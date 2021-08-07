Esmiyor diyorsanız...





1) Hem esinti hem lezzet...

Bozcaada sokakları, Çanakkale



Çanakkale Boğazı’nın çıkışındaki ada, rüzgârıyla yaz aylarının en nefes aldıran kaçış noktalarından... Bozcaada’nın sokaklarında herhangi bir mekânda serinleyebilir; çay veya kahve için Çınaraltı Cafe’yi, keyifli uzun bir yemek için Yalova Restaurant’ı tercih edebilirsiniz. Saffet Emre Tonguç, Özge Ersu,

Gülay Barbaros Altan öneriyor.

2) Balıkçı köyü...

Rumeli Feneri Kalesi, İstanbul



Tarihi dokusu ve eşsiz manzarasıyla çok popüler...

Prof. Dr. Ünal Akkemik “Burası, İstanbul Boğazı’nın Karadeniz’e açıldığı ve kuzey rüzgârlarının en fazla hissedildiği, bir balıkçı köyü... Tarihi kalesiyle de oldukça dikkat çekici” diyor.

3) Boğaz havası isterseniz

Akıntıburnu, İstanbul



Minik bir deniz fenerinin olduğu bu burun Boğaz’ın en püfür püfür esen yerlerinden biri... Saffet Emre Tonguç “Geçmişte burnu geçebilmek için bazı tekneler sahilden iplerle çekilirmiş. Akıntısı gibi konumu itibariyle esintisi de eksik olmayan noktalardan” diyor.

4) Uçurtmalar şenleniyor

Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Ankara



Şehrin içinde ama şehirden uzak... Bu yemyeşil park için Erdal İpekeşen “Uçurtmalar şenleniyor desem yeridir. Ankara’da gidilebilecek yeşil ve güzel parklar arasında yerini koruyan Ahlatlıbel Atatürk Parkı hafta sonları uçurtmasını alıp gelen Ankaralılarla dolup taşıyor” diyor.

5) Manzarası muhteşem

Kaleköy, Çanakkale



Serhan Güngör “Gökçeada’nın kuzeyinde... Poyraza çok açık... Semadirek Adası’na bakıyor. Muhteşem bir manzarası var” diyor. Burası, adada günbatımını seyredebileceğiniz en güzel noktalardan biri...

6 )Rüzgâr eksik olmuyor

Midyat Konuk Evi, Mardin



Özge Ersu “Midyat Konuk Evi’nin üçüncü katı ve terasları, tüm çevreyi yukarıdan izleyebilmek için benzersiz. Yaz aylarında çok sıcak olan bölgede, bu yüksek yer kulağınıza bölge hikâyelerini fısıldarken rüzgâr her zaman eser” diyor.

7) Boğaz’ın sevilen köyü

Poyrazköy, İstanbul



Savaş Özbey, “Beykoz‘dan sonra yaklaşık 14 kilometre ilerleyince karşınıza çıkan Poyrazköy, doğası ve plajıyla ünlü... Burası Boğaz’ın en güzel ve en sevilen noktalarından biri...” diyor.

8) İzmir’de olanlar için

Çeşme, İzmir



Tatil rotalarının olmazsa olmazı... Saffet Emre Tonguç “Sakız Adası’na doğru bir burun şeklinde uzanan yarımadanın rüzgârı her daim meşhur. Özellikle Alaçatı bölgesindeki hava akımları burayı sörf için doğal bir cennet haline getiriyor” diyor.

9) Müze bahçesinde

Arkeoloji Müzesi, İstanbul



Türkiye’nin ilk müzesi olan İstanbul Arkeoloji Müzesi, Gülhane Parkı’nın ve Topkapı Sarayı’nın arasında... Bahçesi esintiye açık bir adres... Çağdaş Ertuna öneriyor.

10) İstanbul’un cenneti

Uzunya, İstanbul



Kilyos’a beş dakikalık mesafede... Koyun hemen yanında Uzunya isimli bir balık restoranı var. Burada oturup serinliğin ve manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

Rachel Araz’ın favorisi...

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