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Meslek hayatı uzun süre başkalarının hikâyelerinin peşinde geçti. Bilge Egemen öğrenciyken gazeteciliğe başladı; İstanbul’da farklı gazete, televizyon ve yapım şirketlerinde çalıştı. Kosova Savaşı’nı, Irak Savaşı’nı ve Arap Baharı’nı yerinde izledi. Haber ve belgesel çalışmaları için yaklaşık 70 ülkeye gitti. Roman yazma isteğiyse hep aklının bir köşesindeydi. Bu hayalini gerçekleştirdiği ilk kitabı ‘Yafa, Minka ve Çocuklarının Üç-Beş Şirin Evi’ 2025 Everest İlk Roman Yarışması’nı kazandı. Egemen’den bu ay raflarda yerini alan romanının hikâyesini dinledik.

◊2025 Everest İlk Roman Yarışması’nı ‘Yafa, Minka ve Çocuklarının Üç-Beş Şirin Evi’yle kazandınız. İlk kitabınızla böyle bir ödül almak nasıl bir duygu?

Everest Yayınları’ndan ödülü aldığımı söylemek için aradıklarında telefonun ucunda hüngür hüngür ağladım. Bu ilk romanım olduğu için yazdıklarım başka insanlarda karşılık bulacak mı, topu fırlattım ama acaba tutan olacak mı bilmem mümkün değildi. Dolayısıyla jüri, ıssız bucaksız sürprizlerle dolu çöldeki bu yeni yolculuğumda yanıma iki damacana soğuk su vermiş gibi oldu.

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◊Yıllardır gazetecilik ve belgeselcilik yapıyorsunuz. Ne zaman bir roman yazmaya karar verdiniz?

Ben hep roman yazmak isterdim. Bir gün mutlaka yazacaktım ama muhtemelen başka bir hayatta olacaktı bu. Çünkü bunun için gereken çalışma disiplinine sahip değilim. Mesleğimden dolayı yaptığım bütün işlerin son teslim tarihi, hatta saati var. Aslında romanın ilk evini pandemi döneminde birkaç günde yazdım. Sonra son teslim tarihi olmadığı için onu bir kenara atıp unuttum. Ta ki geçen sene sosyal girişimci ve psikolog arkadaşım Bedriye Hülya bendeki bu ‘son teslim tarihi’ takıntısını keşfedene kadar. Bedriye bana romanıma geri dönüp bitirmem için üç ay süre verdi. Ve beni her gün arayıp, yazıp yazmadığımı da kontrol etti. O olmasa bu roman asla bitmezdi; bilgisayarımda ilelebet kalırdı ve üzerini örümcek ağları kaplardı.

◊Kitap bölümlerden değil, evlerden oluşuyor. Hikâyeyi böyle yapı içinde kurma fikri nasıl doğdu?

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Pandemi döneminde eve kısılıp kaldığımızda ev kavramı üzerine çok düşündüm. Doğduğumdan beri oturduğum evleri geçirdim aklımdan ki neredeyse 30’a yakın evden bahsediyorum. ‘Pandemiye bu değil de

o evde yakalansaydım’ gibi sorgulamalar, hayaller derken bir gün kalktım ve birinci evi çalakalem yazmaya başladım.

◊Romanda ‘ev’ yalnızca yaşanan bir yer değil; hafıza, aidiyet ve kayıpla da ilişkili. 30’a yakın kez değiştirdikten sonra ‘ev’ sizin için ne anlam ifade ediyor?

Yaşadığım her evin bende yeri ayrıdır. Her biriyle kurduğum bağ farklıdır. Her birinin dış kapısı bambaşka bir dünyaya, bambaşka bir zamana, döneme, komşuya, duyguya, şarkıya, bakkala, arkadaşa ve artık hayatta olmayan sevdiklerime açılır. Kitabı yazarken Halil Cibran’ın şu cümlesine denk geldim: “Evleriniz sizin sizden büyük bedeninizdir.” Bundan daha güzel bir tanım bulamam.

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‘HER YERE AİTMİŞİM GİBİ’

◊Çocukluk ve gençlik yıllarınızı Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün, İngiltere ve ABD’de geçirmişsiniz. Bu kadar farklı yerde yaşamak bir yere ait olma duygunuzu nasıl etkiledi sizce?

Çok yere, her yere aitmişim gibi hissetmemi sağladı. Zaten bana “Memleketin neresi” diye sorulduğunda hep derin bir nefes alırım, ne söyleyeceğimi bilemem. O sıradaki hissiyatıma göre farklı cevaplar veririm.

