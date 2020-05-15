Evde de aktif, dinamik, heyecanlı!
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı salı günü kutlayacağız. Bu anlamlı güne yakışır, ‘sporcu gençler’in evde kullanabileceği ekipmanları jürimize sorduk. İşte 10 farklı ürün ve özellikleri.
1) ANTRENMANLARIN VAZGEÇİLMEZİ
DİRENÇ BANDI
Kaslarınızı güçlendirmenize yardımcı olan bu çok işlevli aksesuar, antrenmanlarınızın vazgeçilmezi olacak. Seza Bali Tellayan “Antrenmanlarda kullanılan direnç bantlarının sertlik derecesi, hareketleri ciddi şekilde zorlaştırabilir ve bütün vücudu fonksiyonel bir şekilde çalıştırır” diyor. Bu ürünlerin fiyatı 30 lira.
2) SIRT, KARIN VE GÖĞÜS KASLARINA
KÜÇÜK PİLATES TOPU
Küçük pilates topunu dizler arasında sıkıştırarak iç bacak, eller arasında sıkıştırarak göğüs kasları çalıştırılabilir. Ayrıca sırtın altına yerleştirip verimli karın egzersizleri de yapabilirsiniz. 30 santimlik mini pilates topu n11.com’da satılıyor. Fiyatı: 15 lira.
3) KUVVET VE ESNEKLİK İÇİN
KETTLEBELL
Kardiyo ve kas güçlendirme antrenmanları için ideal. Bu aletle yapacağınız egzersizler size kuvvet, esneklik ve dayanıklılık sağlayacak. Rüya Baraz “Kuvvet antrenmanları için Kettlebell vazgeçilmezim” diyor. Decathlon’da 8 kg’lik ürünün fiyatı: 140 lira.
4) TÜM KASLAR GÜÇLENSİN
ATLAMA İPİ
İp atlamak formda kalmanın en temel ve klasik yollarından biri. Bu egzersiz vücudunuzdaki tüm kasları çalıştırdığı için son derece etkili. Fitness atlama ipini Sportive’den satın alabilirsiniz. Fiyatı: 27 lira.
5) ÇOK PRATİK
PİLATES BARI
Pilates barı tüm kasları aynı anda çalıştırarak boyu uzatmaya, kasları genişletmeye ve esnemeye yardımcı oluyor. Murat Bür, “Bu lastikli çubuk sayesinde tüm vücut kaslarını çalıştırıp direnç egzersizi yapabilirsiniz, aynı zamanda çok hafif ve yer kaplamaz” diyor. Finspor’da satılan ürünün fiyatı 679 lira.
6) KAZALARA KARŞI ÖNLEM
ŞINAV BARI
Şınav hareketi göğüs ve deltoid kaslarıyla trisepslerin güçlenmesini sağlar. Egzersiz sırasında kullanacağınız bu ürün, yerde antrenman yaparken el bileklerinin bükülmesini önlüyor. Burcu Esmersoy’un önerisi şınav barını Adidas mağazalarında bulabilirsiniz. Fiyatı: 189 lira.
7) GÜCÜNÜZE GÖRE AĞIRLIK
DAMBIL
Evde günlük egzersizler için en pratik malzemelerden biri. Kendi gücünüze göre olan ağırlık seçeneklerini tercih edin. 4 kilogramlık bu ağırlığın n11.com’daki fiyatı 220 lira.
8) TAŞIMASI ÇOK KOLAY
PİLATES VE YOGA MATI
Pilates ve yoga egzersizleriniz için gerekli olan matların her bütçeye göre çeşitleri var. Fotoğraftaki bu mat, 10 mm kalınlığında ve taşıma kayışı ile kullanımı çok pratik. Fiyatı: 90 lira.
9) EVDE BİSİKLETLE ‘GEZİN’
HOME TRAINER
Dışarıda kullandığınız bisikletinizi bu aparat sayesinde eve taşıyabiliyorsunuz. Arka tekerlek yerine konuyor ve siz sürüş yapabiliyorsunuz. Caner Öner “Ürünü Decathlon’da bulabilirsiniz” diyor. Fiyatı: 1.600 lira.
10) SIKILAŞMAK İSTEYENLERE
PİLATES ÇEMBERİ
Çember egzersizleriyle vücudunuzdaki ana kas gruplarını çalıştırmanız mümkün. Özellikle kol, bacak sıkılaştırma çalışmaları yapabilirsiniz. Ürünün Trendyol’daki satış fiyatı: 54 lira.
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