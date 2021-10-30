Ev-ofis düzeni kalıcı hale geldi, eksikleri tamamlayalım

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Aşının bulunması, vaka sayılarının azalması, okulların açılma kararının alınması... Tüm bu gelişmeler eylül itibariyle ofise dönme planları yapmamıza neden olmuştu. Ancak beklenen olmadı, pek çok şirket hâlâ ağırlıklı evden olmak üzere hibrit çalışma düzeninde devam ediyor. Yani bolca evden, arada ofisten çalışma... Görünen o ki, ev ve ofis arasında kurduğumuz bu yeni düzen pek çoğumuzun hayatında kalıcı bir hale geldi. Evdeki çalışma düzenini ‘geçici’ olarak gördüğümüz için hâlâ bir odayı kalıcı bir ofise dönüştürmedik, o ergonomik çalışma koltuğunu sipariş etmedik, favorilerimize attığımız filtre kahve makinesini satın almayı erteledik. Oysa Bilgi Teknolojileri Çözümleri danışmanı Aydoğan Arkış artık taşınma kararını verirken bile yeni evin fiber altyapısı var mı kontrol etmemiz, evi gezerken tüm odalarında telefon çekiyor mu diye bakmamız gerektiğini söylüyor. Biz de eksiklerini tamamlamak isteyenler için teknolojik ihtiyaçlardan motivasyonumuzu arttıracak tüyolara kapsamlı bir kılavuz hazırladık.

ÇALIŞMA DÜZENİ

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‘SOSYALLEŞMEYİ OFİSTE, ÖNEMLİ İŞLERİ EVDE YAPIN’

İrem Yüksel Göğüş, Boyden yönetici ortağı, İK danışmanı



- Mümkünse iyi ışık alan, internetin ve telefonun çektiği bir odaya, kendinize ayrı bir ofis ya da masa kurun.

- Çalışma odanızı sık sık havalandırın ve serin yerde çalışın.

- Sosyal medya dikkati dağıtabilir, çalışırken uygulama bildirimlerini kapatın.

- Masanızı derli toplu tutun.

- Çalışma öncesi bir rutinle bedeninizi ve ruhunuzu hazırlayın. Kahve içmek, meditasyon, esneme ya da yürüyüş yapmak gibi rutinler seçebilirsiniz. İşe gider gibi üstümüzü değiştirmek, takı takıp makyaj yapmak ya da tıraş olmak aslında bizi çalışmaya hazırlar.

- Evde yaşayan diğer kişilerin sizi işe gitmiş gibi kabul etmesini sağlayın, toplantı aralarında siz onlarla iletişim kurun.

- Gününüzü planlayın. İşe başlama, bitirme, ara, yemek saatlerini önceden belirleyin. Tam uyamasanız da bir plan plansızlıktan daha iyidir. Çocukların programı, yemek, bulaşık, köpeği dışarı çıkarma gibi işleri bu plana dahil edin.

- Ofis günlerinizi sosyalleşme, ortak projelerde dirsek temasında çalışma fırsatı olarak görün ve bireysel çalışmaları ev günlerine planlayın.

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- İş arkadaşlarınızla bağınızı koparmayın. Yöneticiniz veya iş arkadaşlarınızla iletişim kurmak için bir rutin oluşturun. Karşılaştığınız zorluklar konusunda yöneticilerinizi haberdar edin.

- Fiziksel etkileşim önemli. Yakın oturduğunuz kişilerle toplantı yapmanız gerektiğinde mesafeli olarak açık havada görüşmeyi tercih edin.

- Evin rutininden kendinizi soyutlayamıyorsanız evinize yakın, rahatça çalışabileceğiniz, prize ulaşmanızın kolay olacağı mekânlar araştırın.

