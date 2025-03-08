Eşitlik üzerine edebi ve düşünsel bir yolculuk

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‘Kendine Ait Bir Oda’ Virginia Woolf (Can Yayınları) Tekrar baskı tarihi Ocak 2025





Kadınların edebiyat dünyasındaki yerini ve özgürlüklerini ele alan Virginia Woolf’un klasikleşmiş eseri ‘Kendine Ait Bir Oda’ kadınların yazabilmeleri için ekonomik bağımsızlığa ve özel bir alana sahip olmaları gerektiğini vurguluyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini keskin bir dille eleştiriyor. Zamansız ve etkileyici anlatımıyla herkesin okuması gereken, feminist manifesto değerinde bir eser.

‘Ruhumun Kadınları’ Isabel Allende (Can Yayınları) Temmuz 2024





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Dünyaca ünlü yazar Isabel Allende kendi hayatından ilham alarak yazdığı ‘Ruhumun Kadınları’nda feminist düşüncelerinin oluşumunu, hayatına dokunan güçlü kadınları ve kadınlık deneyimini anlatıyor. Hem edebi hem de düşünsel bir yolculuk sunan eser, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine düşündüren güçlü bir anlatı olarak okurlarını bekliyor.

‘Eşitlik Tutkusu’ Florent Guénard (Metis Yayınları) Haziran 2024





Eşitlik kavramının tarihsel, felsefi ve toplumsal boyutlarına odaklanan Florent Guénard’ın ‘Eşitlik Tutkusu’ insanların eşitlik arayışındaki çelişkilerini ve bu idealin nasıl şekillendiğini irdeliyor. Adalet, özgürlük ve bireyler arası ilişkiler üzerine düşündürüyor. Ayrıca toplumsal eşitlik tartışmalarına farklı bir perspektif sunuyor.

‘Haksız Tahrik Bir Erkeklik Hakkı’ Eylem Ümit Atılgan (İletişim Yayınları) 2. baskı Şubat 2025





Eylem Ümit Atılgan ‘Haksız Tahrik-Bir Erkeklik Hakkı’ isimli kitabında sayısız mahkeme tutanağı, karar metni ve gazete haberini inceleyerek buradan çıkan bulguları okurla paylaşıyor. Feminist bir hukuk akademisyeni olarak ‘haksız tahrik’ düzenlemesini hukuk sosyolojisinin ve felsefesinin ışığında yorumluyor. Atılgan bu kitabı ataerkiyle mücadele eden hak savunucularına ithaf ediyor.