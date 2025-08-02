Etrafa mis gibi deniz kokusu yayılıyor

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Balıkçı stili, yani trend otoritelerinin ‘fisherman core’ olarak adlandırdığı tarz, geçen yıl Miu Miu’nun tekne ayakkabılarıyla podyuma taşınmıştı. Şimdi de defilelerden sokaklara ve Instagram akışımıza girmiş durumda. Kafes formundaki balıkçı sandaletleri, bol cepli yelekler ve çapa düğmeli salaş gömlekler bu görünümün temel parçaları. Balıkçı stili erkekler için rahat ve işlevsel bir tavır sunarken kadınlarda bol keten pantolonlar, sade üstler ve doğal aksesuarlarla tamamlanıyor. Özellikle bohem stili benimseyenler için oldukça uygun. Listenize bir balıkçı şapkası (bucket) da ekleyebilirsiniz.

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Çıplak ayakla yürür gibi...

Marin etkisiyse bu sezon klasik çizgiler üzerinden ilerliyor ama daha modern ve şehirli bir yorumla karşımıza çıkıyor. Lacivert-beyaz çizgili parçalar, oversize (geniş kesim) gömlekler, keten takımlar ve pilili etekler bir araya geliyor. Kırmızı bir saç aksesuarı, halat detaylı bileklikler veya deniz kabuğu temalı tokalar bu stili güçlendirebilir. Artık marin stil sadece sahil kasabalarına ait değil; şehir hayatının sofistike gündelik stiline de çok rahat uyum sağlıyor.

Bu yazın bir diğer öne çıkan teması ‘coastal cool’ yani deniz kenarı stili. Moda dünyasının ‘çabasız şıklık’ olarak tanımladığı bu yaklaşım, açık tonlar, doğal kumaşlar ve sade kesimler üzerine kurulu. Hafif gömlek elbiseler, pastel tonlu takımlar, baştan aşağı beyaz görünümler ya da yaz rüzgârında dalgalanan ipek elbiseler bu stili yansıtıyor. Aksesuarlar neredeyse görünmez ama etkili: Sade sandaletler, file çantalar, minimal kolyeler… Bu temada mesele fazlalıklardan uzak durmak ve doğal bir akış yakalamak. Sanki uzun bir yaz gününün sonunda deniz kenarında çıplak ayakla yürüyormuş gibi bir rahatlık...

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Bence deniz temalı bu estetikler bir yandan da sessiz lüks felsefesiyle örtüşüyor. İlhamını doğadan alan bu parçalar zorlama değil; yalın ve karakterli.

Bu parçalar olmazsa olmaz

◊ Tekne ayakkabıları

◊ Lacivert-beyaz çizgili parçalar

◊ Deniz kabuğu veya deniz canlısı detaylı aksesuarlar

◊ Doğal dokular: Keten, müslin, pamuk

◊ Pastel ve yumuşak renkler: Doğallığı yansıtan bej, yeşil, beyaz tonlarının yanı sıra kırmızı ve lacivert de var.

◊ Kafes formundaki balıkçı sandaletleri

◊ Bucket (kova) şapkalar

◊ İpli veya halat detaylı takılar

HER TARZA UYGUN

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Stile anında şıklık katan bir balıkçı sandaleti... H&M, 930 lira





Doğal kumaşlar ve beyaz renk, sahil stili için ideal. Knitss, 7.770 lira





Deniz kabukları takıları süslüyor. Koton, 350 lira





Çizgili parçalar deniz temasının vazgeçilmezi. Mudo, 1.000 lira





Tekne ayakkabıları sezonun hit parçalarından. Timberland, 6.000 lira

KISA KISA

Devam filmi şimdiden trend belirliyor

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Önümüzdeki yıl mayısta vizyona girmesi planlansa da ‘Şeytan Marka Giyer 2’ (The Devil Wears Prada 2) filminin setinden sosyal medyaya düşen kareler moda dünyasında şimdiden heyecan yarattı. Filmin başrol oyuncusu Anne Hathaway baştan aşağı beyaz görünümler, vintage esintili yelekli takımlar, denim maksi etekler ve açık mavi tulumlarla yeni Andy Sachs stilini sergiliyor. Meryl Streep’se ikonik beyaz saçları, Tom Ford gözlükleri ve zamansız şıklığıyla Miranda Priestly rolüne geri dönüyor. Bana göre bu görünümler önümüzdeki sezonun trendlerini de işaret ediyor.

Modanın yeni cesur sesi





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Bu yaz radarımda yepyeni bir marka var: Nadora. Oyuncu ve tasarımcı Merve Sevin’in imzasını taşıyan marka, modayı sadece giyinmek değil, bir duruş olarak yorumluyor. “Kıyafet değil, stil satıyoruz” diyen Sevin, Nadora’yı “cesur ve özgür ruhlu kadınlar için” yaratmış. Koleksiyonlar zamansız ve kendi içinde eşleşebilen parçalarıyla şehirden sahile, tatilden günlük hayata kolayca uyum sağlıyor. Üstelik bir stil danışmanlığı hizmeti de var ki kendi stilini keşfetmek isteyenler için tam bir rehber. Paris sokaklarında ve Alaçatı’nın gözde beach’lerinde karşımıza çıkan Nadora, modern ve çok ‘bizden’.