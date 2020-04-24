Evde kendinize iyi bakın!

Bakımlı el ve ayaklar için dört adım

Suna Dumankaya / Güzellik uzmanı

1-Ayaklarınızı ılık su, karbonat ve sabun rendesiyle hazırladığınız karışımda 10 dakika kadar beklettikten sonra kurulayıp tırnaklarınızı küt bir şekilde kesin ve törpüleyin.

2-Bir kahve fincanı krem vazelini yarım limonun suyu ve limon kabuğu rendesiyle karıştırın, ayaklarınıza sürüp çoraplarınızı giyin. Yarım saat beklettikten sonra yıkayın.

3-El ve tırnak bakımınız için sıktığınız limonları çöpe atmayın, içerisine bir tatlı kaşığı karbonat koyarak ellerinizi ovalayın. Ardından ellerinizi ılık suda bekletin, tırnaklarınızı kesin ve törpü ile şekillendirin.

4-Eşit miktarda bademyağı, sıvı vazelin, gliserin, kolonya ve bir tatlı kaşığı bebek pudrasını karıştırıp bir cam şişede saklayın, ara ara sürün. Bu formül özellikle sürekli yıkanmaktan yıpranan ellerinize çok iyi gelecek.





Saçlarınıza biraz şefkat...



Veysel Şenel / Berber

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz saç maskesi için gerekli olan malzemeler; arganyağı, zeytinyağı, yumurta sarısı ve badem yağını saçınızın uzunluğuna göre uygun bir miktarda karıştırıp fırça yardımıyla diplerden başlayarak hafif nemli olan tüm saça sürün ve bir bone takın. Daha iyi emilim sağlaması için iki dakika fön makinesi tutun. 30 dakika beklettikten sonra öncelikle biraz ıslatıp ardından tek şampuanla yıkayın. Saçınızı arındırdıktan sonra hafif bir ağırlık hissedebilirsiniz. Bunun nedeni bakımın saçınıza kazandırmış olduğu nemdir. Bu bakımı 15 günde bir hem kadınlar hem erkekler uygulayabilir.

Kaşlarınızı hem şekillendirin hem besleyin

Esmeray Yıldırım / İmaj ve ifade uzmanı

Yüzün tüm ifadesini veren kaşların temizliği ve bakımı çok önemli. Öncelikle kaşınızı banyo sonrası alın. Gözenekler açık olacağından acı hissi azalacaktır.



1.Ten rengi bir kalemle kaşın başlangıç, bakış ve bitiş bölgelerini belirleyin, doğal bir görüntü için alttan ve üstten kalemle bir hat yaratın.



2.Dağınık duran tüyleri cımbızla temizleyip kaşları tarayın.



3.Daha sonra makas yardımıyla bitiş noktanızdan başlayıp uzamış kaşlarınızı net olmayacak şekilde kesin.



4.Son olarak susamyağıyla kaşlarınıza masaj yapın.

3 farklı bölge, 3 tarif

Aslı San Bilgin / Homemade Aromaterapi’nin kurucusu

Bugünlerde cildimize de vakit ayırmamız gerekiyor. Kolay ve pratik bir vücut nemlendiricisi için ihtiyacımız olan malzemeler; 30 ml soğuk sıkım susamyağı, 20 ml soğuk sıkım hindistancevizi yağı, 10 damla lavanta uçucu yağı ve 10 damla ıtır uçucu yağı. Karıştırıp yüzünüze uygulayarak kurumuş cildinizi nemlendirebilirsiniz.

Bir diğer tarifim, selülit için vücut peeling’i... İçeriğinde 40 gr kayatuzu, 20 ml soğuk sıkım susamyağı, 10 damla greyfurt uçucu yağı ve beş damla biberiye uçucu yağı var. Bu etkili karışımı sorunlu bölgelere düzenli olarak masaj yaparak uygulamanızı öneririm. Son tarifimse özellikle bu dönemde yıpranan ellerimiz için uygulayabileceğiniz bakım maskesi: 30 gr soğuk sıkım shea butter, 10 gr soğuk sıkım kakaoyağı, 10 ml soğuk sıkım susamyağı, 10 damla teatree uçucu yağı ve 10 damla lavanta uçucu yağını karıştırıp ellerinize sürün. 15 dakika bekletip durulayın.

Nemli bir cilt için mutfağa girin!

Melis İlkkılıç / Profesyonel makyaj sanatçısı

Evlerimiz kaloriferli bu yüzden ciltlerimiz daha fazla kuruyor. Evde yüz maskeniz yoksa kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Basit bir tarif: Bir tatlı kaşığı balın içine, bir tatlı kaşığı zeytinyağı ve bir yumurta beyazını kâsede çırparak kendi maskenizi yapın. Tüm yüzünüze uyguladıktan sonra su ile yıkayın.