TEKNOLOJİ

‘MUTLAKA YEDEK PLANINIZ OLSUN’

Aydoğan Arkış, bilgi teknolojileri çözümleri danışmanı



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- Altyapı en önemli konu. Artık taşınırken bile bunu dikkate almak gerek. Evin fiber altyapısı var mı kontrol edin, evi gezerken tüm odalarında telefon çekiyor mu bakın.

- Kendinize ayrı bir internet bağlatın. Telefonunuzdaki internet paketini yüksek tutun.

- Harici telefon şarjını, yedek bataryayı, harici WiFi modemi şarjı tam olarak bulundurun. Evinize yürüme mesafesinde olan, sakince çalışabileceğiniz potansiyel mekânları belirleyin.

- Tüm uygulamaları, programları güncelleyin.

- Kablosuz internetiniz olsa da bilgisayarınızı modeme bağlamayı tercih edin. Bu, çevrimiçi görüşmelerde kesinti ihtimalini düşürür.

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- Evin tamamına internet gelmesini sağlamak için güçlendirici kullanabilirsiniz.

- Toplantı uygulamalarını indirin ve nasıl kullanacağınızı öğrenin.

- Toplantılarda mümkün olduğunca göz yormayan, sade bir arkaplan seçin.

- Düzenli, temiz ve organize bir dosyalama sistemi kurun. Dosyaları bulmanız ya da paylaşmanız gerektiğinde işinizi kolaylaştırır.

- Dizüstü bilgisayarda çalışan herkesin yedek planı olmalı. Ortak çalışma alanlarını kullanmak önemli. Buluttaki ortak iş yapma uygulamalarını kullanın. Bağlantınızda sorun olsa bile işi başkası devralabilir ya da güncel verilere ulaşabilir.

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PSİKOLOJİ

‘ÇALIŞMANIZI KEYİFLİ KILACAK ŞEYLERİ HAYATINIZA DAHİL EDİN’

Well’n Work’ten endüstri ve örgüt psikoloğu Melis Tiftikci



- Çalışma alanınızı sadece çalışmaya ayırın. Bu, işin başına geçtiğinizde daha hızlı konsantre olmayı, o alandan ayrıldığınızda işten kopmanızı kolaylaştırır.

- Önceden belirlediğiniz saatlerde işe başlayın, öğle yemeği yiyin ve bilgisayarı kapatın.

- İş bitince yeniden ev kıyafetine geçmek, zihnimize ‘artık dinlenme zamanı’ mesajını verir.

- Evde sosyalleşmek için gayret gösterin. Mola aralarınızı belirleyin, gerekirse takviminize not edin. Bu molalarda sevdiğiniz arkadaşlarınızı arayın, sosyalleşin.

- Çalışmanızı keyifli kılacak şeyleri hayatınıza dahil edin. Sevdiğiniz çay, kahve seçeneklerini evde bulundurun, sevdiğiniz müzikleri çalın. Çalışma alanınızı sizi mutlu edecek aksesuarlarla düzenleyin.

- Trafikten kazanılan saatleri daha fazla iş yerine hobilerinize, keyif aldığınız etkinliklere, değer verdiğiniz insanlara ayırın. Bu, zor durumlarla baş etme becerinizi, toleransınızı arttırır; daha verimli ve odaklı çalışmanızı sağlar.

- Sağlığınıza dikkat edin. Uyku ve beslenme düzeninizi koruyun. Hareket edin.

BESLENME

‘OMEGA-3 DİKKATİ ARTTIRIR’

Uzm. Dyt. Yeşim Nurdan Özkorucuklu



- Öğün atlamayın. Size ‘hadi yemeğe’ diye hatırlatacak arkadaşlarınız yok, gerekirse saat kurun. Yemekleri önceden planlayın, hazırlayın.

- Yoğunluktan fiziksel açlığımızı hissetmeyebiliriz. Bedeninizi dinleyin.

- Duygusal açlıkla yemeğe yönelebiliriz. Böyle zamanlarda mola verin, temiz hava alın.

