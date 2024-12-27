Ev partisi de şıklık ister

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Son yıllarda “En iyi yılbaşı evde geçirilendir” diyenleri sık duyuyoruz. Zira şehrin yoğun trafiğinden uzakta, aile ya da arkadaşlarla geçirilen huzurlu bir yılbaşı gecesi artık birçok kişinin tercihi. Bu yazı da tamamen onlara özel. Ancak yılbaşı gecesinde evdesiniz diye şıklığınızdan ödün vermeniz gerekmiyor. Birkaç dokunuş ve stil önerisiyle evde de şık olmak çok kolay.

Önceliğiniz birçoğumuzun dolabında bulunan joker parçalara şans vermek olsun. Mini bir

siyah elbise yılbaşı gecesinin garanti parçası olur. Topuklu ayakkabılar ve ışıltılı takılarla

tamamladığınızdaysa kötü görünme şansınız yok. Belki ayakkabı tercihinizi siyahtan yana değil, sezonun popüler renkleri olan kırmızı ya da bordodan yana yaparak stilinize son moda bir dokunuş da ekleyebilirsiniz.

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Herkesin dolabında bulunan jean de evde geçirilen yılbaşı gecesinin kurtarıcı parçası olabilir. Özellikle koyu renkli jean pantolonlara yönelebilirsiniz. Kadınlar topuklu ayakkabılar

ve parıltılı bluzlarla görünümlerini tamamlayabilir. Erkekler için de jean pantolon ve gömlek ikilisi de iş görür. ‘Denim on denim’ (denim üstüne denim) trendi de işe yarar. Gardırobunuzun başına geçip tek bir yıldız parça seçerek işe başlamak da iyi fikir. Örneğin kendinize yakıştırdığınız şık bir bluz seçip kombinin kalanını ona göre şekillendirebilirsiniz.

“Giyim kuşam işini son dakikaya bıraktım ama bu öneriler de kulağıma biraz klasik geldi” diyorsanız, dolabına ekleyeceğiniz birkaç parçayla yılbaşı stilinizi farklılaştırmayı deneyin. Payetli ve ışıltılı parçalar neredeyse her markada mevcut. Mesela büyük ihtimalle dolabınızda olan dümdüz bir gri ya da siyah kazağı, payetli bir pantolon ya da etekle tamamlama fikri hem çok eğlenceli hem de tam yılbaşı ruhunu yansıtıyor. Ya da diyelim ki beyaz gömlek ve jean giymekte karar kıldınız, ama ne eksik diye düşünüyorsunuz. Aradığınız parça, hayvan desenli bir ayakkabı ve ışıltılı ya da altın tonlardaki takılar olabilir. Son dakikacılar için makyaj hileleri de iş görür. Kırmızı ya da bordo tonlardaki ruj stilinize boyut atlatmaya tek başına yetebilir.

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Peki, ya ‘ugly Christmas sweater’ (çirkin Noel kazakları) ile aranız nasıl? Yanlış anlamayın çirkin adını biz takmadık; üzerinde Noel Baba, geyik ve binbir çeşit desenin olduğu bu kazaklar böyle anılıyor. Misafirlerinizle anlaşıp herkesin farklı bir Noel kazağı giymesini istemek eğlenceli olabilir. Bu defa şıklık yerini eğlenceye bırakmış olur ama neden olmasın? Önemli olan yeni yıla mutlu ve iyi hissederek girmek. Pijama, terlik, televizyon

Aileyle, evde keyifle geçen bir yılbaşında, pijama, terlik ve televizyon üçlüsünden çıkmak istemeyebilirsiniz, anlıyoruz. Ama pijamalarla da şıklığınızı göstermek sizin elinizde. Belki yılbaşı temalı, belki kırmızı, belki de saten bir pijama seçebilirsiniz. Ancak lütfen, her gün evde giymekten eskittiğiniz pijamalarınızı bir kenara bırakın ve yeni yıl enerjisine yakışacak

bir pijama tercih edin.

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Dior’un projesinde

bir Türk sanatçı

2016’dan bu yana devam eden ve bu yıl 9’uncu edisyonu gerçekleşen ‘Dior Lady Art’ projesinde Türk asıllı bir isim de var. Amerika’da yaşayan Hayal Pozanti, 11 sanatçıyla dünyaca ünlü marka Dior’un en ikonik çantalarından Lady Dior’u bir sanat eserine çeviriyor. Pozanti çalışmalarında insanın doğayla olan bağlantısına odaklanıyor. Kullandığı canlı renkler ve soyut şekillerle, izleyicilerini yarattığı dünyanın içerisine çekiyor. Markanın kendisine ulaşmasından ve birlikte bir proje üretmekten duyduğu mutluluğu, heyecanla anlatıyor Pozanti. Projede ayrıca Sara Flores, Jeffrey Gibson, Huang Yuxing, Liang Yuanwei, Duy Anh Nhan Duc, Danielle McKinney, Faith Ringgold, Vaughn Spann, Anna Weyant ve Woo Kukwo var.

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Siyah düz bir kazakla tamamlayın.



H&M, 1.599 liraKırmızı ruj stilinizi yükseltir.

Rare Beauty, 1.099 lira

Çizme

ya da topuklu ayakkabıyla giyin.

Pull& Bear,

1.199 lira

Leopar ayakkabılar

yılbaşı gecesini kurtarır.



Elle Shoes, 1.650 lira

Yılbaşı kazakları geceye eğlence katıyor.

DeFacto, 800 lira

Gösterişli takılar tercih edebilirsiniz.

Belf

Design, 850 lira