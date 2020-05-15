Evde de aktif, dinamik, heyecanlı!

1) ANTRENMANLARIN VAZGEÇİLMEZİ

DİRENÇ BANDI

Kaslarınızı güçlendirmenize yardımcı olan bu çok işlevli aksesuar, antrenmanlarınızın vazgeçilmezi olacak. Seza Bali Tellayan “Antrenmanlarda kullanılan direnç bantlarının sertlik derecesi, hareketleri ciddi şekilde zorlaştırabilir ve bütün vücudu fonksiyonel bir şekilde çalıştırır” diyor. Bu ürünlerin fiyatı 30 lira.

2) SIRT, KARIN VE GÖĞÜS KASLARINA

KÜÇÜK PİLATES TOPU

Küçük pilates topunu dizler arasında sıkıştırarak iç bacak, eller arasında sıkıştırarak göğüs kasları çalıştırılabilir. Ayrıca sırtın altına yerleştirip verimli karın egzersizleri de yapabilirsiniz. 30 santimlik mini pilates topu n11.com’da satılıyor. Fiyatı: 15 lira.

3) KUVVET VE ESNEKLİK İÇİN

KETTLEBELL

Kardiyo ve kas güçlendirme antrenmanları için ideal. Bu aletle yapacağınız egzersizler size kuvvet, esneklik ve dayanıklılık sağlayacak. Rüya Baraz “Kuvvet antrenmanları için Kettlebell vazgeçilmezim” diyor. Decathlon’da 8 kg’lik ürünün fiyatı: 140 lira.

4) TÜM KASLAR GÜÇLENSİN

ATLAMA İPİ

İp atlamak formda kalmanın en temel ve klasik yollarından biri. Bu egzersiz vücudunuzdaki tüm kasları çalıştırdığı için son derece etkili. Fitness atlama ipini Sportive’den satın alabilirsiniz. Fiyatı: 27 lira.

5) ÇOK PRATİK

PİLATES BARI

Pilates barı tüm kasları aynı anda çalıştırarak boyu uzatmaya, kasları genişletmeye ve esnemeye yardımcı oluyor. Murat Bür, “Bu lastikli çubuk sayesinde tüm vücut kaslarını çalıştırıp direnç egzersizi yapabilirsiniz, aynı zamanda çok hafif ve yer kaplamaz” diyor. Finspor’da satılan ürünün fiyatı 679 lira.

6) KAZALARA KARŞI ÖNLEM

ŞINAV BARI

Şınav hareketi göğüs ve deltoid kaslarıyla trisepslerin güçlenmesini sağlar. Egzersiz sırasında kullanacağınız bu ürün, yerde antrenman yaparken el bileklerinin bükülmesini önlüyor. Burcu Esmersoy’un önerisi şınav barını Adidas mağazalarında bulabilirsiniz. Fiyatı: 189 lira.

7) GÜCÜNÜZE GÖRE AĞIRLIK

DAMBIL

Evde günlük egzersizler için en pratik malzemelerden biri. Kendi gücünüze göre olan ağırlık seçeneklerini tercih edin. 4 kilogramlık bu ağırlığın n11.com’daki fiyatı 220 lira.

8) TAŞIMASI ÇOK KOLAY

PİLATES VE YOGA MATI

Pilates ve yoga egzersizleriniz için gerekli olan matların her bütçeye göre çeşitleri var. Fotoğraftaki bu mat, 10 mm kalınlığında ve taşıma kayışı ile kullanımı çok pratik. Fiyatı: 90 lira.

9) EVDE BİSİKLETLE ‘GEZİN’

HOME TRAINER

Dışarıda kullandığınız bisikletinizi bu aparat sayesinde eve taşıyabiliyorsunuz. Arka tekerlek yerine konuyor ve siz sürüş yapabiliyorsunuz. Caner Öner “Ürünü Decathlon’da bulabilirsiniz” diyor. Fiyatı: 1.600 lira.

10) SIKILAŞMAK İSTEYENLERE

PİLATES ÇEMBERİ

Çember egzersizleriyle vücudunuzdaki ana kas gruplarını çalıştırmanız mümkün. Özellikle kol, bacak sıkılaştırma çalışmaları yapabilirsiniz. Ürünün Trendyol’daki satış fiyatı: 54 lira.