- Dehidratasyon baş ağrısı ve yorgunluğa neden olabilir. Günlük kilogram başına 25-30 mililtre su tüketin. Masanızda su bulundurun. Suya salatalık, tarçın veya meyve ekleyebilirsiniz.

- Yemekte meşrubat ve asitli içecekler yerine sade soda tercih edin.

- Beyaz şeker yorgunluk ve baş ağrısına sebep olabilir. Şeker yerine bal, tatlı yerine meyve tercih edin. Örneğin, muzu kakaoya bulayıp elmaya tarçın dökmek güzel bir seçenek olabilir.

- Yemekte başka şeylerle ilgilenmeyin. Ne yediğinize odaklanmak porsiyon kontrolüne yardımcı olur.

- Karbonhidrat, protein, yağ dengesine dikkat edin. Örneğin, ızgara köftenin yanında ayran ve salatayı tercih edin. Lahmacunu ayran ve salatayla; baklagil yemeklerini ekmek ve yoğurtla yiyin.

- Ceviz, balık gibi besinlerdeki omega-3 dikkati arttırır.

- Abur cuburlar yerine porsiyonuna dikkat ederek kuruyemiş, kuru meyve, salatalık, havuç dilimleri, nohut cipsi gibi sağlıklı atıştırmalıkları tercih edin.

- Dışarıdan yemek söylerken kızartma yerine ızgara sipariş etmeye çalışın. Salatalarda ekstra sos kullanmayın. Zaman kaybetmemek için çevrede sağlıklı tercihler sunan restoranları favorilerinize ekleyin.

BEDEN SAĞLIĞI



‘SAAT BAŞI 5 DAKİKA YÜRÜYÜN’

Uzm. Dr. Cengiz Dinç, egzersiz fizyolojisi ve spor hekimliği, Therapt Art Center



- Hareketsizlik kilo artışı, duruş bozuklukları, kas-iskelet ve dolaşım sistemi problemlerine neden olabilir. Bu nedenle molalarınızda hareket etmeye zaman ayırın.

- Telefon görüşmelerini ayakta hareket ederek yapın. Çevrimiçi sipariş yerine ihtiyaçlarınızı dışarı çıkarak karşılayın.

- Her saat başı 3-5 dakika evde adım atın. Molalarınızda basit egzersizler yapın. Bunları 10’ar tekrarlı şekilde uygulayabilirsiniz.

- Oturduğunuz sandalyeden kalkıp oturun.

- Yere hafifçe çömelip kalkın.

- Kolları ve bacakları yana açıp kapayın. Kolları yukarı kaldırıp indirin.

- Bacakları karnınıza çekip bırakın.

- Ayaktayken parmak ucunuzda yükselip inin.

ALIŞVERİŞ LİSTESİ

- Boyunuza uygun yükseklikte bir masa

- Çoklu ayarlama imkânı olan, kolçaklı, ergonomik bir çalışma koltuğu (Gerekirse bel yastığı, oturma minderi veya ayak yükseltici gibi destekler)

- Güçlü bir masa lambası

- Bilgisayar yükseltici, destekli mouse pad, harici klavye

- Göz sağlığınız için mavi ışık filtreli gözlük

- Kaliteli bir kulakiçi, kulaküstü ya da bluetooth kulaklık

- Verilerinizi yedeklemek için yüksek kapasiteli harici hard disk

- Tarayıcı, fotokopi özellikli lazer yazıcı

- Önemli evrakları saklamak için kilitli bir çekmece ya da dolap

- Üzerine rahatlıkla not tutulabilen takvimli organizer

- Ofis keyfini eve taşımak için iyi bir kahve ya da çay makinesi

- Evde istediğiniz yerden çalışabilmek için internet yansıtıcı

- İnternet kesilirse diye mobil modem

- Elektrik kesintisine karşı cep telefonu ve dizüstü bilgisayar için taşınabilir şarj cihazları