◊Kendinizi daha ait hissettiğiniz bir yer yok o halde...

En uzun yaşadığım İstanbul olabilir. İstanbul eşsiz bir şehir ve her seyahate gittiğimde çok özleyerek döndüğüm, özlemeyi çok sevdiğim bir yer oldu hep.

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◊Farklı ülkelerde yaşamak insana birden fazla ev kazandırıyor mu, yoksa her şey daha karmaşık bir hale mi geliyor?

Kazandırıyor sanırım. Ben içinde yaşadığım her evi sevdim. Yıllar sonra o yaşadığım ülkeye bir kez daha gitmişsem yaşadığım evi her defasında buldum, dışarıdan seyrettim, apartmanın merdivenlerinden dış kapısına kadar çıkmışlığım var. Zili çalmadım hiçbirinde ama eski bir dostu ziyaret eder gibi eski evlerimi ziyaret ederim. İstanbul’a gittiğimde Cihangir’deki eski evimin yakınlarında arkadaşlarımla buluştum. Sonrasında oradaki eve dönemiyor olmak, anahtarının artık bende değil başkasında olması her defasında tuhaf gelir bana.

◊İnsan bir ülkeden diğerine göç ederken ya da bir evden diğerine geçerken bile pek çok şeyi geride bırakıyor...

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İnsan hiçbir şeyi geride bırakmıyor belki de. Anılarında, içinde duruyor onlar. Hayatı, tecrübeleri örmekte olduğumuz bir kazak gibi düşünürsek işte, her bir ev, kazağın bir parçasını meydana getiriyor. Ben taşındığım bütün evlere hızla uyum sağlarım. Çok ev değiştirmek zorunda kaldığım için belki, mecburen uyum sağladım. Karakterlerim de öyle. Ama bir arkadaşım, çocukluğundan beri oturduğu ev geçen yıl kentsel dönüşüme girdiği için taşınmak zorunda kaldı. Taşınmadan 2 yıl önce başlayan depresyonu hâlâ sürüyor.

‘MİLYON TANE GERÇEKLİKTEN BAHSEDEBİLİRİZ’

◊Kitaptaki karakterlerden biri olan Yafa’nın hikâyesi Filistin’de geçiyor. Sizin de ‘Babamın İzinde: Filistin’ adlı bir belgeseliniz var. Dünyada yaşanan savaşlar, göçler ve insani krizler karşısında sanatın nasıl bir rol üstlenebileceğini düşünüyorsunuz?

Sanatın bir şeyleri görünür kılmak dışında değişim yaratabileceğini umut ediyorum. Görünür kılmak bile başlı başına çok önemli. İsrail’in gerçekleri, Filistin’in gerçekleri, senin gerçeğin, benim gerçeğim derken milyon tane gerçeklikten bahsedebiliriz. Ama Yuval Abraham ve Rachel Szor’un ‘Naza’sı gibi bir belgesel yaptığınızda ortaya koyduğunuz şey düpedüz nesnel gerçekliktir. Bu da dakikalarca ayakta alkışlanır. O filmi alkışlayanların yaratabileceği kelebek etkisinin nerelere varacağını bilemeyiz. Ancak umut edebiliriz.

◊‘Nostaljiklet’ adlı bir YouTube hesabınız var. İçerikleriniz iyi etkileşimler alıyordu ve severek takip ediliyordu. Sanırım ara verdiniz. Geri dönmeyi düşünüyor musunuz?

Ara vermemin nedeni moralimin bozulması. Çünkü orada arşiv programlarım ve belgesellerimden kesitler paylaşıyordum. Fakat bunların yayımlandığı kanallarla irtibata geçince dijitale geçilen dönemde hepsinin çöpe atıldığını öğrendim. Çok sayıda program, yüzlerce bölüm... Bazı kanallar örnek kalsın diye birkaç bölümü ellerinde tutmuş. Ama neler neler, kimler kimler vardı. Hiçbirini geri getiremem. Çok üzüldüm. Ummadığım, hiç bilmediğim bir yerden arşiv görüntüleri gelirse mutlaka yayımlıyorum.

◊Çok fazla ülkeyi ziyaret etmiş biri olarak, görmeyi en çok istediğiniz yer neresi?

İnsan elinin en az değdiği yerler olabilir. Amazon’un en derinlikleri, ulaşımı zor ıssız adalar ya da Antarktika. Dünyanın en saf hali.