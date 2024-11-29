Eski perdelere nur yağarsa...

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İlk olarak ‘MasterChef’te farklı giyim tarzıyla dikkat çeken şef Somer Sivrioğlu’nun üzerinde gördük o 90’lı yıllarda evlerimizi süsleyen perdeyi. Usta ellerde şık bir gömleğe dönüşmüştü. Nostalji sevenlerin ikonik görseliydi zaten o perdeler. Zaman içinde özellikle sosyal medyada daha sık görmeye başladık bu perdeleri. Hatta evdeki sandıkları talan edenler astronomik fiyatlarla satmaya çalışıyor bu ürünleri, alıcısı var mı bilinmez. Haksız da değiller çünkü gerçekten son günlerde eski perdelerin göz alıcı tasarımlara dönüştüğü videolar ve fotoğraflar sosyal medyada çokça paylaşılıyor. Sürdürülebilirlik ve atık algısının nasıl değiştiğini ve güzelliğin bazen elimizdekinde olduğunu hatırlatıyor sanki bize bu dönüşüm.

Mesela moda tasarımcısı Sena Sakarya için de sürdürülebilirlik önemli. Tasarımcının oyuncu Ergül Miray Şahin için perdeden diktiği göz alıcı gelinlik bu anlayışın ürünü. Ben gözlerime inanamadım; ortaya o kadar güzel bir gelinlik çıkmış ki... Pahalı tasarımlardan ve her yerde gördüklerimizden çok daha kıymetli geldi bana. Sena Sakarya ‘Again Project’ isimli projesiyle tamamen sürdürülebilirliğin odağında işler yapıyor zaten. Sayfasına girip mutlaka bakın, eskiyen ya da modası geçmiş kıyafetler nasıl yeniden hayat buluyor onun ellerinde... Bu projedeyse Sena Hanım’a gelip ileri dönüşüm bir gelinlik giymek istediğini söyleyen kişi Ergül Miray Şahin olmuş, ne şahane bir vizyon. Hem böyle bir gelinliği giymeyi tercih eden Miray Hanım’ı hem de tasarımcı Sena Sakarya’yı gönülden tebrik ediyorum.

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Dönüşümü seviyor

Somer Sivrioğlu da başta dediğimiz gibi perdeleri stiline adapte eden bir diğer isim. Sivrioğlu ilginç tasarımları tercih ediyor. Şefin farklı kıyafetleri sosyal medyada çok konuşuluyor. Giydikleri, ileri dönüşümün nasıl fark yaratabileceğini gösteriyor. Programdaki stil ekibiyle birlikte çalıştıklarını ve bu kıyafetlerin farklı tasarımcıların ellerinden çıktığını söyleyen Sivrioğlu, geri dönüşüme verdiği değere vurgu yapıyor: “Perdelik kumaşlardan, masa örtülerinden esprili kıyafetler yapmayı, geri dönüşüm ürünlerini çok seviyorum” diyor ve ekliyor: “Enteresan kıyafetler hoşuma gidiyor. Biliyorsunuz benim sayemde kimonolar artık popüler oldu, erkekler de giyiyor. Şimdi zayıfladım, daha iddialı şeyler giyiyorum. kıyafetlerim bana özel dikiliyor. Önümüzdeki süreçte de fark yaratan stilleri üzerimde göreceksiniz, bu tarz eylemlerimiz devam edecek.”