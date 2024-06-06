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Etkinlikler dolup taşıyor

Güncelleme Tarihi:

#Uygar Taylan#Kültür Sanat#Etkinlik
Etkinlikler dolup taşıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 13:20

Bu hafta mor ve ötesi, senfonik konseriyle Maximum UNIQ Açıkhava’da; Blonde Redhead, Zorlu PSM’de olacak. Ünlü DJ’ler Lilly Palmer ve Honey Dijon da setin başına geçecekler. Artık neredeyse her konser kapalı gişe geçiyor, bu yüzden bilet almayı son güne bırakmayın.

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KONSER

-Nükhet Duru 8 Haziran Cumartesi 21.00’de Zorlu PSM touché’de sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 1.332 ve 1.665 lira.

Etkinlikler dolup taşıyor

-Simge 8 Haziran 21.00’de BtcTurk Vadi Açıkhava’da. Bilet fiyatı 635 ila 2.600 lira.

Etkinlikler dolup taşıyor

-mor ve ötesi 8 Haziran 21.00’de Maximum UNIQ Açıkhava’da senfonik konser verecek. Sadece VIP lounge bileti kaldı. Fiyatı 5.000 lira.

Etkinlikler dolup taşıyor

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-Tuğçe Şenoğul 8 Haziran 21.00’de Kulüp Müjgan’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 200 lira.

Etkinlikler dolup taşıyor

-Dünyaca ünlü alternatif rock grubu Blonde Redhead 8 Haziran 21.30’da ‘PSM Loves Summer by %100 Müzik’ kapsamında Zorlu PSM’de. Bilet fiyatı 777 lira.

Etkinlikler dolup taşıyor

-BaBa ZuLa 8 Haziran 22.00’de Blind İstanbul’da olacak. Bilet fiyatı 350 lira.

Etkinlikler dolup taşıyor

-Ayyuka 8 Haziran 22.00’de Arter’de. Bilet fiyatı 395 ve 495 lira.

Etkinlikler dolup taşıyor

-Kaan Tangöze 8 Haziran 22.00’de Dorock XL Venue-Fitaş Sahnesi Taksim’de solo konser verecek. Bilet fiyatı 350 lira.

Etkinlikler dolup taşıyor

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-Selin Sümbültepe’yi 9 Haziran 22.00’de Blind İstanbul’da izleyebilirsiniz. Bilet fiyatı 250 lira.

Etkinlikler dolup taşıyor

-Kum&Bedeviler 11 Haziran Salı 21.30’da Dorock XL Kadıköy’de olacak. Bilet fiyatı 300 lira.

Etkinlikler dolup taşıyor

-John Surman Quartet 12 Haziran Çarşamba 20.00’de CRR Konser Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 55 ila 181 lira.

Etkinlikler dolup taşıyor

-Çağan Şengül 12 Haziran 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da konser verecek. Bilet fiyatı 300 lira.

Etkinlikler dolup taşıyor

-Caz gitaristi Dan Wilson 14 Haziran Cuma 20.00’de CRR Konser Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 55 ila 242 lira.

Etkinlikler dolup taşıyor

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-Adamlar 14 Haziran Cuma 21.00’de BtcTurk Vadi Açıkhava’da. Bilet fiyatı 450 ila 1.450 lira.

Etkinlikler dolup taşıyor

-Nazan Öncel 14 Haziran 21.00’de Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 570 ila 2.280 (protokol) lira.

Etkinlikler dolup taşıyor

-Semicenk 14 Haziran 21.00’de Maximum UNIQ Açıkhava’da konser verecek. Bilet fiyatı 749 ve 997 lira.

Etkinlikler dolup taşıyor

-Berkay 14 Haziran 21.15’te İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 570 ila 1.710 lira.

Etkinlikler dolup taşıyor

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-Selin Geçit 14 Haziran 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta olacak. Bilet fiyatı 330 lira. 

DJ

Etkinlikler dolup taşıyor

-Elektronik müzik sahnesinin ünlü kadın DJ’lerinden Lilly Palmer 8 Haziran Cumartesi 22.00’de Volkswagen Arena’da setin başına geçecek. Bilet fiyatı 875 ve 2.100 (sahne arkası) lira.

Etkinlikler dolup taşıyor

-Honey Dijon 14 Haziran Cuma 21.30’da Frankhan İstanbul’da. Bilet fiyatı 600 ila 2.000 (backstage) lira.

