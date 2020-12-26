Evde de olsak giyinip kuşanalım

Yılbaşı kazaklarının içimizi ısıtan bir yanı olduğu aşikâr. Kar taneleri ve geyiklerle süslü, sıcacık hissettiren bu kazağı Pull & Bear’dan seçtik. Uzun yemek ve sohbetlere kutu oyunlarının eşlik edeceği bir yılbaşı planınız varsa, ideal bir seçim olabilir. Pull&Bear, 183.95 lira



Yılbaşı kazağının altına ne giymeli? Ekru ya da bej tonlarda denim pantolon şık bir tamamlayıcı olabilir. Son dokunuşu da altın tonlarda retro bir küpeyle yapabilirsiniz. Kışın giydiğiniz açık renk pantolonların kumaşının kalın olmasına ve tok durmasına dikkat edin. Mudo, 249.99 lira



Muun markasında rengiyle yılbaşı ruhunu çağıran bir elbise karşımıza çıktı. Vücuda oturmayan dökümlü tasarımıyla şık görünürken, rahat hissetmenizi de sağlayabilir. En sevdiğiniz siyah babetinizle tamamlayabilirsiniz. Muun, 595 lira



Siyah üzerine pembe çiçeklerle donatılmış kadife bir elbise yeni yıl akşamı için biçilmiş kaftan. İster üstüne bir hırka giyerek, ister tek başına kullanabilirsiniz. Siyah bir ev terliğiyle, daha şık bir görünüm içinse topuklu botla tamamlayabilirsiniz. The Latest Thing, 450 lira



Hem ayakkabı, hem patik, hem sıcacık hem de popüler! Tüylü ayakkabılar evde geçirilecek bir yılbaşı gecesi için harika bir alternatif olabilir. Elle Shoes’da farklı renklerini bulabilirsiniz. Elle Shoes, 157.43 lira



Eşofman rahatlığında bir pantolon, yılbaşı gecesinde konforundan ödün vermek istemeyenlerin tercihi olabilir. Dilerseniz şık bir bluzla, dilerseniz sevdiğiniz bir sweatshirt ya da tişörtle eşleştirebilirsiniz. Beymen Club, 249 lira



Sezonun trendlerinden tarçın rengi şık bir bluz da yılbaşı gecesi için güzel bir seçenek olabilir. Yüksek bel jean pantolonunuzla uyacak bluzu, ensede toplanmış saçlarınız ve halka küpelerinizle kullanın. Trendyolmilla, 34.99 lira



Göz alıcı takılar da yılbaşı havasına çok yakışacaktır. Işıltılı bir küpeyle ister sportif bir görünüme kavuşabilir, isterseniz de elbiselerinizle tamamlayarak daha da şık olabilirsiniz. H&M, 59.99 lira



Yeni yıl ruhunu çoraplarınıza da taşıyabilirsiniz. Kardan adam detaylarıyla hareketlendirilmiş bu modeli çok sevdik. Oysho’daki farklı alternatiflere de göz atabilirsiniz. Oysho, 79.95 lira



Hem pijama rahatlığında, hem şık hem de havalı görüneceğiniz takımlar da evde geçecek yılbaşı gecesi için harika bir seçenek. Tiny’deki bu takıma markanın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Tiny, 300 lira



Rahat ama şık bir sweatshirt... Jean pantolon ve ışıltılı küpelerle hareketlendirebilirsiniz. Sıkı bir topuz ve hafif bir makyajla doğal-şık görünümünüzü tamamlayabilirsiniz. DM X Boyner, 149.97 lira



Siyah kadife bir elbise bu özel gece için her daim vazgeçilmezler arasında. Dolabınızda yıllarca kalacağını düşündüğümüz ve farklı ortamlarda da rahatlıkla kullanabileceğiniz bu balon kollu mini elbiseyi Mango’dan seçtik. Mango, 149.99 lira