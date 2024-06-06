Etkinlikler dolup taşıyor

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KONSER

-Nükhet Duru 8 Haziran Cumartesi 21.00’de Zorlu PSM touché’de sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 1.332 ve 1.665 lira.

-Simge 8 Haziran 21.00’de BtcTurk Vadi Açıkhava’da. Bilet fiyatı 635 ila 2.600 lira.

-mor ve ötesi 8 Haziran 21.00’de Maximum UNIQ Açıkhava’da senfonik konser verecek. Sadece VIP lounge bileti kaldı. Fiyatı 5.000 lira.

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-Tuğçe Şenoğul 8 Haziran 21.00’de Kulüp Müjgan’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 200 lira.

-Dünyaca ünlü alternatif rock grubu Blonde Redhead 8 Haziran 21.30’da ‘PSM Loves Summer by %100 Müzik’ kapsamında Zorlu PSM’de. Bilet fiyatı 777 lira.

-BaBa ZuLa 8 Haziran 22.00’de Blind İstanbul’da olacak. Bilet fiyatı 350 lira.

-Ayyuka 8 Haziran 22.00’de Arter’de. Bilet fiyatı 395 ve 495 lira.

-Kaan Tangöze 8 Haziran 22.00’de Dorock XL Venue-Fitaş Sahnesi Taksim’de solo konser verecek. Bilet fiyatı 350 lira.

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-Selin Sümbültepe’yi 9 Haziran 22.00’de Blind İstanbul’da izleyebilirsiniz. Bilet fiyatı 250 lira.

-Kum&Bedeviler 11 Haziran Salı 21.30’da Dorock XL Kadıköy’de olacak. Bilet fiyatı 300 lira.

-John Surman Quartet 12 Haziran Çarşamba 20.00’de CRR Konser Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 55 ila 181 lira.

-Çağan Şengül 12 Haziran 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da konser verecek. Bilet fiyatı 300 lira.

-Caz gitaristi Dan Wilson 14 Haziran Cuma 20.00’de CRR Konser Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 55 ila 242 lira.

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-Adamlar 14 Haziran Cuma 21.00’de BtcTurk Vadi Açıkhava’da. Bilet fiyatı 450 ila 1.450 lira.

-Nazan Öncel 14 Haziran 21.00’de Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 570 ila 2.280 (protokol) lira.

-Semicenk 14 Haziran 21.00’de Maximum UNIQ Açıkhava’da konser verecek. Bilet fiyatı 749 ve 997 lira.

-Berkay 14 Haziran 21.15’te İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 570 ila 1.710 lira.

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-Selin Geçit 14 Haziran 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta olacak. Bilet fiyatı 330 lira.

DJ



-Elektronik müzik sahnesinin ünlü kadın DJ’lerinden Lilly Palmer 8 Haziran Cumartesi 22.00’de Volkswagen Arena’da setin başına geçecek. Bilet fiyatı 875 ve 2.100 (sahne arkası) lira.

-Honey Dijon 14 Haziran Cuma 21.30’da Frankhan İstanbul’da. Bilet fiyatı 600 ila 2.000 (backstage) lira.

GECE



-Ebru Gündeş 8 Haziran Cumartesi 22:00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

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-Cenk Eren 8 Haziran 22.30’da 888 Private İstanbul’da. (0516) 169 08 88

-Özcan Deniz 8 Haziran 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

-Berk Sunal 8 Haziran 23.00’te Alaçatı Boop’ta setin başında olacak. Rezervasyon için: @boop_alacati

-Kaan Yorulmaz 8 Haziran 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

-Baran Bayraktar 8 Haziran 00.00’da Korto İstanbul sahnesinde. Rezervasyon için: @kortoistanbul

-Alya 13 Haziran Perşembe 23.00’da Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

SERGİ



-Chi Art Gallery ‘OYUN’ adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi Ekinakis, Saim Erken ve Lova’nın tuval, elek ve kâğıt gibi çeşitli malzemeler kullanarak figürler, katmanlar ve dokularla ortaya koyduğu eserleri oyun metaforuyla izleyiciyle buluşturuyor. 29 Haziran’a kadar Bağdat Caddesi’ndeki galeride ziyaret edilebilir.

-Asmalı Mescit Sanat Galerisi’nde seramik sanatçısı Numan Aykut Şahin’in ‘Hasibe’ sergisi var. Sanatçı sergideki eserlerinde ilhamını büyükannesi Hasibe’den ve Edirne’nin Keşan ilçesindeki aile topraklarından alıyor. Çocukluğunda sık sık ziyaret ettiği Maltepe Köyü’ndeki coğrafik, jeolojik ve biyolojik çeşitliliklerden yararlanarak bataklık, çamur, kırkayak, kurbağa gibi karşılaştığı imgelere sergideki işlerinde yer veriyor. 15 Haziran’a kadar açık.

- Ezgi Güneştekin’in DG Art Project’teki ‘HOW U FEEL?’ isimli ilk kişisel sergisi devam ediyor. Sanatçı “Nasıl hissediyorsun” diye sorduğu sergisindeki tuvallerinde varoluşun karmaşıklığına ve insanın iç çatışmalarına vurgu yapıyor. 30 Haziran’a kadar Beyoğlu’ndaki galeride.

TİYATRO



-Karşılaşmadan aşk

Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp Emrah Eren’in yönettiği oyun henüz karşılaşmamış iki âşığın hikâyesi. Ayça-Fatih Koyunoğlu’nun başrolünü paylaştığı ‘Aşk Hikâyen Düşmüş’ 10 Haziran Pazartesi 20.30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 400 ve 500 lira.

-İki köçeğin hayatı

Turgay Korkmaz’ın yazıp Kayhan Berkin’in rejisini üstlendiği oyun Kadıköy Boa Sahne yapımı. Ankara pavyonlarında ve düğünlerinde köçeklik yaparak hayatını kazanan iki arkadaşın hikâyesini anlatıyor. Orkuncan İzan ve Turgay Korkmaz’ın başrollerini paylaştığı ‘Misket’ 12 Haziran Çarşamba 20.30’da Zorlu PSM %100 Studio’da. Bilet fiyatı 333 ve 444 lira.

-En değerli liste

Lerzan Pamir’in yönettiği ‘Harika Şeyler Listesi’ annesini hayatta tutmak için yaşamı değerli kılan şeylerin listesini yapan bir gencin yaşadıklarını sahneye taşıyor. İnteraktif oyunda Bora Akkaş’ın tek kişilik başarılı performansına seyirciler de zaman zaman eşlik ediyor. 13 Haziran Perşembe 20.30’da Alan Kadıköy’de izlenebilir. Bilet fiyatı 30 ila 350 lira.

*ATÖLYE



-Zorlu’daki Eataly Mutfak Atölyesi 8 Haziran Cumartesi 19.00’da ‘Ev Yapımı Burger’ atölyesi düzenliyor. Atölye kapsamında nefis bir burger köftesi ve eşlikçi soslarını hazırlamanın püf noktaları uygulamalı olarak anlatılacak. Bilet fiyatı 2.600 lira.

-Ataşehir Finanskent Mahallesi’ndeki Cooking Class Academy’de 9 Haziran Pazar 11.00’de ‘Donut Yapımı ve Teknikleri Atölyesi’ var. Bilet fiyatı 2.420 lira.