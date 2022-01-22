Erkekler modada kalıpları yıkıyor

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Cinsiyetsizlik kavramı modada özellikle son birkaç senedir en dikkat çeken başlıklardan biri. Dünyaca ünlü bazı markalar koleksiyonlarını cinsiyetsiz olarak tasarlamaya ve kadın-erkek ayrımı olmadan ürünlerini tek bir defilede sunmaya çoktan başladı. Ancak bu kavramı duyunca çoğumuzun aklında hâlâ kadınların giydiği takım elbiseler canlanıyor. Oysa artık erkekler de özgürce kadın modasıyla akıllara kazınan parçaları stillerine adapte etmekten kaçınmıyor.

Örneğin, tasarımcı Thom Browne 2021’deki Met Gala’da Pete Davidson için hazırladığı etek-ceket takım çok ses getirdi. Moda markası Private Policy İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonunda etekli erkek modelleriyle cinsiyetsizlik mesajı verdi.

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Elbette bu akımın asıl yıldızı Gucci’nin kreatif direktörü Alessandro Michele. 2019’daki Met Gala’da şarkıcı Harry Styles için tasarladığı transparan detaylı kıyafet unutulmazlar arasında. Kendi cinsiyetsiz güzellik markasını çıkaran Harry Styles da bu yeni nesil stilin öncülerinden... Gucci elbisesiyle dergi kapağına çıkıyor, oje sürüyor, inci kolye takıyor. Yalnızca Styles değil, Billy Porter da kırmızı halıdaki iddialı seçimleriyle kalıplaşmış cinsiyet beklentilerini sorgulatan biri. Evan Mock ve Rickey Thompson gibi isimler yalnızca sahnede değil, sokak stillerinde de bu tarzı benimsiyor.

Moda dünyasında cinsiyetler arasındaki sınırlar yeni yeni kalkarken Zeki Müren’in 70’li yıllardaki sahne kostümleri resmen bu stilin öncülerindenmiş. Sahneye mini etekle çıkan Müren, eleştirilere kulak tıkamış. Bugünlerde de Büyük Ev Ablukada grubuyla sahneye çıkan Bartu Küçükçağlayan’ı tırnağında ojeleri ve eteğiyle görüyoruz. Küçükçağlayan da eleştirilere rağmen özgün stiline sadık kalmayı tercih ediyor ve cinsiyetle sınırlanmış giyim kalıplarını umursamıyor.

HER TARZA UYGUN





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Erkek koleksiyonundaki pembe pantolon cinsiyet normlarına başkaldırıyor. Les Benjamins, 899.40 lira





Markanın şarkıcı Beyoncé’yle tasarladığı koleksiyon parçaları cinsiyetsiz. Ivy Park X Adidas, 959 lira





Saten dokusu ve çiçek desenleriyle cinsiyetsiz bir gömlek. Zara, 899.95 lira





Renkli camıyla dikkat çeken bu gözlüğe Hipicon.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Elia Sunglasses, 729 lira





Pul ve payet detaylar bu sezon markanın erkek koleksiyonunda karşımıza çıktı. H&M, 1.099 lira





Trendyol’un üniseks olarak tasarladığı koleksiyondan seçtik. Trendyol, 99.99 lira

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Erkek koleksiyonundaki şapka cinsiyet kalıplarından bağımsız bir çizgiye sahip. Bershka, 99.95 lira





Call-Bac’in ürünleri hem kadınların hem erkeklerin giyebileceği şekilde tasarlanıyor. Call-Bac 149.90 lira