GECE

Etkinlikler dolup taşıyor

-Ebru Gündeş 8 Haziran Cumartesi 22:00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

Etkinlikler dolup taşıyor

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-Cenk Eren 8 Haziran 22.30’da 888 Private İstanbul’da. (0516) 169 08 88

Etkinlikler dolup taşıyor

-Özcan Deniz 8 Haziran 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

Etkinlikler dolup taşıyor

-Berk Sunal 8 Haziran 23.00’te Alaçatı Boop’ta setin başında olacak. Rezervasyon için: @boop_alacati

-Kaan Yorulmaz 8 Haziran 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

Etkinlikler dolup taşıyor

-Baran Bayraktar 8 Haziran 00.00’da Korto İstanbul sahnesinde. Rezervasyon için: @kortoistanbul

Etkinlikler dolup taşıyor

-Alya 13 Haziran Perşembe 23.00’da Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

SERGİ

Etkinlikler dolup taşıyor

-Chi Art Gallery ‘OYUN’ adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi Ekinakis, Saim Erken ve Lova’nın tuval, elek ve kâğıt gibi çeşitli malzemeler kullanarak figürler, katmanlar ve dokularla ortaya koyduğu eserleri oyun metaforuyla izleyiciyle buluşturuyor. 29 Haziran’a kadar Bağdat Caddesi’ndeki galeride ziyaret edilebilir.

Etkinlikler dolup taşıyor

-Asmalı Mescit Sanat Galerisi’nde seramik sanatçısı Numan Aykut Şahin’in ‘Hasibe’ sergisi var. Sanatçı sergideki eserlerinde ilhamını büyükannesi Hasibe’den ve Edirne’nin Keşan ilçesindeki aile topraklarından alıyor. Çocukluğunda sık sık ziyaret ettiği Maltepe Köyü’ndeki coğrafik, jeolojik ve biyolojik çeşitliliklerden yararlanarak bataklık, çamur, kırkayak, kurbağa gibi karşılaştığı imgelere sergideki işlerinde yer veriyor. 15 Haziran’a kadar açık.

Etkinlikler dolup taşıyor

- Ezgi Güneştekin’in DG Art Project’teki ‘HOW U FEEL?’ isimli ilk kişisel sergisi devam ediyor. Sanatçı “Nasıl hissediyorsun” diye sorduğu sergisindeki tuvallerinde varoluşun karmaşıklığına ve insanın iç çatışmalarına vurgu yapıyor. 30 Haziran’a kadar Beyoğlu’ndaki galeride.

TİYATRO

Etkinlikler dolup taşıyor

-Karşılaşmadan aşk

Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp Emrah Eren’in yönettiği oyun henüz karşılaşmamış iki âşığın hikâyesi. Ayça-Fatih Koyunoğlu’nun başrolünü paylaştığı ‘Aşk Hikâyen Düşmüş’ 10 Haziran Pazartesi 20.30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 400 ve 500 lira.

Etkinlikler dolup taşıyor

-İki köçeğin hayatı

Turgay Korkmaz’ın yazıp Kayhan Berkin’in rejisini üstlendiği oyun Kadıköy Boa Sahne yapımı. Ankara pavyonlarında ve düğünlerinde köçeklik yaparak hayatını kazanan iki arkadaşın hikâyesini anlatıyor. Orkuncan İzan ve Turgay Korkmaz’ın başrollerini paylaştığı ‘Misket’ 12 Haziran Çarşamba 20.30’da Zorlu PSM %100 Studio’da. Bilet fiyatı 333 ve 444 lira.

Etkinlikler dolup taşıyor

-En değerli liste

Lerzan Pamir’in yönettiği ‘Harika Şeyler Listesi’ annesini hayatta tutmak için yaşamı değerli kılan şeylerin listesini yapan bir gencin yaşadıklarını sahneye taşıyor. İnteraktif oyunda Bora Akkaş’ın tek kişilik başarılı performansına seyirciler de zaman zaman eşlik ediyor. 13 Haziran Perşembe 20.30’da Alan Kadıköy’de izlenebilir. Bilet fiyatı 30 ila 350 lira. 

*ATÖLYE

Etkinlikler dolup taşıyor

-Zorlu’daki Eataly Mutfak Atölyesi 8 Haziran Cumartesi 19.00’da ‘Ev Yapımı Burger’ atölyesi düzenliyor. Atölye kapsamında nefis bir burger köftesi ve eşlikçi soslarını hazırlamanın püf noktaları uygulamalı olarak anlatılacak. Bilet fiyatı 2.600 lira.

Etkinlikler dolup taşıyor

-Ataşehir Finanskent Mahallesi’ndeki Cooking Class Academy’de 9 Haziran Pazar 11.00’de ‘Donut Yapımı ve Teknikleri Atölyesi’ var. Bilet fiyatı 2.420 lira.

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#Uygar Taylan#Kültür Sanat#Etkinlik

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