buzdolabında donunca servis edin.
‘BENMARİ USULÜ’ VE ‘EKLEME YÖNTEMİYLE TEMPERLEME’ NASIL YAPILIRBenmari usulü: Çorba kâsesinin içine kaynar su koyun. Çikolatayı büyük bir çay bardağına veya orta boy su bardağına koyup bardağı çorba kâsesinin içine oturtun. Karıştırarak çikolatanın erimesini bekleyin.
Ekleme yöntemiyle temperleme: 200 gram çikolatayı benmari usulü eriterek 45 dereceye gelmesini sağlayın. 100 gram çikolata parçalarını eritilen çikolataya ekleyerek hızlıca karıştırın.
Sonradan eklenen parçalar çikolatanın ısısının düşmesini sağlayarak sütlü çikolatayı kullanım derecesi olan 29-30 derece aralığına getirecek.
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