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Erkekler modada kalıpları yıkıyor

#Moda#Stil#Tarz
Erkekler modada kalıpları yıkıyor

Modada tabular, cinsiyetler arası sınırlar ortadan kalkıyor. Erkekler makyaj da yapıyor, iddialı desen ve renkleri de tercih ediyor, hatta özgürce etek giyebiliyor. Bu hafta Harry Styles, Pete Davidson, Billy Porter ve Evan Mock gibi dünyaca ünlü isimlerin tercih ettiği bu stili mercek altına alıyoruz.

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Cinsiyetsizlik kavramı modada özellikle son birkaç senedir en dikkat çeken başlıklardan biri. Dünyaca ünlü bazı markalar koleksiyonlarını cinsiyetsiz olarak tasarlamaya ve kadın-erkek ayrımı olmadan ürünlerini tek bir defilede sunmaya çoktan başladı. Ancak bu kavramı duyunca çoğumuzun aklında hâlâ kadınların giydiği takım elbiseler canlanıyor. Oysa artık erkekler de özgürce kadın modasıyla akıllara kazınan parçaları stillerine adapte etmekten kaçınmıyor.

Örneğin, tasarımcı Thom Browne 2021’deki Met Gala’da Pete Davidson için hazırladığı etek-ceket takım çok ses getirdi. Moda markası Private Policy İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonunda etekli erkek modelleriyle cinsiyetsizlik mesajı verdi.

Erkekler modada kalıpları yıkıyor

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Elbette bu akımın asıl yıldızı Gucci’nin kreatif direktörü Alessandro Michele. 2019’daki Met Gala’da şarkıcı Harry Styles için tasarladığı transparan detaylı kıyafet unutulmazlar arasında. Kendi cinsiyetsiz güzellik markasını çıkaran Harry Styles da bu yeni nesil stilin öncülerinden... Gucci elbisesiyle dergi kapağına çıkıyor, oje sürüyor, inci kolye takıyor. Yalnızca Styles değil, Billy Porter da kırmızı halıdaki iddialı seçimleriyle kalıplaşmış cinsiyet beklentilerini sorgulatan biri. Evan Mock ve Rickey Thompson gibi isimler yalnızca sahnede değil, sokak stillerinde de bu tarzı benimsiyor.

Moda dünyasında cinsiyetler arasındaki sınırlar yeni yeni kalkarken Zeki Müren’in 70’li yıllardaki sahne kostümleri resmen bu stilin öncülerindenmiş. Sahneye mini etekle çıkan Müren, eleştirilere kulak tıkamış. Bugünlerde de Büyük Ev Ablukada grubuyla sahneye çıkan Bartu Küçükçağlayan’ı tırnağında ojeleri ve eteğiyle görüyoruz. Küçükçağlayan da eleştirilere rağmen özgün stiline sadık kalmayı tercih ediyor ve cinsiyetle sınırlanmış giyim kalıplarını umursamıyor.

HER TARZA UYGUN

Erkekler modada kalıpları yıkıyor

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Erkek koleksiyonundaki pembe pantolon cinsiyet normlarına başkaldırıyor. Les Benjamins, 899.40 lira

Erkekler modada kalıpları yıkıyor

Markanın şarkıcı Beyoncé’yle tasarladığı koleksiyon parçaları cinsiyetsiz. Ivy Park X Adidas, 959 lira

Erkekler modada kalıpları yıkıyor

Saten dokusu ve çiçek desenleriyle cinsiyetsiz bir gömlek. Zara, 899.95 lira

Erkekler modada kalıpları yıkıyor

Renkli camıyla dikkat çeken bu gözlüğe Hipicon.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Elia Sunglasses, 729 lira

Erkekler modada kalıpları yıkıyor

Pul ve payet detaylar bu sezon markanın erkek koleksiyonunda karşımıza çıktı. H&M, 1.099 lira

Erkekler modada kalıpları yıkıyor

Trendyol’un üniseks olarak tasarladığı koleksiyondan seçtik. Trendyol, 99.99 lira

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Erkekler modada kalıpları yıkıyor

Erkek koleksiyonundaki şapka cinsiyet kalıplarından bağımsız bir  çizgiye sahip. Bershka, 99.95 lira

Erkekler modada kalıpları yıkıyor

Call-Bac’in ürünleri hem kadınların hem erkeklerin giyebileceği şekilde tasarlanıyor. Call-Bac 149.90 lira

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#Moda#Stil#Tarz

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